We kunnen niet geloven dat deze film echt van Eminem is

8 Mile is naast The Marshall Mathers LP, 50 Cent en dit vlassige baardje het mooiste dat Eminem ons ooit heeft gegeven. Om de zoveel weken denk ik met nostalgische gevoelens aan de eindscène van de film, waarin Em de kwajongens van The Free World op hun donder geeft op de beat van Shook Ones. De productie, de soundtrack en het acteerwerk zijn allemaal top, althans, dat vond ik als veertienjarige puber die met zijn Timberlands op zijn veel te grote Karl Kani-broek liep. Eminem is inmiddels als producer betrokken bij het maken van een nieuwe film, en als ik de trailer daarvan zie kan ik me niet voorstellen dat mijn tienerzelf dit ook leuk had gevonden.

Bodied gaat blijkbaar over de battlerap-scene (is dat nog een ding?) van Toronto. Een wit joch dat eruitziet als Theon Greyjoy van Game of Thrones probeert dit gewelddadige wereldje binnen te komen en dat wordt hem moeilijk gemaakt door zijn huidskleur (boehoe). In de trailer zie je vooral hoe een stoere dertien-in-een-dozijn-rapper genaamd Megaton even alle clichés in een paar bars stopt en gehakt maakt van een archetype nerd. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig, maar toch is het allemaal wat te veel: de productiewaarde van de film heeft wat weg van een hobbyproject van een paar rijkeluiskinderen, de tatoeage in de nek van een acteur is net een plakplaatje, en het acteerwerk lijkt wel heel erg op een Saturday Night Live-skit. Het is net alsof we in de maling worden genomen.

Videos by VICE

Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf. Ik heb hem al vijf keer aangezet in de hoop dat Eminem aan het einde van de clip achter een gordijn vandaan komt en onthult dat dit een veel te vroege 1-aprilgrap is. Ach ja, het is niet alsof films over hiphop ooit goed zijn geweest.