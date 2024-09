We legden bezoekers van Down the Rabbit Hole belangwekkende festivaldilemma’s voor

Afgelopen weekend was het flink feest op Down The Rabbit Hole. Naast een berg muzikaal geluk kon je er nog ongeveer een ziljoen andere dingen doen. Zo was er een feestje voor boze witte mannen, kon je ravotten met potten en waren er een paar Stormtroopers die een echte Jedi-training verzorgden. Zoals je begrijpt moesten er een hoop zware keuzes worden gemaakt en dat leek me de ideale gelegenheid om de besluitvaardigheid van de betreffende festivalgangers te testen. Dat deed ik door ze een aantal extreem belangrijke festivaldilemma’s voor te leggen.

Laura en Catherina (allebei 31)

VICE: Hoi! Je moet kiezen: je wordt elke ochtend wakker van het geluid van je heel oude camping buren die seks hebben óf van een groepje mensen dat een uur lang Wonderwall staat te zingen.

Catherina: Die buren die seks hebben natuurlijk!

Laura: Ja ik ook liever dat.

Zouden jullie dat nader toe willen lichten? Beetje lullig voor alle Oasis-fans dit.

Catherina: Ja sorry, maar ik haat dat nummer gewoon zo erg. Alles beter dan daarmee gewekt worden.

Laura: Oh ik vind dat liedje eigenlijk wel leuk hoor, alleen lijkt het me niet zo prettig als-ie de hele ochtend op repeat staat. Bovendien leer je misschien nog wat als je anderen seks hoort hebben.

Je hebt het hele festival een cameltoe óf je telefoonnummer staat op je rug. Beiden: Telefoonnummer!

Catherina: Ik ga écht niet met een cameltoe rondlopen!

Laura: Nee nooit, doe ons het telefoonnummer maar.

Catherina: Het hele weekend een cameltoe, dat lijkt me nou dus echt verschrikkelijk onprettig.

Het is dus vooral een praktische keuze?

Catherina: Ja en nee. Het zit kut, maar ik wil ook niet dat iedereen er de hele dag naar loopt te staren.

Laura: Nee, dan maar af en toe gebeld worden. Dat kunnen we wel hebben.

Kyra (26)

Vice: Hoi. Je ziet er erg blij uit, dus ik ga je een lastig festivaldillemma voorleggen. Je mag als enige bezoeker het hele festival naar een brandschone, naar lavendel ruikende wc óf je mag vijf minuten tongen met je favoriete artiest.

Kyra: Tongen met mijn favoriete artiest.

Wie is dat?

Ik vind het moeilijk kiezen tussen die gast van Sohn of die guy van Milky Chance. Ze moeten dan wel ook voor me zingen, voor en na het tongen.

Iets anders. Als je het hele festival alleen maar rosé mocht drinken en over hummus mocht praten, óf alleen maar halve liters mocht drinken terwijl je over het kapitalisme klaagt. Waar zou je voor gaan?

Oei. Dan denk ik toch dat ik ga voor de halve liters en het kapitalisme. Ik drink sowieso al bier. En hoeveel kan je over hummus praten?

Sommige mensen raken er niet over uitgepraat.

Ik zou gewoon gezellige doch kritische gesprekjes aangaan met iedereen.

Wat zou je openingszin zijn?

“Hoi. Capitalism sucks, vind je niet?”

Daniël (21) Elise (20).

Vice: Ha, hebben jullie het wel leuk?

Elise: Ja, we zijn alleen even aan het bijkomen.

Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om een belangrijk dilemma met jullie te bespreken. Hier zijn de opties: je staat op de camping met al je exen OF alles wat je doet wordt 24 uur per dag gestreamd op Facebook Live.

Daniël: Ja, dan sowieso die livestream. Dat is toch vet?

Elise: De exen. Die heb ik toch niet.

Daniël: Ik wel, maar daar kan ik goed mee. Mag het ook allebei? Volgens mij zou dat iets geweldigs opleveren. Een livestream van het hele festival waar mijn exen ook zijn.

Na elk drankje krijg je een dikke huilbui, óf je mag het hele weekend geen emoties tonen.

