We interviewden onze ouders over hun seksleven

Er is weinig in het leven dat verontrustender is dan het idee dat je ouders seks hebben met elkaar – of nog erger, met andere mensen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid dat ze na die ene functionele keer dat jij werd verwerkt helemaal met seks zijn gekapt, of kan je dat jezelf in ieder geval wijsmaken.

Toch leek het ons een goed idee om een paar van onze schrijvers uit verschillende landen met hun ouders over seks te laten praten. Niet alleen omdat zulke gesprekjes hilarisch pijnlijk zijn, maar ook omdat de ouders met hun decennialange ervaring wellicht nog iets zinnigs te zeggen hebben. Wat gebeurt er met je seksleven als je kinderen krijgt, of als je ouder wordt en je ballen op gebruikte theezakjes gaan lijken?

We gingen met onze ouders rond de tafel zitten om ze een paar prangende vragen over hun seksleven te stellen.

NEDERLAND

Vice Nederland-contributor Maxime de Vries interviewde haar moeder Nancy (47) die twintig jaar met haar vader getrouwd was, maar sinds 3,5 jaar een nieuwe relatie heeft.

VICE: Wij zijn altijd best open geweest over seks. Ik kwam een paar jaar terug regelmatig naar je toe om mijn gênante ervaringen met je te delen. Nu ben jij aan de beurt. Welk cijfer geef je je seksleven?

Nancy: Ik denk tussen een 8,5 en een 9. Het is liefdevol en altijd goed. Mijn vriend draait nachtdiensten waardoor we elkaar vaak mislopen in bed, dus ik gok dat we ongeveer vijftien dagen per maand niet samen slapen. Maar de nachten die we wel samen doorbrengen zijn fijn – iedere week fitnessen we wel even in bed!

Ben je ooit onzeker over je lichaam geweest als het neerkomt op intimiteit?

Nee, niet echt. Ik ben me altijd heel erg bewust geweest van mijn lichaam, aangezien ik van kleins af aan danser ben geweest. Ik kende ieder haartje en rimpeltje op mijn lichaam. Of ik nu tevreden ben over mijn lichaam is iets anders, maar dat maakt me niet onzeker tijdens intieme momenten. Die zekerheid wordt ook heel erg in stand gehouden door mijn partner – je voelt dat iemand echt verliefd op je is en jou van top tot teen aantrekkelijk vindt.

Ik krijg het idee dat jouw libido niet erg is veranderd naarmate je ouder bent geworden. Klopt dat?

Wanneer je ouder wordt gaan er dingen hangen, maar dat houdt mij niet tegen! Ik ben altijd een vrouw geweest die het fysieke onderdeel van een relatie nodig heeft. Ik wil niet iemand zijn die na haar zwangerschap of menopauze zegt: “Nou, nu gaat de deur dicht.” Mijn vriend en ik hebben het er weleens over en we hebben besloten dat we gewoon doorgaan – met rollator en al, haha!

Je bent twintig jaar met mijn vader samen geweest en hebt nu sinds 3,5 jaar een nieuwe vriend. Hoe is het om op deze leeftijd elkaar op seksueel gebied te leren kennen?

Het is heel leuk. Ik ben nu ouder, sta zekerder in het leven en ervaar op dit moment de seks veel intensiever – het maakt me gelukkig. Als je jong bent, zoals jij, is het allemaal nog heel spannend en is seks veelal voor de lust. Dat maakt je niet altijd gelukkiger.

Wat is de slechtste seks die je ooit hebt gehad?

O god, dat was een onenightstand in Cannes, met een Italiaan. Ik had best hoge verwachtingen – Italianen staan tenslotte bekend als goede minnaars. We lagen al onder de dekens toen hij zich uitkleedde, dus ik had nog niks gezien. Na een beetje friemelen lagen we tegen elkaar aan en begon hij opeens hele harde geluiden te maken. Het bleek dat hij al bezig was, maar ik voelde helemaal niks. Zijn piemel had de grootte van een pink, een soort cocktailworstje. Ik wilde hem niet in verlegenheid brengen, dus maakte maar een beetje bijpassende geluiden. Ik ben in het holst van de nacht vertrokken en heb later nog erg om de situatie gelachen.

AUSTRALIË

Jessica O’Reilly van VICE Australië interviewde haar moeder Alison O’Reilly (61) en haar stiefvader Mark Mulcahy (61)

VICE: Welk cijfer geef jij je seksleven en waarom?

Mark: Het is lastig om iets een cijfer te geven dat niet of nauwelijks bestaat. We willen wel, maar we zijn elke dag gewoon veel te moe. We runnen ons eigen bedrijf en zijn ook bezig met het renoveren van het huis. We hebben wel seks op vakantie, want dan zijn alle zorgen verdwenen. We relaxen, zwemmen, lezen en opeens denk ik: fuck, ik ben geil. En je moeder is dan ook geil, en dan hebben we fantastische seks. We zijn echter al twee jaar niet meer op vakantie geweest.

