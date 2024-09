We hebben ons allemaal vergist: DJ Jean heeft wel degelijk de skills

Dat was lachen, hè, dat fragment van DJ Jean bij RTL Live. Hij deed een stukje dj’en voor Lodewijk Asscher en Winston Gerschtanowitz, maar dat liep volledig in de soep, tot groot vermaak van mensen op het internet.

Vannacht heeft Jean op uiterst sympathieke wijze gereageerd op de hoon die hem ten deel viel. Wat was nou het geval? Hij zou een lesje scratchen geven en had alles daarvoor klaargezet, maar vanwege tijdsgebrek moest hij plotseling “zomaar wat gaan doen.” Het resultaat liet flink te wensen over, maar het was overmacht, en Jean vond het ongelofelijk dat mensen zich daar druk om maakten.

Maar DJ Jean laat niet zomaar de spot met zich drijven. Hij voorziet alle haters van repliek door te laten zien dat hij nog altijd de master of the wheels of steel is. Kijk maar eventjes, en vergeet niet om de skills te respecteren.

“Dus dat, fucking haters!”