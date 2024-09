We keken hoe jong Nederland bunkert voor een avondje stappen

Een groot deel van de pret van een avondje uitgaan zit hem in het stevig wegtikken van grote hoeveelheden alcohol. Als je het een beetje goed aanpakt, kunnen bier en shotjes zelfs de meest saaie avond transformeren in eentje waarbij je heupwiegend en goedlachs op de bar belandt om daarna onbekende sympathiekelingen bij de wc te knuffelen.

Dat ‘goed aanpakken’ houdt in dat je je maag voorziet van een dikke bodem eten. Wie dat vergeet, en het levende bewijs daarvan is zo ongeveer elke vrijdagmiddagborrel, eindigt nog voordat de avond goed en wel een hoogtepunt bereikt, op een matras of boven een kleverige wc-pot. Om uit te zoeken met welk eten je voorkomt dat je avond in dergelijk mineur eindigt, vroegen we een aantal jongeren naar de ideale maaltijd voor een avondje stappen.

Freek Minderman (28), Den Haag

MUNCHIES: Waarmee leg jij het liefst een bodem?

Freek Minderman: Pierogi! Poolse pasteitjes van aardappel gevuld met peper, kaas en stukjes bacon, met gebakken ui eroverheen.

Waarom precies dit?

Mijn Poolse moeder zei toen ik jong was al: “Als je alcohol gaat drinken, moet je van tevoren zorgen dat je genoeg koolhydraten, brood en pierogi in huis hebt, zodat je een goede bodem kunt leggen.” Met haar Poolse roots ging ik ervan uit dat ze weet hoe je goed moet drinken, want goed drinken kan ze wel.

Ik heb die raad opgevolgd sinds ik op mijn achttiende op mezelf ging wonen. Mijn huisgenoten en ik dronken elke week zoveel dat we een oplossing moesten vinden om niet constant met een kater rond te lopen. Die pierogi was direct raak. Ondertussen is het traditie geworden in mijn vriendengroep om dit te eten voor het uitgaan!

Werkt het echt, denk je?

Oké, ik besef opeens dat ik al jaren blindelings op het advies van mijn moeder vertrouw, maar het lijkt wel te werken. Ik heb in mijn leven nog maar twee keer een kater gehad. Ik word niet overdreven dronken, maar kan toch hard gaan. Wat mij betreft mogen ze dit alcoholadvies op een tegeltje printen: Eet pierogi, ga hard en wees blij.

Jeandra Izijk (24), Zoetermeer

MUNCHIES: Wat eet je voordat je het op een zuipen zet?

Jeandra Izijk: Pizza. Soms thuis met vrienden, maar als onze stufi binnen is gaan we steevast slices van twee euro halen in de Turkse snackbar bij de Grote Markt van Den Haag, waar we samenkomen om te zuipen. Ze zijn spotgoedkoop, megadik en krokant, waardoor ze goed vullen.

En het werkt?

Zeker. Toen ik gezond en licht at, moest ik bijna elke keer kotsen. En ik werd veel te gezellig dronken: ik ging met iedereen dansen, lekker veel flirten en iedereen trakteren. Dat was niet goed voor mijn budget. Een lekker Italiaans bodempje houdt dat in toom, heb ik geleerd.

En ik houd er helemaal geen kater aan over! Mijn lijfspreuk is: een pizza met een dikke bodem, is de beste bodem. Als je thuis bunkert, ga je dus het beste voor New York Pizza.

Heb je nog andere trucjes die je door een avondje zuipen heen helpen?

Zowel voor het stappen als na het stappen vettig eten. Mijn regel is: sluit altijd je avond af in een Turkse kapsalontent, maar eet nooit kapsalon voordat je gaat stappen. Door die groente én sambal én kaas én patat word je misselijk. Pizza werkt beter als er nog alcohol bij moet.

Eleanor Dingemans (20), Amsterdam

MUNCHIES: Vertel, wat is de beste bunkermaaltijd?

Eleanor: Sowieso Koreaans.

Waarom?

