We lieten hardstyleduo Frequencerz eten recenseren op Defqon.1

Afgelopen weekend leende het evenemententerrein in Biddinghuizen zich niet voor de jaarlijkse paddentrek maar voor Defqon, ’s werelds grootste hardstylefestival. Als we de reputatie van het festival mogen geloven, lopen daar heel wat mensen rond die zich een weekend lang de zolen van de schoenen hakken, en geen ene moer geven om eten.

Dat laatste vooroordeel probeert de festivalorganisatie halsstarrig te bevechten. Op het terrein zijn een barbecuetruck, een wafelkraam, Aziatische wokgerechten, proteïneshakes en een ouderwets patatje mayo te vinden. En bij elk podium lopen jongens en meisjes raketjes te verkopen.

Videos by VICE

Dat er eetkraampjes zijn, weten we, en dat er gegeten wordt ook. De rijen aan de kramen waren op zaterdag ellendig lang. Maar hoe lekker is het eten op een festival waar nauwelijks een woord gerept wordt over het eten?

Etende mensen op Defqon.1. Wat ze vinden van het eten valt niet af te leiden van hun gezichtsuitdrukking. Alle foto’s door Rebecca Camphens.

Om dat te onderzoeken, liet ik hardstyleduo Frequencerz onder luid tumult van naar beneden kletterende regen en snoeiharde muziek enkele gerechten recenseren. Het duo, bestaande uit Niels Koster (31) en Pepijn Hol (30), maakte dit jaar het officiële anthem voor Defqon, en hint er op niet vies te zijn van lekker eten: hun album heet Medium rare en op de cover staan ze afgebeeld als twee slagers. Ze maakten een uurtje voor me vrij, vlak voordat ze het podium op moesten om de zaterdagavond met veel lawaai af te sluiten.

MUNCHIES: Hoi jongens, waar hebben jullie zin in?

Pepijn: Die hamburgers zien er goed uit, doe mij die maar. Met friet natuurlijk. En die ribbetjes van de barbecue test ik ook wel.

Niels: Ik wil graag pastasalade, want ik ben eigenlijk op dieet.

[Pepijn neemt een hapje van de hamburger en trekt een vies gezicht]



Pepijn: Wat goor, die hamburger is nog rauw vanbinnen.

Jullie album heet medium rare . Zijn jullie dan niet gek op een beetje rood vlees?

Pepijn: Niet bij een hamburger! Het doelt echt alleen op onze muziek. We bedachten die naam toen we op vakantie waren en nogal wat gedronken hadden. Onze stijl zit tussen rauwe en euforische hardstyle in, vandaar medium rare. Kijk, rare is niet lekker en well-done ook niet. Medium rare is precies goed.

Niels: We ontvangen weleens boze berichten van dierenactivisten of vegetariërs. Die vinden het niet oké. En buitenlandse boekers kunnen soms moeilijk doen, omdat de wetgeving rond vlees afbeelden daar strenger is of zo. Tja, je kunt niet iedereen pleasen.

Pepijn: We zijn door onze cover en albumnaam ook weleens gevraagd om te barbecueën op een festival, dus we zitten echt gebakken met deze naam. Heb je ‘m: ‘gebakken’.

Pepijn, Niels en een bakje pastasalade.

Wat eten jullie zelf graag op festivals?

Niels: Vette happen zijn mijn favoriet, maar ik probeer nu een beetje te lijnen. Doordat we vaak ’s nachts werken, leven we best ongezond. Als ik dan ook nog ongezonde shit eet, kun je me echt wegrollen.

Pepijn: Het liefste eet ik een loempia met chilisaus. Niet van die kleintjes, maar echt zo’n grote jongen.

Niels: Ik eet het liefst boerenkool met worst, maar dat vind je niet op festivals. Komen we nu een beetje over als lompe boeren? Tja, foto’s van sushi met #foodporn erbij zijn niet ons ding.

Wat eten of drinken jullie absoluut niet voor een optreden?

Niels: Rauwe hamburgers. [lacht] Die burger van net dus niet. Het zal je maar gebeuren dat je achter de draaitafel staat en last van je darmen krijgt.

Pepijn: Ik merk nu al dat die burger niet zo goed gevallen is.

Zullen we dan de spareribs maar testen?

Niels: Deze sla ik even over, ik ben niet zo’n fan van varkensvlees.

Pepijn: Hmm.. Ik geef ze een 6,5. Ze zijn niet goed gemarineerd. Dat is wel essentieel hoor als je gaat barbecueën.

Niels: Oké, geef dan toch maar een hapje. Ik vind het best oké. Eigenlijk heel lekker. Een 8.

Drinken jullie om wat losser te worden voor een optreden?

Pepijn: Nee, niet echt. Ik drink prima een paar biertjes, maar wil gefocust zijn. En Niels heeft een tequilaverbod, want daar wordt ‘ie emotioneel van.

Niels: Ja, dat is het enige drankje waarbij dat kan gebeuren. Dan vind ik het leven ineens helemaal kut. En je kunt niet hebben dat je achter de draaitafels staat te huilen.

Hoe is het eten backstage meestal?

Niels: Dat wisselt erg. Hier op Defqon is het echt top. En niet alleen maar ongezonde shit, ik at vanmiddag een lekkere salade. Maar vaak is het alleen een beetje fruit of zo. Beetje jammer, want ik lust geen fruit.

Maar nu: een frietje. Wat vind je ervan?

Niels: Ja, lekker. De friet heeft een goede aardappelsmaak. Patat is altijd goed.

Pepijn: Ik geef ‘m een 9. Ze zijn knapperig en niet te zout. Maar ik ben geen fan van mayo. Als er satésaus op had gezeten was er sowieso geen hapje voor jullie over geweest.

Door naar de pastasalade. Op een schaal van 1-10, wat krijgt ‘ie?

Niels: Geef eens een hapje. […] Ik geef ’t een 12. Vaak zijn pastasalades saai en droog, maar deze is echt lekker. Die tomatensaus heeft een volle smaak en is een beetje spicy. Deze eet ik helemaal op.

Pepijn loopt weg om andere festivalbezoekers een hapje pastasalade te laten proeven.

Iedereen eet vrolijk mee. Wat weten jullie van de reputatie van eten op hardstylefestivals?

Pepijn: Het is echt een vooroordeel dat er hier meer drugs gebruikt zouden worden dan bij het gemiddelde house- of technofestival. Dat hier helemaal niemand eten haalt, is onzin. Mensen eten hier gewoon hoor, het is niet voor niets zo druk bij elke eetkraam.

Niels: Zelfs de mensen die ervoor kiezen om drugs te gebruiken, moeten gewoon goed voorbereid zijn. Een goede bodem kan daarbij niet missen.

Hebben jullie nog een gouden festivaltip?

Niels: Je moet gewoon eten halen waar het druk is, dan weet je dat het eten sowieso goed is. Of iets met kip. Kip is altijd goed.

Pepijn: En je handen wassen. Ik heb geen… Hoe heet dat?

Niels: Smetvrees?

Pepijn: Ja dat. Ik heb geen smetvrees, maar schud op festivals veel mensen de hand. Sommigen hebben van die vieze zweethandjes als ze drugs gebruikt hebben. Dus mijn tip is: vooral vaak je handen wassen!

Niels: Kunnen we nu gaan? Ik zie dat je daar een massage kunt krijgen en ik wil nog even chillen voor we op moeten.

Yes, bedankt jongens!

Check ook festivals.vice.com voor al je ronkende festivalverhalen, winacties voor tickets, fotoreportages en meer.