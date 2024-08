We lieten de nietsvermoedende jeugd luisteren naar onvervalste eurodance-bangers

Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die nog nooit What Is Love van Haddaway vol overgave hebben staan meebrullen. Althans, ik kan het me wel voorstellen, maar ik vind het gewoon geen leuk idee. De diepe emoties die een prachtig nummer als dit teweegbrengt, zijn namelijk niet gebonden aan een tijdperk, een leeftijd óf smaak. Het is objectief gewoon goed en heeft geen houdbaarheidsdatum. Punt.



Toch moeten er inmiddels een heleboel tieners rondlopen voor wie dit vrij onbekende materie is, aangezien zij een decennium of twee te laat geboren werden om er iets van mee te krijgen. Wat vinden zij eigenlijk van iconen als Haddaway en zijn genregenoten? Om antwoord te krijgen op deze prangende vraag gingen we de straat op om de jeugd kennis te laten maken met een aantal onvervalste eurodance-bangers.

Videos by VICE

Celestine (13) en Lara (14)

Noisey: Jullie luisterden naar Coco Jamboo van Mr. President, herkenden jullie dit?

Lara: Ja! Wanneer mijn vader en ik in de auto zitten, zetten we altijd muziek op. Dan gaan we meezingen. Dit is zo’n liedje dat dan heel vaak terugkwam.

Zet je vader dit dan zelf op?

Lara: Nee dat niet, we luisteren altijd naar de radio. Maar ik vind het wel leuk!

Celestine: Ja, ik ook!

Serieus? Wat maakt het liedje dan zo leuk?

Celestine: Het heeft net zo’n beat als de muziek die nu heel erg in is. Het is ook niet zo’n druk liedje en het lijkt ook niet op de Nederlandse nummers die je nu veel hoort. Die spreken mij nooit heel erg aan.

Oh, waarom spreekt Nederlandstalige muziek je niet aan?

Celestine: Sommige van die teksten zijn niet erg gepast om te zeggen.

Bedoel je rapmuziek?

Celestine: Ja.

Mee eens. Die zijn niet altijd even netjes, nee. Wat heb je zelf dan in je playlist staan?

Celestine: Ik heb veel jazz in mijn lijst staan, maar ook klassiek. En natuurlijk de liedjes die nu vaak op de radio komen, maar dan niet de Nederlandse.

Lara: Jazz, country en popmuziek, want we zingen allebei. Meestal luister ik liedjes die ik zelf ook zou kunnen zingen, zoals Somebody That I Used To Know van Gotye en Jar of Hearts van Christina Perry.

Wat? Zei je nou country? Dat hoor je niet vaak van jongeren.

Lara: Ja! Taylor Swift heeft een paar countrynummers en sommige andere liedjes vind ik ook gewoon leuk.

Camille (leeftijd geheim)



Noisey: Je luisterde naar Rhythm Is a Dancer van Snap!. Deed het je ergens aan denken?

Camille: Dit is van New Kids, man! Volle bak New Kids!

Is dat waar je het van herkent?

Camille: Ja, maar dat komt ook door dat deuntje en alles. Ik word door het ritme ook echt vrolijk. Het is lekker opvliegerig.

Luister je dan vaker naar dit soort muziek?

Camille: Nee, echt totaal niet. Misschien als ik dronken zou zijn of iets. Dat lijkt me wel grappig. Dat je op zo’n woonwagenkamp zit en dit keihard aanstaat op de speakers. Dan zou ik wel spontaan gaan staan stuiteren.

Wat luister je normaal?

Camille: Joey AK en SBMG.

Als je één nummer van SBMG moest uitkiezen, welke zou dat zijn?

Camille: Boys, wat is jullie favoriete nummer van Henkie T en Chivv?

Vriend 1: Die pokoe met Kevin!

Vriend 2: Juuuist! Of Streetlife, die is ook wel hard.

Vriend 3: Ik vind Niet Meer Broke ook echt kaolohard.

Camille: Het zijn er zoveel, ik kan er niet echt eentje uitkiezen.

Zara (15) en Mara (15)

Jullie hoorden All That She Wants van Ace of Base. Hoorden jullie dit nummer nu voor het eerst?

Mara: Nee, ik heb het al eens eerder gehoord op de radio. Ik vind het wel een leuk lied! Maar dit is een remix, toch?