Toen ik in Korea woonde, heb ik echt alcohol leren drinken. Je hebt er vijf rondes van uitgaan: karaoke, Koreaans eten, zuipen, naar de club en dan weer naar de karaokebar. Ze spelen er ook de leipste drankspelletjes, dus ik heb er heel veel gezopen en maar één keertje een kater gehad. De wijze les is dus dat Koreaans eten niet alleen superlekker is, maar ook een fucking goede bodem! Dus nu kook ik in Nederland ook het liefst Koreaans voor het uitgaan.

Mijn Nederlandse vrienden eten het maar al te graag met me mee. Al moet ik toegeven dat ik in Nederland vaker een kater heb dan in Korea. Dat komt omdat we hier sneller naar sterke drank grijpen, terwijl mensen daar hard gaan op soju. Mijn motto voor de beste avond uit blijft dus: balance is soju in one hand and gimbap in the other.

Heb je nog andere trucjes om een avond zwaar drinken te overleven?

Als je dronken bent moet je vaak naar het toilet. Daar maak ik gebruik van. Telkens als ik ga plassen, drink ik zoveel mogelijk van de kraan leeg. Je staat er toch al om je handen te wassen, en met af en toe wat water tussendoor kun je langer door. Dat weet iedereen, maar water bestellen doet niemand. Want het is geldverspilling.

Julian Den Breems (21), Den Haag

MUNCHIES: Wat voor dronken persoon ben jij?

Julian Den Breems: Dat hangt heel erg af van wat ik drink. Of ik ben supergezellig of ik word een kleine rat. Die laatste vind ik zelf ook minder leuk. In de ochtend wakker worden en erachter komen dat je dingen hebt zitten slopen, is echt niet relaxed.

Waarmee leg je de allerbeste bodem?

Fucking veel Surinaamse broodjes, sowieso. Lever met zuur en sambal! Het beste Surinaamse eethuis van de stad zit bij mij om de hoek en als je drie zulke broodjes naar binnen knalt en nog een banaantje, een redbull en een sigaretje erbij neemt, ben je klaar voor de avond.

Waarom precies dat?

Ik wil iets stevigs, zodat er echt een blok in mijn maag ligt. Ik ben principieel tegen het eten van een salade of iets lichts voor het uitgaan. Dat werkt echt niet. Zo was ik eens op een feestje in Scheveningen en we waren om een uurtje of twee begonnen met drinken en gingen zonder avondeten door. Bier, gin tonic, vodka – het was één grote chaos. Op een gegeven moment namen een vriend en ik een slok van ons drankje, we keken elkaar aan en renden allebei naar het donkerste hoekje van het terras. Daar stonden we naast elkaar, bijna hand in hand, te duokotsen. Om zo’n situaties te voorkomen is een goede bodem de redding.

Heb je nog trucjes om een bonkend hoofd te voorkomen?

Paracetamol? Nee, ik weet het niet. Ik vind dat je een kater moet accepteren als je de avond ervoor je kop van je romp hebt gezopen. De leuke avond was het waard.

Alice* (19), Amsterdam

MUNCHIES: Wat eten jullie om een stevige bodem te leggen?

Alice: Sowieso voor ieder huisfeest een friettafel! We bedekken de tafel met aluminiumfolie, bestellen patat en strooien die over de hele tafel heen. Vaak gooien we er ook wat kroketten, frikandellen en natuurlijk veel saus bij. Geen borden of bestek nodig!

Zo!

Het is een beetje een traditie in dit studentenhuis. Meestal zijn we met ongeveer tien mensen: alle huisgenoten en wat aanhang. Hoe het is ontstaan weten we niet meer; het was er al toen we hier kwamen wonen.

Waarom is dit ideaal voor een avondje drinken?

Het is heel gemakkelijk, want het scheelt veel afwas. Dat is het voornaamste. En we hoeven ook niet te koken. Het is ook lekker vettig en veel. Je eet eigenlijk altijd zoveel dat je propje vol zit en achteraf denkt: het had ook wel een patatje minder mogen zijn. Maar het werkt wel. Ik word altijd heel snel dronken, maar merk wel een groot verschil met dit of alleen maar een salade eten. Met alleen een salade kom ik gevaarlijk snel op een iets te gezellig niveau.

*Om privacyredenen is de naam Alice gefingeerd. De echte naam van de persoon is bekend bij de redactie.