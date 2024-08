We lieten Ilja Reiman z’n eigen Multigroove Winterland fotograferen

Een uitverkochte Westerunie, een line-up om je vingers bij af te likken en het meest toegewijde publiek dat je je kunt voorstellen zorgden ervoor dat Multigroove Winterland afgelopen zaterdag niet snel uit onze herinneringen zal verdwijnen. Het feest begon om drie uur ’s middags, en om half vier zag je overal al voorhoofden druipend van het zweet.



Bekijk hierboven de documentaire die we maakten over Multigroove-baas Ilja Reiman.



Op de Noisey-stage opende Rouzbeh met een set vol UK rave en electro, Anni Nöps bracht duistere hardcore mee en Woody ’92 draaide een boel kneiterharde psytrance. Verder was er een zaal met early hardstyle waar je met de beste bedoelingen niet binnen kwam, omdat het er afgeladen vol was, en in de bovenzaal stond dj NoXa, een 13-jarig meisje, die de hardste set van de hele avond draaide. Als je er niet bij was, heb je toch nog een beetje geluk: we gaven Ilja Reiman (‘de eerste gabber’) en z’n vrienden een wegwerpcameraatje mee om de boel vast te leggen.