Daniël: Dan na elk drankje een huilbui. Ik denk dat onze vrienden zich helemaal stuk lachen, en dat is een hoop waard.

Elise: Ja same. Dat is zou zo grappig zijn. Heb je er nog eentje?

Vooruit. Je mist steeds nét je favoriete acts óf je moet er tien keer ‘Slayer’ doorheen schreeuwen.

Elise: Oh jezus, dat is vermoeiend ja, dat soort mensen. Maar goed, uiteindelijk ga ik toch vooral voor een festival om vette muziek te zien. Hm. Toch maar schreeuwen dan.

Daniël: Ja ik ook, bij alle dilemma’s hebben we voor het vermaak van andere gekozen, maar bij deze kiezen we voor onszelf.

Elise: Slayer schreeuwen dus.

Daniël: SLAYER.

Rick (24) en Hessel (25)

VICE: Wat zijn jullie aan het doen?

Rick: We zitten hier het hele weekend een beetje dingen te maken.

Hessel: T-shirts enzo. Dit Down The Rabbit Hole-shirtje kost maar 10 euro.



Ah, creatieve jongens dus. Oke, stel je moet kiezen: je outfit is van crêpepapier óf je mag het hele festival lang geen toiletpapier gebruiken.

Rick: Ja, lekker rond banjeren in crêpepapier dan. Ik poep drie keer per dag.

Hessel: Ja en ik zit dan elke keer een half uur te wachten hè. Ik zou ook voor crêpepapier gaan

Rick: We maken er gewoon van die stijve Hawaii-blouses van.

Hessel: O ja goeie, van die blouses die witte mannen in Thailand dragen als ze naar ladyboys op zoek gaan.

De line-up wordt vervangen door die van de EO Jongerendag, óf je moet de hele tijd mensen proberen te bekeren tot het christendom.

Hessel: Nou, ik hou wel van naastenliefde dus ik wil best wel atheïsten bekeren hoor.

Rick: Ja ik ook. Die zijn vaak even extreem als gelovigen. Ik zou er wel een goed gesprekje mee willen hebben.

Hessel: Een beetje relativeren lijkt me goed.

Rick: Precies. Al is Kim Jung-Un trouwens ook een god. Hij poept niet.

Je moet het hele festival doorbrengen met Bassie en Adriaan óf met Kloontje het reuzenkind.

Hessel: Is die Kloontje die chick van Het Land van Ooit?

Rick: Ja met dat gekke pak en die boom op haar hoofd.

Hessel: Dan sowieso haar, wie weet is ze nu wel een MILF geworden.

Rick: Ik zou toch liever de hele dag tussen Bassie en Adriaan in lopen.

Luc (28) en Lonneke (26)

Vice: Ja jullie lachen nou wel, maar er moet nu gekozen worden tussen de volgende twee opties: een heel festivalweekend vastgeboeid zitten aan Mark Rutte óf aan Rob Geus?

Luc: Jeetje mina. Ze zijn allebei aandachtshoeren, maar ik zou dan misschien toch voor Mark Rutte gaan. Hij gaat ook naar Sensation White, of was het Dance Valley? Nou ja, maakt ook niet uit – hij heeft in elk geval genoeg geld om al mijn drank te betalen.

Lonneke: Ik zou ook voor Mark Rutte kiezen. Ik denk dat hij heel eenzaam is. Die man kan wel een pleziertje gebruiken, denk ik zo.

Door een heel weekend aan jou vast geketend te zitten? Wat zouden jullie allemaal doen?

Luc: Sowieso skinny dippen. Lekker in onze blote reten het water in.

Lonneke: Precies. Kan je lachen

Hrr. Gauw even wat anders. Je raakt op de eerste nacht je enige broek kwijt óf je moet het hele weekend in een morphsuit lopen.

Luc: Dan toch maar zonder broek, hopelijk is mijn hemd lang genoeg.

Lonneke: Ja ik ook, ik wil koste wat kost niet in zo’n morphsuit lopen.

Luc: In het ergste geval komen alleen mijn ballen er onderuit. Maar beter dan een morphsuit, dacht ik zo.

Maak er wat van he!