We lieten Black Acid voor het eerst luisteren naar ‘In Utero’ van Nirvana

Op het eerste gezicht hebben de groepen Nirvana en Black Acid weinig met elkaar gemeen. Hun genres zijn niet te vergelijken, en in de hoogtijdagen van de grungeband waren alle jongens van de hiphopgroep nog vloeibaar en ongeboren. Maar hé, in deze barre tijden zonder verzoening kun je beter op zoek gaan naar overeenkomsten dan heel de tijd enkel verschillen benadrukken. Zo koesteren ze allemaal liefde voor het afbreken van verschillende podia, en hebben ze een enorm broertje dood aan de commerciële meningen van anderen.

Met Noisey Ongehoord laten wij onze favoriete jonge artiesten luisteren naar een klassiek album waarvan kenners zeggen dat je het moet hebben gehoord voordat je sterft. En in deze eerste versie luisteren DMY, Smitty en Dashaeno van Black Acid samen met mij voor het eerst in hun leven naar In Utero van Nirvana.

1: Serve the Servants

Noisey: Laat ik het eerste nummer eens opzetten.

Dashaeno: Wow, hardste break-down ooit.

DMY: Het doet pijn dat ik dit nooit live kan horen. Klinkt een beetje als hoe Smitty werkt eigenlijk, dat herhaaldelijke.

Smitty: Ja, als je iets keihards hebt, is het zonde om het niet te herhalen.



Waar denken jullie dat het over gaat?

Smitty: Steeds het gevoel hebben dat je als artiest een dienaar bent?

En dat terwijl Nirvana staat voor je afzetten tegen alles wat gevestigde orde is. Maar met zo veel succes lijkt het me vrijwel onmogelijk om te ontsnappen aan verwachtingen van anderen.

DMY: Elke artiest, maakt niet uit hoe groot je bent, krijgt hier mee te maken toch? Bij elk succesje dat je boekt, denk je: oh, dit is dus wat mensen tof vinden, ik moet hiermee doorgaan. Die verwachtingen zijn er ineens, en jij moet leren hoe je daar mee omgaat. En ik zie dit nummer dan waarschijnlijk als zijn manier om dat te doen.

2: Scentless Apprentice

Smitty: Deze track gaat echt kwijt. Kurt Cobain is zoveel tegelijk: panja, moe, heeft waarschijnlijk lang geen groenten gegeten en weinig zonlicht gezien.



Dit nummer is gebaseerd op een boek. Als jullie een boek konden kiezen om een nummer over te maken, welke zou het dan zijn?

Smitty: Toch wel iets van Carry Slee – dan kunnen we er ook nog een commerciële clip van maken. Dicecream en Brainpower hebben dat ook ooit gedaan.

DMY: Is zij niet fucking rijk?



3: Heart-Shaped Box

DMY: Ja, deze ken ik wel. M’n zus luisterde veel Nirvana. Zij is ook degene die me bestgore.com liet zien en me zo op m’n twaalfde leerde dat de wereld fucked up kan zijn.



Kurt zingt dat hij het liefst terug wil klimmen in de baarmoeder. Wanneer waren jullie voor het laatst zo bang dat je dat gevoel kreeg?

Smitty: Moeilijk om te zeggen, man. Ik ga echt stabiel de laatste tijd.

DMY: Ik kan me wel voorstellen dat hij zich zo voelde. Er wordt luchtig omgegaan met de term ‘depressie’, maar ik denk dat dit – hoe hij het beschrijft – wel klopt. Je weet niet wat er aan de hand is, voelt constant druk, maar je hebt geen idee wat je ermee moet.

Smitty: Je hoort aan de kleur van z’n stem dat-ie aan de drugs zit. Future heeft dat ook; je hoort de pijn dwars door de autotune heen.



4: Rape Me

Op de tracklist in de winkels heette dit nummer Waif Me, omdat bepaalde plekken het anders niet konden verkopen. Zouden jullie ooit zulke concessies doen?

Smitty: Nee, als ik bijvoorbeeld voel dat een nummer ‘penis’ zou moeten heten, laat ik het zo. Al gaat Rape Me wel ver.

DMY: Maar luister het nummer dan. Hier kan je toch nooit wat aan veranderen?

Smitty: Het is dan wel gelijk ‘Jouw Artiestennaam – Rape Me’. Dat staat dan achter je naam, hè? In een tijd dat je ook geen ‘kech’ kunt zeggen. Al is dit natuurlijk juist een nummer voor de ladies.

DMY: Dat zou voor mij juist een reden zijn om het zo te houden.



Hebben jullie ooit een bar niet gerapt, door alle bewegingen rondom #MeToo, en later Boef?

Smitty: Nee, ik geef geen fuck om censuur omdat ik toch nooit iets echt geks zou rappen. Het zit niet in me.

