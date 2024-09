We kunnen PlayStation VR eindelijk gebruiken voor porno

Als we de huidige slappe staat van virtual reality een nieuw leven in willen blazen, dan moeten we VR-porno misschien een kans geven. De pornoindustrie heeft namelijk veel interesse in virtual reality. Zoveel zelfs, dat pornowebsite VR Bangers pasgeleden een handleiding publiceerde die je haarfijn uitlegt hoe je de VR-headset van je PlayStation kan gebruiken om al hun VR-porno in 3D te bekijken.

Tot nu toe kon iedereen de VR porno van Bangers al wel bekijken op hun PlayStation, maar waren de beelden nog in 2D met een 360-graden view. Met de nieuwe hack van Littlstar, die al een tijd op het internet zwerft, kunnen mensen met een Sony-headset al hun VR-fantasieën werkelijkheid laten worden met pornoster Brigette B. Op het scherm groeit en schudt alles bijna net zoveel als in het echt.

Mike Henigan, die deel uitmaakt van het VR Bangers-team, vertelde me in een e-mail dat er in 2017 een toename van 40 procent was in de VR-downloads voor de PlayStation. Maar ondanks de populariteit van de PlayStation-headset, zijn headsets voor smartphones nog steeds de beste en meest gebruikte voor VR-porno.

“Vergeleken met de laatste zes maanden van 2016 zijn de verkoopaantallen en lidmaatschappen gestegen,” zegt hij. “Dit laat zien dat mensen het blijven gebruiken en het niet alleen een keer uitproberen.”

“De ervaring is echt fantastisch en het geeft echt een hele andere ervaring vergeleken met de 2D-beelden,” zei VR Bangers in een persbericht. We zijn er vrij zeker van dat de ervaring vast niet het enige fantastische gevoel zal zijn.

De installatie is vrij eenvoudig. Download de software, laad de bestanden in de Flash-thumb drive, koppel het aan je PlayStation VR en start de Littlstar VR Cinema-app. Mocht je een van de vele VR Banger-video’s hebben gedownload, kan het feestje beginnen.

“We hebben de hack niet zelf ontwikkeld. Het enige dat we hebben gedaan is het begrijpelijk gemaakt voor mensen om hem te gebruiken,” zei Henigan. “We hebben een handleiding gemaakt die samengaat met onze video’s en het een stuk simpeler gemaakt, dus in plaats van 14 stappen, zijn er nog maar vier.”

Sony heeft niet gereageerd op ons verzoek om een reactie.