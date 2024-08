We liepen een dagje mee met de Franse lhbt-activisten die De Gele Hesjes steunen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

De Committee for Queer Liberation and Autonomy is een groep Franse lhbt-activisten die steun bieden aan de Franse Gele Hesjes-beweging, een serie protesten die schreeuwen om een grote, sociale hervorming in het land.

Videos by VICE

Op 1 december demonstreerde CLAQ samen met een antifascistische actiegroep uit Parijs en lokale spoorwerkers. Sindsdien worden ze bijgestaan door studenten van de Tolbiac Universiteit. Zij werden onlangs nog aangepakt door de ME toen ze een gebouw gijzelden, uit protest tegen de hervormingen in het onderwijs van Macron. Later die week, op zaterdag 8 december, sloten ook een aantal feministische groepen aan.

“We hebben ons aangesloten bij De Gele Hesjes, omdat wij het belangrijk vinden omte vechten voor onze zichtbaarheid, onze eisen kenbaar te maken, en duidelijk te maken dat de overheid niet de held is, zoals ze beweert. Ze proberen ons het idee te geven dat de protesten geleid worden door een stelletje hooligans, maar dat is helemaal niet zo,” zegt Sam*, één van de leden van CLAQ.

Hetzelfde geldt voor transactivist Louise,* zij vindt het belangrijk dat de opstand breed gesteund wordt. Ze wil voorkomen dat de beweging louter geclaimd wordt door extreemrechts, die als doel heeft om de overheid te ontwrichten. “De opstand wordt bekritiseerd door de queer gemeenschap, maar wij denken juist als queers. Het is onze plicht om deze zaak niet te laten overnemen door fascisten. We mogen het niet laten gebeuren dat de lhbt-gemeenschap en vrouwen aan de kant gezet worden, zoals zo vaak gebeurd is in dit soort protesten.”

CLAQ wordt beschuldigd van het feit dat ze lhbt’ers in gevaar brengen door een beweging te steunen die elementen bevat van extreemrechts. Camille* snapt die kritiek wel. “Er is altijd een angstige atmosfeer bij dit soort bijeenkomsten,” vertelt ze. “We zien fascistische groepen, we zien homofobische, islamofobische en racistische uitingen. Maar ik denk dat het belangrijk is om deze opstand te steunen, omdat we allemaal vechten voor hetzelfde. Wij queer vrouwen zijn de eersten die slechtbetaalde parttime banen toegewezen krijgen. We zijn het zat dat we geen normaal leven kunnen leiden, dus moeten we hier aanwezig zijn.”

Ondanks de kritiek uit andere lhbt-groepen, kwamen er afgelopen zaterdag zo’n honderd mensen op de CLAQ-demonstratie af. De stoet vertrok van het station Saint-Lazare en liet haar steun horen voor vluchtelingen en lhbt’ers. Ze spraken zich ook uit tegen fascisme.

Damien* is een van de demonstranten en werkt voor een goed doel dat migranten helpt. “Ik ben een homoseksuele, werkende man en woon in een buitenwijk, en ik heb vaak het gevoel gehad dat er een afstand is tussen lhbt-problemen en sociale worstelingen, waar men nu tegen demonstreert. Ik moet dus altijd kiezen tussen twee identiteiten. Maar CLAQ heeft mensen zoals ik een kans gegeven om zich gehoord te voelen.”

Olga* besloot mee te doen toen ze zag hoe hardhandig de politie studenten liet knielen en arresteerde, ondanks haar bedenkingen bij de motieven van de rest van de beweging. “Het is moeilijk om niks te doen als je die beelden ziet,” zegt ze. “Het is aan ons om op te staan als we resultaten willen boeken. Juist nu kunnen we leren hoe we mensen die niet per se politiek geëngageerd zijn, kunnen mobiliseren.

Voor lhbt-activiste Gwen Fauchois is het hartstikke belangrijk dat de lhbt-gemeenschap meedoet aan de opstand, ondanks de tegengeluiden. “Er is racisme en seksisme in deze protesten, maar dat gebeurt in alle sociale groepen,” vertelt ze. “We hebben altijd al zulke risico’s moeten nemen in ons gevecht voor een betere toekomst, want onze gemeenschap wordt niet altijd zomaar geaccepteerd. Het is een gok, maar niets doen is ook een risico. De fascisten worden wereldwijd machtiger. Het minste dat we kunnen doen is proberen terug te vechten, anders wordt het alleen maar erger.

Rond twaalf uur ‘s middags werd de groep tegengehouden door de politie en langs de winkelstraten van Siant-Lazare geleid. Daar vlakbij werd een extreem-linkse demonstratie ook onderschept en precies de andere kant op geleid. Later in de middag werden duizenden demonstranten uit elkaar gehaald door middel van waterkanonnen en traangas. De demonstranten holden paniekerig door elkaar heen, ze deelden medicatie voor misselijkheid uit en ze wasten het traangas uit elkaars ogen.

Ongeveer twintig leden van CLAQ vonden elkaar een paar starten verderop terug – ze dreunden hun anti-kapitalistische liederen opnieuw op. Ze deden hun best, maar ze konden hun teleurstelling maar moeilijk verbergen. Ondertussen dachten ze alvast na over hun volgende stap. “Ik wacht op een algemeen protest van vrouwen en lhbt’ers” zegt Louise. “Ik ben een transvrouw zonder werk, en ik vind dat we ook een algemene demonstratie moeten organiseren, op onze queer manier. We moeten het land hervormen, en niet alleen voor arbeiders. De volgende keer doen we dat met vreugde, glitters, liefde en een hoop woede.”

Hieronder vind je meer foto’s van de CLAQ-demonstratie van afgelopen zaterdag.

* Some names have been changed on request to protect their anonymity.

Bekijk hier ook de video On a Knife Edge: De epidemie van messengeweld in Londen.