DMY: Ik weet dat er heel veel problemen spelen in de muziekwereld die we serieus moeten nemen, maar ik vind niet dat ik geen ‘bitch’ meer mag rappen. Het is gewoon een woord, en het is aan jou hoeveel waarde je daaraan hecht.



Black Acid, foto door Sybren Tieleman.

5: Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle

Smitty: Ik vind die overdreven lange bridge zo hard. Het zet me echt aan het denken over hoe wij als rappers – of met trap, punk, of hoe je het ook wil noemen – hier ook iets mee kunnen. Alle muziek van nu is te perfect, en het lijkt alsof je er niet bij hoort als je iets anders doet.



Deze track kan worden opgevat als een sneer naar alle commercie en profiteurs om Nirvana heen. Jullie zijn zelf bewust nergens getekend, is dat ook uit angst om misbruikt te worden?

Smitty: We hebben vooral niet zo veel haast om te tekenen. Ik denk: kijk naar jezelf, geef jezelf niet te snel weg, loop je pad af, heb geduld, werk aan jezelf, vertrouw op elkaar, doe je best. Als je dat hebt gedaan en daarna nog steeds wil tekenen kan dat heus nog wel. Het hoeft niet nu.

DMY: Ja, ik zeg niet dat ik nooit zou tekenen. Maar het moment dat je tekent weet je dat je je aansluit bij een commercieel bedrijf.

Smitty: Maar als je zo groot bent als Nirvana moet je wel, niemand kan dit in z’n eentje. Dan loop je zo veel geld mis.



6: Dumb

Ik denk dat dit nummer voortkomt uit een soort jaloezie naar mensen die genoegen nemen en gelukkig kunnen zijn met een oppervlakkig leven.

Smitty: Ik snap dat wel, en ik vraag mezelf vaak genoeg af hoe ik me zou voelen als ik dit niet zou doen. Zou ik in de gevangenis zitten? Of in een ander land wonen?

DMY: Ik denk zelf dat ik zwaar ongelukkig zou zijn met een ‘simpel leven’. Maar aan de andere kant is het wel goed om dat te weten en erover na te denken, zodat je keuzes kan maken om dat leven te vermijden. Piekeren is goed.

7: Very Ape

Smitty: Het is zo’n kort nummer, maar toch goed. Precies zoals het hoort te zijn.



8: Milk It

DMY: Hij is zo ver weg met z’n stem dat het mumble rap is geworden.

Smitty: Ray Fuego is dit ook gaan doen met die band Ploegendienst. En dat was nodig ook. Als je kijkt naar de plekken waar wij spelen, in Amsterdam, kan er prima zo’n band tussen. Niet per se omdat het publiek erom vraagt, maar omdat het qua vibe gewoon kan. Ik zou daar niet raar van opkijken. Ray kan sowieso de Nederlandse Kurt Cobain zijn. Zolang hij zichzelf maar niet killt.

DMY: Ik zou hem missen, inderdaad.



9: Pennyroyal Tea

Smitty: Iets wat me opvalt aan alle nummers tot nu toe is hoe goed het einde is. Maakt niet uit of het langzaam is of abrupt. Het is steeds precies goed.

Pennyroyal tea werd gedronken als een middel voor abortus. Als jullie iets in je ziel zouden kunnen doden, wat zou dat dan zijn?

Smitty: Ik zou zeggen twijfel, maar dat is ook wel weer gezond. Ik ben blij dat ik twijfel aan mezelf als ik zin heb om opeens een overval te plegen of zo.

DMY: Nee, dat moet je houden inderdaad. Want je bent uiteindelijk toch wel sterker dan wat er in je zit.

Dashaeno: Nou, Kurt niet, blijkbaar.

10: Radio Friendly Unit Shifter

Dashaeno: Wow, dit klinkt echt als geweld. Mortal Kombat-shit. Fatality.

DMY: Oké, dit is dus wat een overschot aan aandacht met je hoofd doet.

11: Tourette’s

DMY: Ik denk dat dit perfect is.

Dashaeno: Maar wel een enorme overkill als het tweeënhalve minuut zou duren. Alles wat erin moet zitten, zit erin. En dan kan het kort zijn.

12: All Apologies

Dashaeno: Je hoort aan het begin al dat het de laatste track is.

Smitty: Ook een perfecte track voor onder FIFA.

DMY: Ik krijg gelijk een reis-vibe ervan. Iets om mee terug te kijken als je eenmaal thuis bent.

Smitty: Gek om nu te weten dat hij dood wilde toen hij dit opnam, want het klinkt wel alsof hij een soort safe haven heeft gevonden in muziek. Het klinkt als een plek waar hij zich relaxed kan voelen. Helaas was dat niet zo.



Luister hieronder zelf eens naar ‘In Utero’ als je dat nog niet gedaan hebt.

