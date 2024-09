We hebben hier een machtig mooi lied speciaal voor jou

Stump Valley is een tikkeltje mysterieus. Volgens Google Maps ligt het hier, in de uitgestrekte velden van Nebraska, de Amerikaanse staat die je misschien ook wel kent als de Cornhusker State (las ik op Wikipedia). Als je de rest van het internet moet geloven, is het ook een tweetal dat in Berlijn woont en erg plezante muziek maakt. Ze heten Alexei en Francesco, dus het zal je niet verbazen dat ze uit Italië komen. Toevallig hebben ze precies de EP gemaakt waar je de hele zomer naar gaat luisteren, omdat er rustgevende maar toch ook opwekkende en speelse liedjes op staan.



Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is: luister naar dit liedje van Stump Valley. Het is machtig mooi en het heet Tales of Heike en het staat op de EP 森林 (Japans voor ‘bos’). Wie Heike is, durf ik zo snel niet te zeggen, maar Google denkt aan deze mevrouw. Of zoals de Italianen zeggen: cetriolo all’acido!





Stump Valley staat later dit jaar op Dekmantel Festival. Ga ze daar vooral zien, want dat zal leuk worden. De EP 森林 komt uit op het Amsterdamse label Dopeness Galore en je kunt ‘m hier alvast bestellen. Het artwork van de plaat is gemaakt door Raul Balai van het IJzeren Gordijn, en hieronder kun je zien hoe dat eruitzag in verschillende stadia: