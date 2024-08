We houden een bacchanaal met de vetste Nederlandse chefs op Bacchus Wijnfestival

Bacchus wist als jochie als eerste sap uit de druiven van een wijnstok te krijgen en begreep meteen dat het een goddelijk drankje was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij bekend kwam te staan als de god van de wijn. Daarnaast zette hij het vaak flink op een slobberen, want ook van de roes en de dronkenschap mocht hij zichzelf het opperwezen noemen. Je zou kunnen zeggen dat hij voor de Romeinse goden was wat je moeder voor de rest van het gezin is na haar derde glaasje lambrusco.

Bacchus Wijnfestival heeft zijn naam dus uitstekend gekozen. Vorig jaar runden we tijdens het wijnfestival in het Amsterdamse Bos voor de allereerste keer ons eigen MUNCHIES-restaurant, waarin elke dag een andere Nederlandse topchef de keuken overnam. Dat smaakte naar meer, dus moesten en zouden we het dit jaar nog eens doen.

Als jij iemand bent die van sicke gerechten houdt en je smaakpapillen zodanig wil verrassen met onverwachte wijn-spijscombinaties dat het lijkt alsof er een heus bacchanaal in je mond plaatsvindt, zet dan 8, 9 en 10 en 15, 16 en 17 juni met grote letters en hartjes in je agenda.

Het eerste weekend zullen de chefs van Arles, Entrepot en Bar Alt je maag even flink in de watten leggen, en tijdens weekend twee zorgen de chefs van Gebr. Hartering en Kaagman & Kortekaas voor je overvolle buikje. Bereid je beide weekenden voor op allerlei verschillende keukens en opwindende gerechten – en houd er rekening mee dat je lichaam na deze weekenden de vorm van een wijnfles heeft aangenomen.

Je kunt de kaartjes voor het festival op de site van Bacchus halen. Bekijk de line-up alvast hieronder en houd MUNCHIES nauwlettend in de gaten voor ontwikkelingen over het festival en vette verhalen over wijn. We zien je daar!



Numa Muller van restaurant Arles

Numa Muller werd geboren in Frankrijk, maar verruilde zijn geboorteland voor de Amsterdamse Pijp. Hij nam twee andere Franse chefs mee, en een van die jongens zal hem vergezellen op Bacchus. Ze koken in neo-bistrostijl, wat volgens hem staat voor “herkenbare gerechten, voorzien van nieuwe smaken en een vleugje je ne sais quoi.” Wij weten ook niet hoe hij het flikt, maar in een hap neemt hij je mee naar een kleine buurtbistro in Parijs.

De wijnen bij de gerechten zullen worden geselecteerd door Bette Hamersma, sommelier en gastvrouw bij Arles en nichtje van wijnschrijver Harold Hamersma – de druif valt dus niet ver van de rank. We hebben te horen gekregen dat je op het festival je giecheltje zowel kunt smeren met traditionele wijnen als natuurwijnen – en je ne sais quoi hoor, maar dat klinkt ons als muziek in de oren.

Xander Waller. Foto door Chantal Arnts / crop door redactie MUNCHIES

Zaterdag 9 juni: Xander Waller van restaurant Entrepot

Xander Waller opende eind vorig jaar samen met Arvid Schmidt restaurant Entrepot. Het is altijd weer een verrassing wat je krijgt als je er gaat eten, want ze stellen dagelijks een menu samen met ingrediënten die op dat moment beschikbaar zijn. Wat we wel zeker weten is dat je niet teleurgesteld zal worden, want de spannende gerechten zijn dus loeiend vers en van uitstekende kwaliteit.

Omdat ze werken met wat beschikbaar is, kunnen we nog niet precies verklappen wat er tijdens Bacchus op het menu zal staan, maar waarschijnlijk wordt het een driegangenmenu, waarbij groenten de basis zullen vormen. De gerechten zullen voornamelijk op open vuur worden bereid – geheel in de stijl van hun eigen restaurant.

Rick Swinkels van Bar Alt

Zondag 10 juni: Rick Swinkels, Thomas Kooijman, Bas Diepenbroek en Julius Busscher van Bar Alt

Het gloednieuwe restaurant Bar Alt is een samenwerking tussen de jongens van restaurant Jacobsz en Two Chefs Brewing, en richt zich hoofdzakelijk op de combinatie van bier en gerechten. “Met wijn heb je altijd met zuren te maken, terwijl je met bieren ook beschikt over mooie bitters en zelfs umami,” zei Rick eerder tegen Misset Horeca. We weten niet hoe het met jullie zit, maar als het woord ‘umami’ valt, zijn wij om.

Je zou nu je hoofd achterin je nek kunnen gooien en tegen de hemel kunnen schreeuwen: “Bier op een wijnfestival, wat is dit voor godslastering!” – maar speciaal voor Bacchus gaan de mannen naast bier (de specialisatie van Two Chefs Brewing) ook bijpassende wijnen (de specialisatie van Jacobsz) combineren met hun gerechten. Ze houden nog even geheim wat ze precies gaan koken, maar het zal in ieder geval een internationaal georiënteerd driegangenmenu worden, speciaal gemaakt voor het festival.

Paul en Niek Hartering van Gebr. Hartering. Foto door Kasper van ’t Hoff

Vrijdag 15 juni: Niek en Paul Hartering van restaurant Gebr. Hartering

Gebr. staat voor ‘gebroeders’, en broertjes Paul en Niek Hartering zullen allebei op Bacchus staan. In hun restaurant kun je eten volgens het table d’hôte-concept, wat ontzettend Franse woorden zijn voor ‘eten wat de pot schaft.’ Een van de klassiekers die ze de afgelopen zeven jaar hebben geserveerd is geroosterde spitskool met huisgefermenteerde vissaus, en ze zitten er sterk aan te denken om die ook te bereiden voor hun driegangenmenu op Bacchus. Laten we met z’n allen hopen dat ze dit ook echt doen.

Wat betreft de wijnen zit Niek eraan te denken om iets spannends te doen. “Voor jullie restaurant willen niet voor te conventionele wijnen gaan,” zegt Niek. “We gaan iets speciaals uitzoeken.” Wij kunnen niet wachten, Niek.



Bram Kortekaas (l) en Giel Kaagman (r)

Zaterdag 16 juni: Giel Kaagman en Bram Kortekaas van restaurant Kaagman & Kortekaas

De beide naamgevers van het restaurant, dat geïnspireerd is op de stijl van hedendaagse bistro’s in Parijs, zullen erbij zijn op Bacchus. In hun eigen restaurant serveren ze elke week een nieuw menu met seizoensgerechten, dus ze kunnen nog niet exact zeggen wat ze zullen gaan maken, maar speciaal zal het in ieder geval worden.

“We hebben meestal spannende gerechten als gecombineerd orgaanvlees of schaaldieren – dat soort dingen,” zegt Kaagman. “Ik kijk die week wat er is, en daar zullen we dan lekkere bijpassende wijnen bij serveren.”