We lieten de beste sommelier van Berlijn de perfecte wijn zoeken bij kebab

Billy Wagner is de gastheer en sommelier van Michelinrestaurant Nobelhart & Schmutzig. Hij is niet zo’n gast die elke dag een döner kebab eet, maar toen we hem vroegen om samen met ons om drie uur ’s nachts uit te zoeken welke wijn het best past bij zo’n lekker klef broodje kebab, was hij direct enthousiast.

We stelde Wagner voor aan Per Meurling van Berlin Food Stories omdat hij weet waar de beste kebab van Berlijn te vinden is. En zo geschiedde het, er kwam een afspraak om drie uur ’s nachts op station Kottbusser Tor – een locatie waar ’s nachts normaal heel wat andere dingen gebeuren – om döner te eten en peperdure wijn te drinken.

Hoe zou jij de smaak van döner omschrijven?

Bill Wagner: Vettig, sappig, zoutig, romig en een beetje pittig. Het is niet een hele complexe smaak. Het is vooral bedoeld voor als je veel goesting hebt. Het is niet te moeilijk.

Waar moet je op letten als je een bepaalde drank bij een gericht wil zoeken?

Het is makkelijk: doe eten in je mond en neem een slok wijn. Proef of het goed bij elkaar past. Het werkt beter als je het eten en de drank allebei tegelijk in je mond hebt – als je eerst je eten doorslikt en dan een slok wijn neemt, is de smaakcombinatie niet zo sterk. Ook al zei mama vroeger: “Eerst doorslikken, vervolgens je mond afvegen en alleen dan mag je een slok nemen.”

Wat werkt en wat niet is natuurlijk een vrij uitgebreid onderwerp – mensen hebben er boeken over volgeschreven. In principe is wijn niet de enige drank die je met eten kunt pairen, het kan natuurlijk ook met bier of met cocktails. Hoe minder karakter een drank heeft, hoe makkelijker het bij verschillende gerechten past. Een drankje clasht niet met eten als het toch al nergens naar smaakt.

Welke wijn past het beste bij een broodje döner?

Sowieso fruitige wijn – wijn met appeltonen en een zuurtje, en mousserende wijnen. Het fruit van bijvoorbeeld een riesling en een bubbelwijn of champagne gaan heel goed samen met het romige, zoute en vettige van een döner.

Welke drankjes die wat minder fancy zijn passen goed bij kebab?

Een fruitige, maar niet te hoppige, pale ale werkt echt goed. En ayran natuurlijk.

En wat moet je echt nooit drinken als je je gezicht in een döner duwt?

Een drankje zonder karakter. Je eet kebab meestal snel, maar de wijn blijft langer hangen.