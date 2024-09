We kozen de vijf meest “magische” startupvideo’s uit

Op de conferentie van The Next Web deze week vind je allemaal tech-startups. Onderdeel van hun promo is, in onze bescheiden mening, toch wel vaak een filmproduct die niet aan te gluren is. Om het kaf van het koren te scheiden, zetten we er vijf op een rijtje.

Om mee te dingen naar een plekje in dit roemruchte overzicht, moet het filmpje aan één belangrijke eis voldoen: het moet gaan over wat het bedrijf doet. Videotestimonials van tevreden klanten tellen we even niet mee. Let er voor de gein ook eens op hoe vaak het woord “magical” voorkomt in dit soort filmpjes. Blijkbaar doet Disneyland als side hustle aan sponsoring van nieuwe techbedrijven.

Videos by VICE

En dan nu, in willekeurige volgorde:

Urbanguide

Een tikkeltje aan de gezapige kant met beelden van mensen die selfies maken op “magische” daken en pieren. De Duitse mede-oprichter heeft net iets te hard geprobeerd zijn stropdas nonchalant om te hangen om ‘m echt nonchalant over te komen, maar soit. Niet het beste promofilmpje dat we gezien hebben, maar zeker ook niet het slechtste.

Zoals je kunt zien, gaat het er bij dit bedrijf om dat jij als local de toeristenvrije plekken waar je graag komt kunt delen. Dankbare bezoekers kunnen zo chillen op dat ene dakterras dat jij ontdekte toen je een keer verdwaald was.

Ockel Computers

Ockel Computers laat hier zien dat de verloren tweelingbroer van Richard Branson ook in te huren is als promo-acteur. De glimlach van de bedenker aan het eind van het filmpje is een beetje creepy, maar het scheelt dat de gadget die ze op de markt willen brengen best wel vet is. De Ockel Sirius A heeft het processorvermogen van een desktop-pc, maar is niet groter dan de gemiddelde smartphone. Het enige dat je nodig hebt, zijn een beeldscherm, toetsenbord, en een muis. Zeg maar de standaard accessoires van een computer, min de computer.

Tubbber

Voor de video van Tubber moet je echt even naar hun website. Het filmpje is gemaakt op een andere conferentie en daarna als promo gebruikt door deze startup. Toch is het tof om te zien hoe een licht ongemakkelijke man van middelbare leeftijd een zaal vol tech-yuppen voor zich moet zien te winnen. Bij de aankondiging door de presenterende hipster en de wanstaltige klanken van de trap-introtune, zie je hoe hij de knop omzet en denkt “Fuck it, we gaan ervoor.” Zet ‘m op Ron!

Ron neemt het delen van zijn passie voor boten wel heel letterlijk. Via zijn platform kun je iemand anders boot een tijdje huren. Dat idee kwam in hem op toen hij zich besefte dat z’n eigen dikke jacht een beetje lag te verpieteren als hij er niet op aan het varen was. Waarom zou je dat ding dan niet aan anderen uitlenen, vroeg hij zich af.



Je hoeft gelukkig niet meteen te denken aan een drijvend hotel in Monaco; een sloep ritselen om een paar uurtjes mee over de Amsterdamse grachten te dobberen, kan ook prima.

WeHelpen

Kijk, hier houden we van. Een simpel filmpje met een mooi verhaal en zonder overbodige onzin. Coen, de bedenker van dit nobele idee, deed graag wat terug voor zijn medemens nadat hij na een ernstig ongeluk veel hulp van anderen kreeg. Het idee is simpel: iemand heeft tijd over, en kan aangeven op welke momenten hij een ander te hulp kan schieten, met dingen als: “vrije tijd”, oppassen, huishoudelijke hulp, boodschappen of helpen als vrijwilliger bij de speel-o-theek in Kampen.

Er was alleen geen overzicht van wie wat nodig had of wie zich juist aanbood. Ziedaar: WeHelpen. Het filmpje is in één take gemaakt met een mobiele telefoon, geen fancy gedoe met animatie of stockbeelden van lachende Amerikanen. Topper!

Chordify

Ok, toch ook even een voorbeeld van hoe het niet moet. Deze app is waarschijnlijk best chill voor de muzikanten onder ons. Je kunt er mee zien hoe je de akkoorden van je favoriete nummers moet spelen op verschillende instrumenten. De rest kun je dan zelf invullen. Tof plan, maar kom op. Wit licht en een windmachine? Serieus?