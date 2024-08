We keken naar een Kamerdebat over crypto en zagen totale verwarring

Dan is het nu weer tijd voor wat FUD, of zoals wij bij VICE Money het noemen: gewoon weer een update van het warrige crypto-reguleringsdebat. En updates zijn nodig, want de baas van de Autoriteit Financiële Markten zei vanochtend in de Volkskrant dat ze vindt dat beleggen op gokken begint te lijken. De handel in derivaten van bitcoins moest worden verboden, vond ze. En zo doen de estafettelopers die cryptovaluta aan strengere banden willen leggen en in China begonnen te rennen, via Korea en Frankrijk nu eindelijk Nederland aan.

Vanochtend vergaderden leden van de Tweede Kamer bovendien over digitale valuta met banken, toezichthouders en cryptobedrijven. VICE Money keek mee, want we wilden ontdekken wat de politiek in Nederland van plan is met de blockfolio’s van onze lezers. Vrolijk werden we er niet van, wel verbaasd: nergens slaan de fear, uncertainy & doubt zo om zich heen als onder onze wetgevers. En dit zijn de mensen die het land besturen, en moeten gaan beslissen over miljarden op de markt – we HODLen ons hart vast.

Videos by VICE

Natuurlijk kwamen alle clichés voorbij, want clichés zijn handige handvatten om een beetje grip te krijgen op een wereld waar je nog niet veel van weet. Het ging over ‘FOMO’, het ging over een parallel universum, en over gokken. Tony van Dijk van de PVV had het over Mo-neuh-rooo, de munt die zo anoniem was, dat er dingen mee gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar het was dan ook officieel een hoorzitting, waarin Kamerleden de kans krijgen om deskundigen te bevragen en zo wat meer over het onderwerp te weten te komen, dus een beetje coulance is wel op zijn plaats. En er werden interessante dingen gezegd.

Duimpjes omlaag

Een onderzoeker van het Economisch Bureau van ING vertelde dat hij een tijdje terug een filmpje online zette, waarin hij zei dat Bitcoin nooit breed zou worden geaccepteerd omdat er geen centraal toezicht op was. Hij was wel bekend met Facebook-likes, maar ontdekte dat je op YouTube ook iets anders dan duimpjes omhoog kon krijgen. Het was de minst populaire video die hij ooit had gemaakt, zei de onderzoeker, die Teunis Brosens heet en kennelijk ook nog niet op de hoogte was van de cryptoverheerlijking die onder traders op social media welig tiert. De cryptocommunity denkt nou eenmaal dat crypto het financiële systeem omver kan werpen door een decentraal financieel stelsel op te tuigen. En of ze daar nou gelijk in hebben of niet, in die droom vinden zij zoetjesaan ook bondgenoten in de politiek, zo bleek vandaag.

Kamerlid Bart Snels van GroenLinks bijvoorbeeld. Hij had het over “technologisch en anarchistisch optimisme” dat hij aanstekelijk vond. “Hoe krijgen we het vertrouwen terug in het financiële stelsel?” Of Mahir Alkaya van de SP: “Van Zuidam zei dat je enthousiast moet zijn over innovatie, en dat is goed, want bestaande structuren worden aan het trillen gebracht.”

Daarmee bedoelde hij Rutger van Zuidam, van blockchainbedrijf Dutchchain, die ook bij de hoorzitting aanwezig was en even daarvoor nog de million dollar question had gesteld – niet alleen aan de Kamerleden, maar ook aan ING: “Heeft u het white paper van Satoshi Nakamoto gelezen, waarin hij uitlegt wat Bitcoin is?” Stilte. “Nee,” zei Van Zuidam droogjes. “We moeten ons niet door angst laten leiden en het wordt tijd dat politici en bankiers zich beter gaan informeren.”

Van Zuidam stoorde zich aan D66-Kamerlid Jan Paternotte die, niet zonder reden, over het hoge energieverbruik van het delven van bitcoins was begonnen. “Ken je de piepende modem nog?” zei Van Zuidam, en hij deed het irritante kraakgeluid na van een inbelmodem dat we gelukkig al zo’n tien jaar niet meer horen. Het internet werkt nu veel beter, wilde hij maar zeggen. “Kijk niet naar de beperkingen maar naar wat je kunt verbeteren. Er zijn promovendi mee bezig!” Paternotte protesteerde dat hij voor zuurpruim werd uitgemaakt, maar zo had Van Zuidam het heus niet bedoeld.

Gulden

Tony van Dijk van de PVV sloeg aan op een opmerking van Follow the Money-journalist Thomas Bollen. “Bollen wil dat overheid met een alternatief komt, wat bedoelt hij dan? Met een Nederlandse digitale gulden komen? Dan kunnen we zaken doen,” zei Van Dijk met een grijns, kennelijk nog niet op de hoogte dat de cryptomunt Gulden al bestaat en de laatste maanden sterk in koers stijgt. Maar vooruit: het is natuurlijk niet precies hetzelfde als een nationale cryptomunt die in ons land de euro moet vervangen.

Dat wist Thierry Baudet ook. Over de fractievoorzitter van het Forum voor Democratie werd door collega-Kamerleden eerst nog gegniffeld, omdat hij geen vragen stelde, maar hij kwam na wat nadenken met een slimme opmerking over de soevereiniteit van Nederland: “Soevereiniteit bestaat voor een deel uit de mogelijkheid van een staat om burgers te dwingen om in een bepaalde munt belasting te betalen. Onder welke voorwaarden zou het verantwoord zijn om als Nederlandse staat te zeggen: wij staan ook belastingbetaling toe in de vorm van crypto’s?”

“Nee,” zei Petra Hielkens van De Nederlandsche Bank, “je kunt er nog geen belasting mee betalen.”

“Dat was mijn vraag niet,” zei Baudet. “Onder welke voorwaarden mag het dan wel.”

“Dat kan pas als crypto’s erkend zijn als valuta,” zei Hielkema, “maar daar zijn we nog lang niet.” Daarmee sloeg zij, in een discussie die alle kanten op sprong en waar uncertainty en doubt de boventoon voerden, de spijker op z’n kop.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: