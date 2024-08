We legden de verschillende fases van de natural high vast

Muziek is hoogstwaarschijnlijk de ultieme manier om een natural high te bereiken. Uiteraard kun je endorfine aanmaken door jezelf in het zweet te werken in de sportschool of mediterend wachten tot je het in je bol krijgt van alle wierookdampen, maar dat redt het nooit bij de beginklanken van Believe van Cher of het altijd zwoele zinnetje ‘beats by Esko’ in de intro van Ma3lish. En, geen onbelangrijk detail, het stinkt ook nog eens minder.



Sinds de eerste keer dat ik het meemaakte – door een cassettebandje van Doe Maar op de achterbank van m’n vaders Mitsubishi-busje – ben ik als een maniak op zoek naar meer van dit soort natural highs, en waar kun je daarvoor beter zijn dan op een festival? Nou, nergens.

We reizen stad en land af voor de meest gaande festivals, terwijl we de weergoden verzoeken om ons te blessen met tenminste een paar zonnestralen. En als je na een weekend genieten van muziek helemaal opgeblazen in de trein zit, kun je er maar beter voor zorgen dat je outfit er tenminste tiptop uitziet.

Voor Lois jeans documenteerden wij een aantal mensen die geheel in stijl hun natural high najagen.