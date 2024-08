We kunnen niet geloven dat deze film echt van Eminem is

8 Mile is naast The Marshall Mathers LP, 50 Cent en dit vlassige baardje het mooiste dat Eminem ons ooit heeft gegeven. Om de zoveel weken denk ik met nostalgische gevoelens aan de eindscène van de film, waarin Em de kwajongens van The Free World op hun donder geeft op de beat van Shook Ones. De productie, de soundtrack en het acteerwerk zijn allemaal top, althans, dat vond ik als veertienjarige puber die met zijn Timberlands op zijn veel te grote Karl Kani-broek liep. Eminem is inmiddels als producer betrokken bij het maken van een nieuwe film, en als ik de trailer daarvan zie kan ik me niet voorstellen dat mijn tienerzelf dit ook leuk had gevonden.