Volgens mij was dit het originele nummer.

Zara: Echt? Oh, oké. Het is wel leuk in ieder geval.

Mara: Ik vond het ook echt leuk, het doet me een beetje denken aan het park. Ik zou het luisteren als ik daar met vriendinnen zou zitten.

Zara: Of op het strand!

Luister je op het strand naar meer van dit soort muziek?

Mara: Ja, van die zwoele sfeermuziek.

Zara: We luisteren echt van alles eigenlijk, maar dit past er wel tussen.

Waar luisteren jullie dan nog meer naar?

Mara: John Legend.

Zara: En rap ook. Echt alles wat er voorbij komt eigenlijk.

Mara: Ja, zelfs André Hazes luisteren we.

Wat goed!

Zara: Ja, het klinkt zo puur en echt. Je hoort dat hij al zijn liefde en écht bloed, zweet en tranen in zijn muziek heeft gestopt.

Noah (14)

Noisey: Dit was Feel The Heat Of The Night van Masterboy. Wat was het eerste waar je aan dacht? Noah: Een soort ruimtefilm of zo, want ik hoorde allemaal rare geluiden. Maar nadat ik eventjes had geluisterd dacht ik, hé, dit is disco!

Maar wat vind je ervan? Ik zou het zelf niet luisteren, ik hou meer van wat rustigere muziek. En omdat ik zelf ook dans, luister ik meestal snellere muziek.

Zou je dit dan echt nooit luisteren? Nou, als het per se moest, zou ik het niet heel erg vinden.

Voor welke muziek mag je jou wel wakker maken dan? Kendrick Lamar, Mura Masa, en de De La Soul van vroeger. Zij rappen over de leuke dingen in het leven, niet altijd per se over geld of meisjes.

Joeri (16) en Philip (15)



Jullie luisterden naar T-Spoon met No Time To Waste, wat vonden jullie daarvan?

Joeri: Het is niet echt iets waar ik naar zou luisteren, maar ik vind het ook niet slecht.

Leg eens uit.

Joeri: Dat is moeilijk. Die beat spreekt me wel aan, maar…

Philip: Ja, de beat inderdaad.

Joeri: Ik zou eerder denken dat mijn vader hier naar luistert. Hij houdt heel erg van house en dat soort muziek. Soms luisteren we daar samen naar, maar wanneer ik alleen ben luister ik Nederlandse rap.

Philip: Ik zou denken dat deze muziek voor veel mensen wel toegankelijk is. Je moet dit bijna wel oké vinden.

Joeri: Ja, je kan je er gewoon altijd lekker bij voelen of zo.

Hoe oud denken jullie dat dit nummer is?

Philip: Oh, zeker weten héél oud.

Joeri: Tussen 1960 en 1980 of zo?

Daphne (15) en Kevin (18)

Jullie luisterden naar E-Type met This Is The Way. Kunnen jullie hier wat mee?

Kevin: Nou, eerlijk gezegd vind ik wel dat het een pakkende beat heeft. Het klinkt best wel vet.

Daphne: Ja, vind ik ook. Het is niet iets dat ik normaal zou luisteren, maar het is wel goed.

Wat luister je normaal dan?

Daphne: Rockmuziek of popmuziek, maar dan wel in het Koreaans.

Kevin: Bij mij is het meestal metal en rap. Ik zit bijvoorbeeld nog steeds op Eminem.

Maar zou je This Is The Way nog weleens terug willen luisteren?

Kevin: Op zich wel, maar op een gegeven moment kon ik de tekst helemaal niet meer verstaan. Ik hoorde nog wel dat iemand aan het praten was, maar wat hij zei, wist ik echt niet.

Wat was het eerste waar jullie aan dachten bij dit nummer?

Daphne: Ik vond het onvoorspelbaar, er komen soms beats die je niet verwacht.

Kevin: Als je kijkt naar dubstep of dat soort muziek, dan heb je vooral dat het gewoon een hele harde kick met bas is. Dit klonk meer ritmisch.

Hoe oud zou het zijn?

Kevin: Het zou me niet verbazen als het héél oud is.

Eerder vroegen we tieners wat zij van oude Nederlandse hiphop vonden, lees hier hoe ze reageerden op nummers als ‘Mijn Feestje’ van D-Men.