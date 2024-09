Bekijk hier de mooiste dierenfoto’s van de National Geographic 2016 fotowedstrijd

Het internet is, met een ontzagwekkende hoeveelheid dierenvideo’s, in wezen gewoon één grote hommage aan de harige wezentjes met wie we de aarde delen. Maar hoewel heldhaftige babyolifantjes en onwaarschijnlijke dierenvriendschappen je mond misschien dingen als ‘awww’ laten zeggen, zorgen de ingezonden dierenportretten van de National Geographic Nature Photographer of the Year Contest ervoor dat je uit verbazing je kaak van je bureau moet rapen. Met nog drie weken waarin (amateur)fotografen hun mooiste natuurfoto in kunnen zenden te gaan – Roderick Jongschaap, lees je mee? – is de competitie dit jaar, zoals je hieronder ziet, heviger dan ooit. En de foto’s dus des te mooier.

“Ocean Guest.”

Foto door Mike Korostelev

“NEVER bother Dad when he’s sleeping.” Foto door

p. Kuhn

“Untitled.” Foto door

Suzan Meldonian

Cape Buffalo with Yellow-Billed Oxpecker.” Foto door

Barbara Fleming

“Moving at a snail’s pace…” Foto door

Samira Qadir

“Mediterranean Jelly.” Foto door

Stefano Spezi

“Salmon Claws.” Foto door

Peter Mather

“Paradise for Flamingoes 2.” Foto door

Yu huiping.

Heb jij ook nog ergens ene belachelijk mooie dierenfoto liggen? Klik hier om ‘m nog voor 4 november in te zenden.