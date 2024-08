We keken in de pannetjes van kokkerellende Lowlands-gangers

Wakker worden op een meerdaags festival brengt altijd een aantal hindernissen met zich mee. Alles zit onder ondefinieerbare viezigheid, de rij voor de toiletten is astronomisch lang en de rij voor een kopje koffie is zowaar nog langer. En alsof dat nog niet genoeg ellende is, voelt je hoofd hoogstwaarschijnlijk aan als een betonmolen die op volle toeren draait. De af te leggen reis voor de eventuele troost die een bakje koffie of broodje ei kan bieden, is niet te overzien, met als gevolg de keuze voor een vloeibaar ontbijt bestaande uit bier of shotjes wodka. Echter, je moet van hele goeden huize komen, wil je dat drie dagen lang overleven.

We gingen op zoek naar Lowlands-gangers die op dit horrorscenario geanticipeerd hebben en zich hebben voorbereid door flink uit te pakken op culinair gebied. We wierpen een blik in de pannetjes van Lowlands-chefs en stuitten op bijzondere katerontbijtjes, havermout met wodka en noedelsoep met knakworst.

Simon, ook wel Swenky (29 jaar)

MUNCHIES: Zo, dat ziet er goed uit. Wat ben je aan het eten?

Simon: Ik ga net beginnen aan mijn bakje havermout. Dat is het ideale katerontbijt en tegelijkertijd een goede bodem voor de nieuwe dag. Er zit een stofje in, geen idee hoe het heet, maar dat helpt doelgericht tegen een kater.

O ja? Dat wist ik niet. En, smaakt het?

Ja, deze is beter dan de eerste lading. Die had ik per ongeluk met wodka gemaakt. Onze wodka hebben we namelijk naar binnen gesmokkeld in waterflessen. Ik heb één hapje geprobeerd, maar heb het direct weggeflikkerd. Ik kon het nog niet aan.

En de jam, heb je die ook meegenomen?

Ja. Ik was laatst met mijn vriendin op vakantie in Culemborg en daar kwamen we bosjes vol bramen tegen. We besloten ze maar te plukken: in totaal 5 kilo. Thuis heb ik nog 15 potten staan, dus één pot kon makkelijk mee.

Eet je helemaal niets op het festivalterrein?

Nee, zo min mogelijk. Ik vind mijn eigen eten gewoon altijd het lekkerst en als ik dat meeneem weet ik tenminste zeker dat ik goed eet. Daarbij is het een gezellig ritueel om even terug te gaan naar de tent en samen te eten. Ik zie nu al uit naar mijn zelfgemaakte wraps later, ik heb nog een koeltas vol.

Stef (26 jaar) en Thijs (27 jaar)

MUNCHIES: Ha jongens, wat een romantisch onderonsje. Zijn de ballen zelfgemaakt?

Thijs: Nee, gewoon uit blik. Hapje?

Ik denk niet dat ik dat al aankan. Of is het volgens jullie het ultieme katerontbijt?

Stef: Je kunt beter pannenkoeken eten, die absorberen alle restjes alcohol uit je lichaam. Maar die zijn al op.

Thijs: En verder is het key om gewoon steady pils door te blijven drinken. Op Lowlands kun je prima twee keer op een dag zat worden. Eigenlijk ben ik nu al best wel dronken. [Het is 12:00 uur.]

Stef: Hier, neem nog een bal.

Thijs: Nee, oprotten nou.

Kasper (30 jaar) en Christa (27 jaar)

MUNCHIES: Ha, de aloude Lowlands knakworst. Smaakt-ie?

Christa: Héérlijk! Een ochtend op Lowlands kan echt niet beginnen zonder knakworsten.

Wat maakt een knakworst eigenlijk een goede knakworst?

Christa: Hij moet in ieder geval knakken, maar het moet wel de juiste knak zijn. Als-ie te veel knakt, is het te plastic-achtig. Bij een juiste knak is de buitenkant hard en de binnenkant zacht.