Is jullie relatie veranderd doordat jullie minder seks hebben?

Mark: Het gebrek aan seks heeft niks te maken met hoe aangetrokken we ons voelen tot elkaar; we werken gewoon te hard voor onze leeftijd. We zijn beste vrienden en praten over alles met elkaar. Alhoewel, we hebben niet gepraat over het feit dat we al een jaar geen seks hebben gehad toch, lieverd? Ik denk dat het geen probleem is. We voelen nog steeds een intieme band met elkaar.

Alison: Ja, we lopen vaak hand in hand!

Denk je dat jullie meer seks zullen gaan hebben nu jullie erover hebben gepraat?

Alison: We zullen er wel aan moeten gaan werken vanaf nu.

Mark: Het is niet iets dat je gewoon kan plannen, zo van: avondeten om acht uur en seks om kwart over negen, huppakee!

Dus wat als een van jullie een poging doet vanavond?

Alison: Ik zou zeggen: “Hou op, we hebben een gast, Jessica slaapt aan de andere kant van de gang.”

Dat waardeer ik, mam.

DUITSLAND

Redacteur Nina van VICE Duitsland ondervroeg haar vader Jürgen (57), die zeventien jaar getrouwd is met zijn tweede vrouw Claudia (48)

VICE: Welk cijfer geef jij je seksleven en waarom?

Jürgen: Ik ben erg tevreden met mijn seksleven. Ik hoef niets tegen mijn vrouw te zeggen; ze weet gewoon wat ik lekker vind. Ze zeggen in Duitsland dat seks het belangrijkste onbelangrijke ding is in de wereld, maar ik vind dat het totaal geen onbelangrijk ding is. Onze geslachtsdelen communiceren met onze hersenen.

O god. Hoe is jouw seksleven door de jaren heen veranderd?

Jürgen: Voor jouw moeder [ zijn eerste vrouw, red] was seks toen ze opgroeide een enorm taboe – ze had haar eigen moeder zelfs nog nooit naakt gezien. Ik ben ontmaagd door jouw moeder, dus dat had ook impact op mij. Als je als kind nooit veel tederheid en intimiteit tussen mensen hebt gezien, is het moeilijk om dat wel te hebben met een partner. Ik dacht vijftien jaar lang dat er niks meer uit seks te halen viel dan wat ik met haar had. Na de scheiding is mijn seksleven verbeterd, en in mijn huidige relatie zit het altijd goed.

Fantaseer je weleens over andere mensen?

Jürgen: Ik denk niet aan seks met anderen. Wat bedoel je precies?

Claudia: Nou, eigenlijk, als ik wat mag zeggen ¾ er was toen wel die vrouw in de Dominicaanse Republiek.

Jürgen: O ja, klopt. Wat was haar naam ook al weer?

Claudia: Petra.

Jürgen: Ah klopt. Petra. Ja, maar wanneer het aankomt op zulke dingen hebben Claudia en ik een afspraak met elkaar. Als we ooit vreemdgaan, vertellen we het elkaar meteen. Toentertijd had ik haar verteld dat ik een interessant iemand had ontmoet, maar ik heb daar verder niks mee gedaan. Het maakt ook een verschil of er kinderen binnen de relatie zijn of niet. Kinderen verstieren je seksleven. Ze maken van een gepassioneerd liefdesverhaal een gemeenschappelijke onderneming met kinderen.

Bedankt hoor, pap.

Jürgen: Maar kinderen krijgen is ook de belangrijkste ervaring in het leven, dus uiteindelijk weegt het wel tegen elkaar op. Je hele wereld draait opeens om dit nieuwe kleine persoontje, en als je ook een baan ernaast hebt, kost het je veel kracht en energie. Je moet er iets voor over hebben. Dat is hoe het voor mij was tenminste.

MEXICO

Diego Urdaneta van VICE Mexico interviewde zijn ouders Alfredo (55) en Tibisay (54), die niet herkenbaar op de foto wilden.

VICE: Hoe is jullie seksleven door de jaren heen veranderd?

Alfredo: Wanneer je 35 jaar met dezelfde persoon bent, verandert het een en ander. Toen we nog jong waren, was seks de basis van onze relatie. Door de jaren heen realiseer je je dat er belangrijkere dingen zijn, zoals een gezin stichten, je kinderen juist opvoeden en elkaar respecteren. Je prioriteiten veranderen.

Fantaseer je weleens over andere mensen?

