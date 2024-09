We hebben moeite om te zien dat witte mensen wit zijn

Afgelopen zomer zag ik zanger/rapper Anderson .Paak optreden op Lowlands. Toen de lichten op het publiek werden gericht, viel hem vooral één ding op. Hij zei namelijk, kijkend naar de volle tent: “Holy shit, you guys are white!” Hoewel dit geen rare constatering op dat moment leek te zijn, blijkt Anderson .Paak toch kwaliteiten te hebben die de meeste van ons missen. We schijnen namelijk moeite te hebben om te constateren dat iemand wit is.

Dit bleek uit onderzoek van hoogleraar Peter Hagarty, aan de Universiteit van Surrey, dat vandaag werd gepubliceerd. Participanten kregen in het onderzoek een van de twee verschillende groepen acteurs te zien: Colin Firth, Kate Winslet en Jim Carey of Halle Berry, Morgan Freeman en Eddie Murphy. Vervolgens moesten zij zeggen wat de overeenkomst is tussen drie acteurs.

Daarnaast kregen de participanten ook een beetje hulp. Ze mochten namelijk vragen of een andere acteur ook dezelfde overeenkomst had met het trio.



