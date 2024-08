We hosten een eigen podium tijdens Multigroove Winterland

Het zal je niet ontgaan zijn dat we een documentaire hebben gemaakt over Ilja Reiman, de oprichter van Multigroove. We volgden hem naar een aantal belangrijke locaties uit de Multigroove-geschiedenis, zoals de Elementenstraat en de gevangenis waar Ilja een tijdje vastzat. We filmden hem ook tijdens Ground Zero, een van de hardcore-festivals die hij organiseert. Eigenlijk baalden we een beetje dat we daar de hele tijd met zware camera’s moesten zeulen, want het was nogal sick. Zo sick, dat we dachten: dit willen we ook. Dus organiseerden we samen met Ilja een rave op ons kantoor tijdens ADE.

En nog is onze honger niet gestild. Want hoewel het feest in het VICE-kantoor er eentje is om te onthouden, kon bij lange na niet iedereen die wilde komen erin. Zó groot is dat kantoor nou ook weer niet. Bovendien hadden we het idee dat de meeste mensen nog wel een uurtje of zes door wilden feesten.

Om al die redenen zijn we zeer blij om aan te kondigen dat we weer een feestje gaan bouwen met Multigroove. Op 24 november in de Westerunie gaan we raven met onder andere Pavo, Luna, Buzz Fuzz en Franky Jones. De tweede zaal wordt gehost door Noisey, en daarvoor hebben we Woody ’92, Anni Nöps en opkomend talent Rouzbeh gevraagd om te komen draaien. Kaarten kan je hier krijgen, maar we mogen er ook drie keer twee weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een leuke e-mail te sturen naar contestnl@vice.com.

Echt geen idee waar dit over gaat? Geen zorgen. Kijk even de documentaire hieronder: