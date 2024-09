We spraken de oprichter van het Jediisme

Lang, lang geleden (2011) in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan (Engeland en Wales), beweerden 176 duizend mensen tijdens de nationale volkstelling dat hun religieuze overtuiging ‘jedi’ was. Je kunt dit zien als een uit de hand gelopen flauwe grap van je oom, maar als je verder kijkt dan je neus lang is, zie je dat niet iedereen lollig probeerde te doen.

De kerk van het jediisme, in 2008 opgericht door Daniel Jones, heeft meer dan tweehonderdduizend geregistreerde leden en een actieve online gemeenschap. De religie heeft meer volgers dan rastafarianisme, paganisme, humanisme en scientology bij elkaar. Volgend jaar publiceert Watkins Media een officieel boek met religieuze geschriften van Jones. Maar wat is het precies? Is het een rebelse parodie die het concept van religie in twijfel wil trekken, of is het een oprecht, legitiem geloofssysteem? Ik belde de oprichter om daarachter te komen.

Leden van de kerk van het jediisme, met op de voorgrond acteur Warwick Davis en zijn familie

VICE: Hoe gaat het boek eruitzien?

Daniel Jones: Het kan worden beschouwd als een bijbel, maar het is ook gedeeltelijk autobiografisch. Ik heb het geschreven om mensen te vertellen hoe ik erbij kwam om dit geloof te creëren. Het grootste deel gaat over het begrijpen van moderne spiritualiteit, de religie van millennials.

Wat vinden George Lucas en Disney van het boek?

Disney is een raar stel mensen. Ze zeiden zoiets als: “Je kan een boek schrijven over wat je maar wilt, zolang je geen inbreuk maakt op auteursrechten.” We begeven ons dus in de marges van de wet, maar daar maken ze zich bij Disney niet echt druk om. Zolang we niet meer dan honderd miljoen boeken verkopen, denk ik niet het ze veel boeit.

Kan je een paar van de grondbeginselen van de kerk uitleggen?

Het doel van het boek is om mensen te leren inzien dat ze in een schulp leven en dat ze moeten losbreken uit bestaande sociale constructen. We moeten ontsnappen uit de rare ideologie dat alles is zoals het is om bepaalde redenen. De ingedommelde mensenmassa moet wakker worden en zijn volle potentie leren inzien.

Door welke religies is het geïnspireerd?

Het is sterk beïnvloed door boeddhisme en newagetheorieën. Alle religies groeien uit hetzelfde zaadje, namelijk het idee van een god of een hogere macht. Jediisme richt zich meer op het volledig ervaren van het aardse leven, in plaats van het wachten op de dood en het hiernamaals, zoals andere religies doen.

Sommige critici zullen zeggen dat jediisme slechts een gedachte-experiment is, zoals pastafarianisme, dat de grenzen van de tolerantie wil testen.

Pastafarianisme is grappig en protesteert tegen religies, maar wij zijn anders. We zijn geen protestreligie, we zijn serieus over onze leer. Wat wij proberen te ontwikkelen bestond waarschijnlijk al, maar niemand had er ooit echt over nagedacht. Het boek laat zien wat het jediisme is en hoe je het in de praktijk uitvoert. Het lijkt op wat Jedis uit het Star Wars-universum doen. Pastafarianisme wil gewoon stoken, dat is niet ons doel. Wij nemen afstand van mensen die zeggen dat het onzin is en dat we ideeën uit een film jatten. We vergelijken ons met die film zodat mensen zich aan ons kunnen verbinden via iets dat ze al kennen.

Wat vind je van hoe er over het jediisme gesproken wordt?

De media maken het groter dan het is: “Deze gozer denkt dat hij kan vliegen!” en dat soort onzin. De media mogen zeggen wat ze willen, dat zorgt er alleen maar voor dat wij meer aandacht krijgen en dat mensen ons beter gaan begrijpen. Zodra mensen het boek gaan lezen, zullen ze het snappen. Het is zo toegankelijk. Ik doe momenteel een bachelor scheikunde en ben met m’n scriptie bezig. Ik had overal veel dieper op in kunnen gaan, maar we hebben het boek zo gemaakt dat iedereen de inhoud kan begrijpen. We willen dat het toegankelijk is voor iedereen.

Je wilt dat zoveel mogelijk mensen meedoen maar veel mensen schrijven alleen voor de grap ‘jedi’ bij hun religie op formulieren? Vind je dat oké, of leidt het af van de boodschap die je wilt overdragen?

Ik ontmoedig niemand. Ik vind het vooral cool als mensen dingen doen omdat ze er in geloven. Ik schrijf ook ‘jedi’ op formulieren omdat er zoveel taboes zijn over religie. Mensen doen dit soort dingen omdat ze verloren zijn en een leider nodig hebben. Ik denk niet dat daar iets mis mee is. Ik heb wel wat geholpen door wat e-mails te sturen. Maar als mensen ergens ‘jedi’ op zetten wil dat niet zeggen dat ze lid zijn van de kerk. We hebben nu een ledenbestand op onze website, maar je kunt ook naar de boekhandel gaan om het boek te kopen en thuis de religie gaan beoefenen.

Wat vind je van de laatste Star Wars-film?

Geweldig! Voor mij was hij perfect, hoewel ik het niet leuk vond dat Han Solo doodging. Zo’n film moet wel episch zijn en dan moet er iets onvoorstelbaars gebeuren. Een hoop mensen klaagden erover maar ik vond het een goede film, en trouw aan het Star Wars-universum.

Jediisme richt zich op optimisme. Waar moeten we optimistisch over zijn?

Je moet overal positief over zijn. Optimisme is echt belangrijk, omdat we het universum creëren waardoor we omringd worden. Als je boos door het leven gaat, creëer je een negatieve wereld. Als je met een lach op je gezicht door het leven gaat en tegen mensen zegt dat je van ze houdt, zal iedereen daar baat bij hebben. Jediisme wil dat mensen hun best doen en positief zijn. Alles gebeurt met een reden, maar we gaan ervan genieten. Zoals Vivian Greene zei: “Het leven gaat erom dat je leert dansen als het regent.”

Dank je, Daniel.