Alfredo: Ik denk dat het vrij normaal is dat je je soms voorstelt hoe seks met iemand anders zou zijn. Dat is niet zo’n probleem, maar dat wordt het wel als je probeert om die fantasie werkelijkheid te maken en vreemdgaat. Als je een voorbeeld wil zijn voor je kinderen, verandert alles en ga je beseffen dat het veel belangrijker is om je familie bij elkaar te houden dan een vluchtig verlangen te bevredigen.

Wat mis je het meeste van je vroegere seksleven?

Tibisay: Onze jongere lijven, haha! Toen we jonger waren, waren we veel meer afhankelijk van ons seksleven voor onze relatie, maar dat is nu niet meer zo. Er zijn weleens periodes dat we niet zoveel met elkaar praten ¾ zoals je wel weet ¾ en apart van elkaar slapen. In een relatie van dertig jaar gebeuren er in de loop der jaren zoveel dingen die je leven als koppel ook veranderen.

Neemt je verlangen af naarmate je ouder wordt?

Alfredo: Ik denk dat alleen mijn kijk op seks is veranderd. Als een jonge man zie je seks meer als een competitie of een sport, maar later ga je er bewuster mee om en is het heerlijk. Je bent zekerder over jezelf, er is wellicht meer intimiteit en je maakt je meer druk om hoe je partner zich voelt. Ze is de moeder van je kinderen, niet zomaar iemand die je net hebt ontmoet.

DENEMARKEN

Alfred Maddox van VICE Denemarken interviewde zijn vader Scott Maddox (48), een muzikant en geluidstechnicus. Hij is al twaalf jaar samen met Alfreds stiefmoeder.

VICE: Welk cijfer zou je je seksleven geven?

Scott Maddox: Een absolute fucking 10. Of 9,5 – “10” klinkt alsof ik overdrijf. Maar er is verder niemand anders, geen fantasieën. Ik krijg alles wat ik wil. Ik denk dat voor veel jongeren de beschikbaarheid van porno hun idee van wat seks zou moeten zijn heeft veranderd. Porno begint altijd met een pijpbeurt, dan vier of vijf verschillende standjes en dan spuit je haar gezicht onder. Nou, ik kan je vertellen dat ik nog nooit op het gezicht van een vrouw ben klaargekomen. Als je niet veel ervaring hebt en al je verwachtingen baseert op porno zal je nooit zo tevreden zijn met je seksleven als ik ben.

Is je seksleven veranderd in de loop van je relatie?

Tuurlijk. [Je stiefmoeder] en ik zijn elf jaar getrouwd. In het begin was het een hele hoop tongzoenen, rare standjes, in de buitenlucht neuken – dingen die we nu niet meer doen. Je probeert in het begin allerlei dingen uit, en dan ga je je steeds meer beperken tot je uitkomt bij de manier waarop je het de rest van je leven grotendeels doet.

Waar ben je het meest blij mee in je relatie?

Ik vind mijn vrouw prachtig en erg opwindend. Als ze aan het douchen is, kijk ik altijd stiekem naar haar. Vlak nadat we elkaar ontmoet hadden, waren we aan het zoenen in mijn appartement, toen ze opeens opstond en haar shirt uitdeed. Ik kan het me nog herinneren alsof het gisteren was. Ik weet nog dat ik dacht: Waaaat! Wauw. Ik was nooit echt een borsten- of billenman. Ik hield vooral van gezichten.

Fantaseer je weleens over andere mensen?

Niet over andere mensen, nee. Als ik me thuis aftrek – dat is iets wat jullie jongeren allemaal moeten onthouden; je denkt misschien dat je op een gegeven moment stopt met masturberen, maar dat zal nooit gebeuren – als ik me aftrek dan denk ik aan [je stiefmoeder] in rare situaties waarin we ons nooit zullen begeven. Dat ze ergens vastgebonden zit en ik haar moeten komen redden ofzo.

Zijn je seksuele verlangens door de jaren heen veranderd?

Mijn libido is hoger geworden. In pornofilms worden kerels tien minuten lang gepijpt en dan neuken ze nog twintig minuten – hoe doen ze dat? Ik heb geen idee. Ik heb al jarenlang een partner thuis, en ik heb geen idee hoe het kan dat deze mensen urenlang niet klaarkomen. Als ik de kans krijg om seks te hebben, zeg ik gelijk alles af.

SPANJE

Roser Amills van VICE Spanje interviewde haar gescheiden ouders Catalina (63) en Esteban (67) los van elkaar, om er zeker van te zijn dat ze niet zouden gaan bekvechten.

VICE: Hoe zou je je seksleven over het algemeen beschrijven?

Esteban: Mijn seksleven is erg succesvol en actief, ik mag niet klagen.

Cataline: Toen ik met je vader trouwde was alles wat ik over seks wist dat een man bovenop ging en dat de vrouw onder hem moest liggen. Dat is waarschijnlijk waarom ik me een oud kleed heb gevoeld tijdens het grootste deel van mijn huwelijk. Hij had totaal geen respect voor me, en ik moest thuisblijven als hij uit wilde met z’n vrienden.

Hoe is je seksualiteit over de jaren veranderd?

Esteban: Toen ik jonger was, was het allemaal vrij simpel, maar dat is het niet meer. Leeftijd kent geen genade. Ik heb meerdere partners gehad na mijn scheiding – ik weet niet of het komt doordat vrouwen onmogelijk te begrijpen zijn of dat ik geen geluk had, maar ik kreeg het nooit voor elkaar om het te laten werken met hen. Maar tegenwoordig prefereer ik kalmte en aantrekkingskracht.

Catalina: Na de scheiding werd ik zelfverzekerder. Ik kocht een vibrator, zodat ik niet meer afhankelijk was van een man, en tegenwoordig glimlach ik wanneer iemand me op straat een compliment geeft. Dat soort complimenten kunnen mijn hele dag goed maken. Maar dat is het ook, omdat ik me niet erg comfortabel voel in mijn lichaam.

Heb je het gevoel dat je iets gemist hebt?

Esteban: Toen ik trouwde was ik jong en onstuimig, je moeder was ontwetend en preuts. Daarom ik kon mijn seksuele fantasieën nooit volledig vervullen, want als ik dat probeerde voelde ik me schuldig en kwamen er problemen van. Ik wilde niet nog meer ruzie maken dan we al deden.

Catalina: Ik was zo dom om toe te staan dat je vader me slechts zag als de vrouw die voor zijn kinderen zorgde. En ik verwaarloosde mezelf, ondanks dat ik toen zo mooi was. Zet jezelf nooit op de tweede plek. Ik wou dat ik beter had geweten – ik zou meerdere geliefden hebben gevonden. Maar ik verspilde mijn jeugd en die krijg ik nooit terug.

Hoe heeft de tijd je lichaam veranderd?

Esteban: Ik heb nooit gerookt of gedronken en ik heb altijd gesport. Ik denk dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen.

Catalina: Nadat ik vier kinderen gebaard had kwam ik aan en ik ben nooit meer van dat extra gewicht afgekomen. Ik zat op mijn 34e al in de overgang, een gevolg van mijn hysterectomie. Dat verpeste mijn seksleven echt, omdat ik niet meer nat werd en je vader niet erg subtiel met dit probleem om ging. Hij wees me af en de dokter zei dat het niet de moeite waard was om een behandeling te starten. Ik begon je vader te vermijden – ondanks dat ik van hem hield – zodat hij geen constante herinnering was aan mijn steeds hogere leeftijd.

Wat is een fout niet je niet weer zou maken?

Esteban: Ik ben te jong getrouwd. Ik was op die leeftijd niet klaar voor de last van het onderhouden van een hele familie– ik had meer intens moeten leven toen ik dat nog kon. Catalina: Ik had eerder moeten scheiden. En veel belangrijker: je moet nooit met iemand trouwen voor je seks met die persoon hebt gehad.

BRAZILIË

Fotograaf Guilherme Santana van VICE Brazilië interviewde zijn vader (67), die al zeven jaar met zijn vriendin samen is.

VICE: Ben je tevreden met je seksleven?

De vader van Guilherme: Ik zou zeggen dat mijn seksleven goed en vrij normaal is. Ik ben erg tevreden. Ik ben rustiger geworden met de jaren. Ik zat altijd achter de meisjes aan toen ik jonger was. Als je trouwt, groeit het aantal partners dat je hebt gehad niet meer, maar je seksuele activiteit wordt er niet minder om.

Waar ben je het meest blij mee in je seksleven?

Ik ben blij dat ik iemand heb gevonden die me fysiek en mentaal bevredigt, mijn ideale partner. Wij zijn monogaam – ik vind dat ook belangrijk in deze tijden van aids en andere ziektes. Je kunt fantaseren over andere mensen, maar de realiteit is dat het beter is om met de persoon te zijn waar je echt van houdt.

Neemt je libido af als je ouder wordt?

Ik heb altijd al een vrij hoog libido gehad, maar natuurlijk veranderen je prestaties en uithoudingsvermogen wel wanneer je ouder wordt.

En dat dingen gaan rimpelen en hangen? Vind je dat erg?

Mijn vriendin is dertig jaar jonger dan ik, dus dat probleem heb ik niet. Ze is ongelofelijk jong en mooi. Ik ben de bejaarde in de relatie. Ik denk dat mijn lichaam nog wel oké is, maar het had beter gekund. Ik zou het liefst dezelfde fysieke energie hebben die ik had toen ik jonger was, maar dan met de ervaring die ik tegenwoordig heb.