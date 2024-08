We lieten een helderziende alle eettrends van 2018 voorspellen

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.

Man man man, wat een absurd jaar was 2017. Donald Trump werd president, Brexit en de unicorn frappuccino was een hype. En dat laatste verbaast me eigenlijk nog wel meer dan de politieke malaise van het afgelopen jaar. Want terwijl het vanuit een evolutionair standpunt te verklaren is dat we nog steeds dwangmatig ons territorium bewaken en ons laten leiden door de luidst brullende aap, zijn we altijd erg voorzichtig met wat we in onze mond stoppen. Het idee alleen al van voedsel dat over de datum is, doet ons ter plekke flauwvallen en we vermijden de kleur blauw in onze cuisine omdat het niet in de natuur voorkomt (met uitzondering van het smurfenijs dat zijn kleur te danken heeft aan de stukjes blauwe en volledig biologische smurf).

In 2017 daagden we onszelf uit om zo ‘creatief’ mogelijk om te gaan met ons voedsel. En dat zorgde ervoor dat het wc-restaurant, waar je allerlei dampende drolvormige gerechten kunt eten, een hype werd. Ik moet toegeven: als dit zo doorgaat, ben ik een beetje bang voor wat dit jaar zal brengen. Daarom wil ik mezelf – en jou – voorbereiden op de trends die de komende twaalf maanden je maaginhoud gaan bepalen. En wie weet beter wat de toekomst brengt dan een waarzegger?

Na wat googlen, ontdek ik Sonja Dover, een medium dat sinds 1985 op verschillende radioprogramma’s en voor kranten voorspelt wat het nieuwe jaar zal brengen. In december 2016 raadde ze bijvoorbeeld dat Gordon het “ging redden” in 2017, iets wat misschien niet elke Nederlander zag aankomen. Maar ze kreeg volkomen gelijk! Als ik haar opbel om haar enkele vragen te stellen, voel ik me meteen erg comfortabel bij haar. Ik vertrouw Sonja.

MUNCHIES: Hey Sonja, vorig jaar was zwart eten, zoals zwart ijs, zwarte hamburger en zwarte cappuccino, een echte hype onder de hippe voedsel-bloggers. Welk kleur wordt het nu helemaal in 2018?

Sonja Dover: Het eerste wat in me opkomt, is dat er twee kleuren helemaal in gaan worden in 2018. Een van die kleuren is groen, de andere kan ik nu niet zien.

“Ja, absoluut. We gaan in 2018 nog steeds geobsedeerd zijn door avocado’s.”

En vorig jaar zag je cappuccino’s in avocadoschillen en in andere vreemde voorwerpen. Zie jij wat de cappuccino-trend van 2018 zal worden?

Ik zie eigenlijk alleen schuim voor me. Ik zie geen bijzondere voorwerpen waarin het in wordt gegoten. Ik ga dit beeld niet proberen te interpreteren, dat is niet hoe ik werk.

Oke, maar denk je dat avocado’s zelf nog steeds in zullen blijven?

Ja, absoluut. We gaan in 2018 nog steeds geobsedeerd zijn door avocado’s. Die groenten blijven dus nog altijd belangrijk in ons eten.

Hoe ver gaat die gestoorde eenhoorn trend, waarbij het eten alle kleuren van de kunstmatige regenboog krijgt, nog gaan in 2018?

Ik zie geen eenhoornvoedsel in 2018.

Oef! Zal er een ander dier centraal staan in ons voedsel?

Ik zie dat een dierenriem centraal zal staan in ons voedsel. En specifieker: de dieren van de Chinese dierenriem zullen een rol spelen in ons voedsel.

“Het eerste wat ik zie is een hele lange, witte peen.”

Dat vind ik nog geen slecht idee. Vorig jaar was de gezondheidswaanzin aan het pieken. Denk je dat we daar dit jaar ook nog zo hard mee bezig zullen zijn?

Absoluut. Wat we zagen in 2017 was nog maar het topje van de ijsberg. In 2018 gaan we nog veel meer gezonder proberen eten. Ook supermarkten zullen hier heel hard in door gaan. Ik verwacht dat meerdere winkelketens zich op zullen storten.

Met welke groente moet je scoren bij je vrienden die voedselsnobs zijn?

Het eerste wat ik zie is een hele lange, witte peen. Ik weet niet eens hoe het heet, maar daar moet ik meteen aan denken. Ook zie ik witte sperzieboontjes voor me. Ik denk dat dit soort groentes meer aandacht zullen krijgen onder het publiek.

“Als je verdrietig bent, is het rode drankje een ideale troost.”

Welk voedsel is ideaal tegen liefdesverdriet of andere pijn in 2018?

Ik moet meteen aan de kleur rood denken. Ook zie ik iets vloeibaars voor me, dus geen taarten. Dat rode vloeibare wordt gecombineerd met verschillende andere elementen. Je kunt het warm of koud serveren. Als je verdrietig bent, is het rode drankje een ideale troost. Als je iemand wilt troosten, geef geen glaasje water, maar dit goedje. Je voedt de geest en het lichaam.

Wat fijn, ik sla alvast wat flessen Glühwein in. Oh ja, welk voedsel helpt in 2018 tegen een tergende kater?

Een gebakken eitje of een omeletje met geroosterd brood, waar veel graansoorten in zitten die helpen tegen de kater. Warme thee helpt ook, ik weet alleen niet wat voor soort. Ik hoor het wel eens dat warme melk en een aspirientje helpt, maar ik kan je vertellen dat je dat juist niet moet doen.

Tot slot: wat wordt de algemene voedseltrend van 2018?

We gaan bewuster worden van ons eten; hoe we het gebruiken en hoe we het bereiden. We gaan leren om onze vitamines niet weg te koken en we gaan sla scheuren, in de plaats van snijden. Kinderen gaan meer groente en gedroogd fruit eten als snoep. Veel mensen gaan bijvoorbeeld ook beseffen dat grootmoeders komkommer vroeger geel was. We gaan met zijn allen terug en worden bewust gemaakt van het verleden van de groente.

Alhoewel ik het moeilijk vind om te geloven dat komkommers vroeger geel waren, heb ik nu wel meer vertrouwen in 2018. Dankt, Sonja.