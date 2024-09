We hebben weer een heleboel kunsttips voor juli

In juli peurt het zweet uit je oksels tot je er shirts vol gaten aan over houdt. Vreselijk. Je kunt je eraan overgeven, en je kop verbranden in de snikhete zon. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar een plek gaan waar de zon niet schijnt. Dat klinkt misschien een beetje vies, maar we bedoelen natuurlijk gewoon kunstzinnige plekken die je niet wilt missen. Juli zit weer barstensvol leuke kunstdingen dus we hebben ze alvast even voor je op een rijtje gezet, en nog wel op chronologische volgorde – om het je niet al te moeilijk te maken.

Zaterdag 1 juli

De 68-jarige Canadese kunstenaar Rodney Graham vraagt zich wel eens af hoe zijn leven eruit gezien had als hij geen kunstenaar was geweest en wat het betekent om juist wel kunstenaar te zijn. Klinkt als een existentiële crisis. Hoe dat er precies uitziet, zie je in zijn vele zelfportretten en andere kunstwerken uit de afgelopen tien jaar van zijn werk. [Museum Voorlinden, Wassenaar]

Met The Way Beyond Art neemt het museum afscheid van het traditionele witte kubusmodel waarin kunstwerken vaak geëxposeerd worden. Je weet wel, van die witte kamers. Op de plattegrond ziet het er in ieder geval avontuurlijk uit, wat met een thema Land, Thuis en Werk ook wel nodig is. [Van Abbemuseum, Eindhoven ]

Jean Dubuffet: Table amoncellante I, 1968. Beeld met dank aan Stedelijk Museum

Zaterdag 1 juli

Het Rijksmuseum en het Stedelijk museum zijn praktisch gezien buren en besloten elkaar eens een spreekwoordelijk kopje suiker te lenen. In de tuinen van het Rijks vind je sculpturen van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet en zijn kunstwerken zijn in het Stedelijk te zien. Dubuffet is grondlegger van Art Brut, maakte schilderijen van asfalt en sculpturen waarvan je de constructies maar moeilijk van begrijpt. [Stedelijk Museum en Rijksmuseum, Amsterdam]



In Utrecht wordt er niet stilgezeten en wordt vandaag RAUM gelanceerd, een creatieve plek waar acht kunstenaars — ook de man die schaamhaar weer op je vagina tovert — aan installaties en kunstwerken voor op het Berlijnplein gaan werken. De toegang is gratis en je treft er muziek, wat geëxposeerde kunst en natuurlijk kan ook een foodtruck niet ontbreken. [Berlijnplein, Utrecht]

Dinsdag 4 juli

Dries Depoorter ken je vast van zijn ingenieuze maar ietwat aparte tools waarmee je een World Press Photo maakt, in contact komt met geluid aan de andere kant van de wereld of op de hoogte wordt gebracht van het aantal views dat je gemist hebt. Al je prangende vragen en opmerkingen kun je kwijt tijdens een gesprek met hem. [Tetem, Enschede]

Beeld door POEN

Donderdag 6 juli

Op de Affordable Art Auction van POEN is kunst niet duur. Al bier drinkend kun je bieden op — soms aanstootgevende — kunstwerken van jonge creatief talent. En wie weet koop je wel iets wat later nog veel meer waard is. [MONO, Rotterdam]

Vrijdag 7 juli

De tentoonstelling Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos is precies wat je denkt dat het is: drie schilders die een tochtje door het ongerepte natuurgebied Fontainebleau maakten. Zo zie je maar weer dat met ieders eigen interpretatie je nog steeds door de bomen het bos kunt zien. [Van Goghmuseum, Amsterdam]

Bester I, Mayotte, 2015. Beeld: Zanele Muholi. Met dank aan Stevenson, Cape Town/Johannesburg en Yancey Richardson, New York.

Zaterdag 8 juli



Dat een foto meer zegt dan duizend woorden weet de Zuid-Afrikaanse fotograaf Zanele Muholi. Ze portretteert de zwarte lesbische en transgendergemeenschap op een indringende manier. Het is extreem actueel en dwingt je na te denken over het stigma en de stereotypering rondom dit onderwerp. [Stedelijk Museum, Amsterdam]

Het is honderd jaar geleden dat het Centraal Museum een modeconservator kreeg en dat was toen wereldwijd zo opmerkelijk dat het nu gevierd opnieuw moet worden. Dus zijn er ruim 150 hoogtepunten uit de mode van 1400 tot nu geselecteerd. [Centraal Museum, Utrecht]

Donderdag 13 juli

Hoe is het om erachter te komen dat je gay bent? Fotograaf Marjolein Annegarn vroeg het jongeren tussen de veertien en negentien die net uit de kast zijn en legde dit vast. [OBA Javaplein, Amsterdam]

Omringd door tentoonstelling The Wild – vol bewegende sculpturen — kun je vandaag naar een gratis talkshow over kunst en kwesties. [W139, Amsterdam]

Beeld met dank aan Gemeentemuseum Den Haag

Zaterdag 15 juli

Den Haag is het Mekka van De Stijl. Dus mocht je daar deze zomer terechtkomen – om wat voor reden dan ook, wij oordelen niet – bekijk dan welke invloed Piet Mondriaan op de modewereld heeft gehad. [Gemeentemuseum, Den Haag]

Woensdag 19 t/m zondag 30 juli

Je kunt twaalf dagen lang films kijken in de open lucht tijdens Roffa Mon Amour. Het festival streeft er naar films te laten zien die gemaakt zijn door intelligente, creatieve en nobele makers zodat ze een goed gesprek teweeg kunnen brengen. [Hofplein, Rotterdam]

Joseph Semah. Beeld door Femke van Hettema

Vrijdag 14 juli

Weet je nog wat er gebeurde in 1517? Zo niet, dan weet je het bij deze want het was het begin van de Reformatie door Maarten Luther. Vijfhonderd jaar later geeft de Irakese kunstenaar Joseph Semah een reactie op de stellingen van Luther. Hierboven zie je een voorproefje, maar er komt een gehele installatie. [De Nieuwe Kerk, Amsterdam]

Indiaan. Beeld door Sofie Knijff met dank aan de Warme Winkel

Vrijdag 14 t/m zondag 23 juli



Een jubileumeditie van het Over het IJ Festival waarin negen dagen lang de oevers van het IJ in het teken staan van theater en muziekoptredens. Zo kun je naar De Hotshop — cooler dan De Warme Winkel — gaan die je meeneemt langs de voetsporen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. [NDSM-werf, Amsterdam]

Voor Vrij Nederland, 2014 – 2016. Beeld door Robert Glas

Vrijdag 21 juli



De installaties, films en foto’s van de Nederlandse kunstenaar Robert Glas zijn een doorn in het oog voor bureaucratische instellingen. Hij gaat namelijk tot het uiterste om de onderste steen boven tafel te halen als het gaat om immigratie en persoonsidentificatie. Hierboven zie je al hoe eenzaam het interieur van een detentiecentrum voor ongedocumenteerde immigranten is. [Foam, Amsterdam]