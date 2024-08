We hebben nu een podcast over alle nieuwe manieren waarop mensen geld verdienen

Beluister de eerste editie hieronder en abonneer je direct op ons podcastkanaal, zodat je nooit een aflevering mist. Het is een verdieping van onze gelijknamige videoserie, die mede mogelijk wordt gemaakt door ING en gaat over de innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig hun boterham verdienen.



Elke twee weken komt er een nieuwe podcast online. In de komende edities spreken we een sneakerreseller, een ethisch hacker en een cryptomiljonair die op jacht is naar nieuwe handeltjes.

In deze eerste aflevering spreken we gamemodel Stefanie Joosten, die model stond voor het personage Quiet in de game Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Met de opbrengsten kon ze zich drie jaar lang een lekker leventje in Tokio veroorloven. Verder komt Jochen Willemsen aan het woord. Hij is Conversation & Dialogue Director van de Amsterdamse gameontwikkelaar Guerilla Games en werkte voor hun game Horizon Zero Dawn samen met veel acteurs en modellen. We vroegen hem waar gamemakers zelf op letten bij het casten van hun modellen en hoe je bekendheid kunt vergaren als je niet zoveel volgers op Instagram hebt als Stefanie.