Kasper: Een beetje knak is oké.

Krista: En dan het liefst op een bolletje met een beetje mayo en curry, en wegspoelen met koffie. Het is een makkelijke substantie om weg te krijgen als je een kater hebt.

Kasper: De eerste ochtend pakten we nog uit met pannenkoeken en ik dacht nog: ligt het aan mijn smaakpapillen, of is die shit zuur? Ik heb het toch opgegeten, want ik dacht dat het aan mij lag. Maar de melk bleek over datum. Gelukkig is mijn lichaam al zo vertieft dat het geen effect heeft gehad.

Joshua (37 jaar), Sammy (25 jaar) en Julien (32 jaar)

MUNCHIES: Ha jongens, wat zitten jullie hier gezellig te koken.

Julien: We hebben twee brandertjes mee en zijn zo’n beetje de hele dag chill aan het kokkerellen hier. Lekker eten is gewoon gruwelijk, ook op Lowlands. Zal ik wat bamisoep voor je maken?

Lekker. Hoe komt het dat jullie zo goed voorbereid zijn?

Joshua: Ik heb lang in het leger gezeten. Daar leer je wel creatief te zijn met weinig. Ik kan alles maken in deze pan: croissantjes, cake, you name it. Je moet gewoon een beetje out-of-the-pan denken.

Haha, scherp wel voor dit tijdstip. Wat is het geheim om hier te koken?

Joshua: We zijn dit jaar echt goed voorbereid; er is weinig dat we niet mee hebben. Broodbeleg, gebakken uitjes voor in de noedelsoep, specerijen. Nieuw dit jaar zijn houdbare hamburgers, megachill. Vooraf wordt ook overlegd wie welke ingrediënten meeneemt. En een goede pan met een anti-aanbaklaag is essentieel.

En het ideale katerontbijt?

Julien: Die hebben we dit jaar ontdekt: bamisoep met knakworst. Het klinkt misschien niet gelijk uitnodigend, maar lékker dat het is.

Miranda (45 jaar)

MUNCHIES: Zo, wat een goede maaltijd. Wat heb je gemaakt?

Miranda: Dit is een pan spaghetti die ik meegenomen heb van huis. Ik ben hier met een vriendin voor de 17e keer, en eigenlijk nemen we al ons eten mee in bakjes en warmen we hier op. Van deze spaghetti eten we al twee dagen. Verder barbecuen we de eerste avond en hebben we eieren en knakworsten mee voor het ontbijt.

Vind je dat niet onwijs veel gedoe?

Misschien wel, maar we vinden het ’t waard. We hebben allebei een grote bolderkar vol met twee tenten, koelboxen en Tupperware bakjes vol eten. We worden ook een dagje ouder, dus hechten we nu meer waarde aan een beetje chill leven hier.

Komen jullie überhaupt het terrein wel op?

Haha jawel hoor, maar meestal zitten we hier wel tot een uur of vijf een beetje te hangen, te eten en mensen te kijken. Het kamperen zelf is half the fun. En je kunt alles ook terugkijken hè? Gister stond ik bij Iggy Pop de hele tijd tegen een geel gordijn aan te kijken. Dan blijf ik liever hier chillen en kijk ik het thuis wel terug.

Niels (28 jaar)

MUNCHIES: Leuke glitters heb je op je gezicht. Kom je net bij je tent aan, of heb je wel geslapen?

Niels: Ehm, ik heb heel even geslapen, dus ik ben nu net aan het ontbijten. Als ik wakker ben, moet er gelijk eten in.

Noedelsoep leent zich dus wel als een goed katerontbijt?

Ja, het is echt top. Het is een zoutbom en dat is wat je lichaam nodig heeft na zo’n lange nacht vol alcohol. En het glijdt gemakkelijk naar binnen; geen ingewikkelde substanties en moeilijk gedoe.

Heb je nog een favoriete soort?

Die allergoedkoopste zijn altijd het lekkerst. Zijn we nu klaar? Want ik wil nog heel even liggen.