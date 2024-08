We lieten je sterrenbeeld bepalen welke Spice Girl je bent

Gisteren vierden we de twintigste verjaardag van de beruchte Spice Girls-film Spice World. Vol nostalgie keken we terug op de jaren negentig, en nu stellen we onszelf een aantal belangrijke vragen over de bekendste meidenband van Groot-Brittannië, die ook nu nog populair is bij bepaalde cult-aanhangers.

Was Spice World zo goed omdat het goed was, of omdat het zo slecht was? Kan je eigenlijk wel een favoriete Spice Girl kiezen? Als ik een Spice Girl was, welke zou ik dan zijn? Terwijl we nadenken over deze mysteries richten we ons tot de planeten en sterren – en tot de vaste astroloog van Broadly, Annabel Gat – in de hoop dat ze ons antwoorden geven.

Hoewel het zeker mogelijk is dat je zowel een luidruchtige leider kunt zijn als iemand die van sport houdt en af en toe een lolly eet, hebben we geleerd dat sommige sterrenbeelden veel meer Scary Spice zijn dan Baby Spice.

Scary Spice: Boogschutter, Schorpioen, Vissen

Scary Spice was zonder twijfel de leukste Spice Girl. We wilden tegelijkertijd op haar lijken en haar beste vriendin zijn. Ze is zelfverzekerd, excentriek en hilarisch. Het enige in de kamer dat evenveel energie had als zij was haar outfit, en ze droeg het op een manier die alleen Mel B. stond. Volgens Gat herkent vuurteken Boogschutter zich waarschijnlijk het meeste in Scary Spice. “Bij vuur draait alles om passie, risico’s nemen, jezelf creatief uiten, feesten en plezier hebben,” zegt ze. Combineer dat met de botte manier van communiceren van Boogschutters en je hebt Mel B.

We moeten alleen niet de watertekens Schorpioen en Vissen vergeten, die ook deze passies delen. Net als Mel B. hebben Schorpioenen iets scherps, dat een blijvende indruk achterlaat. Hoewel Vissen over het algemeen verlegen zijn, zegt Gat dat “ze af en toe ook heel extravert kunnen zijn, en ze maken van iedere situatie een feestje.”

Ginger Spice: Leeuw, Ram

Scary Spice was de meest extraverte in de groep, maar Ginger Spice was ongetwijfeld de leider van het stel. In tegenstelling tot Scary Spice was ze vaak serieus en daardoor werd ze vaak opgescheept met de verantwoordelijkheden van de groep. Leeuwen, met hun grote ego’s en leiderschapsvaardigheden, identificeren zich waarschijnlijk het meeste met Ginger Spice. Hoewel ze haar naam dankt aan haar felrode haar, is haar persoonlijkheid even vurig en energiek. Meer dan de andere vier benadrukte Ginger Spice het feministische van de groep waar en wanneer ze maar kon. “Ze voelt ook als een Ram,” zegt Gat. “Rammen zijn luidruchtig en vechten graag voor waar ze in geloven.”

Sporty Spice: Waterman, Steenbok

Sporty Spice, in haar Adidas-trainingspakken en hardloopschoenen, deed al aan ‘athleisure’ – het dragen van sportkleding in je vrije tijd – voordat Yeezus de Kardashians kleedde in joggingbroeken, sportbeha’s en sportschoenen. Hoewel volgens Gat elk sterrenbeeld het leuk kan vinden om te sporten, zijn er maar een paar die daadwerkelijk in een trainingsbroek naar buiten gaan. Watermannen willen er bijvoorbeeld het liefst elke dag comfortabel bij lopen. Ze zijn te diep in hun gedachten verzonken om zich bezig te houden met het bijhouden van de laatste, oncomfortabele modetrends. Door hun straatwijsheid en nuchterheid identificeren Steenbokken zich ook met Sporty Spice. Ze hebben de discipline om fysieke uitdagingen aan te gaan en ze zullen niet snel terugdeinzen voor moeilijk werk.

Posh Spice: Weegschaal, Maagd

Ach ja, Posh Spice. Met haar neus altijd naar de wolken gericht en haar slanke, glanzende bob was ze niet bepaald de meest relaxte Spice Girl. Sterker nog, zij was de enige Spice die in Spice World een militaire hindernisbaan probeerde door te komen in een mini-jurk. Ondanks dat hielden Weegschalen van haar, omdat zij ook graag in de spiegel kijken. “Weegschalen kunnen heel ijdel zijn,” zegt Gat. “Ze zijn ook populair en erg modieus.” Maagden lijken op Posh Spice, door hun kritische perfectionisme. Zit hun haar niet goed, dan zie je ze niet in het openbaar. Net als Posh waarderen ze hun privacy en hebben ze de neiging om alleen iets te zeggen als ze iets brutaals of scherps te zeggen hebben.

Baby Spice: Stier, Tweeling, Kreeft

En niet te vergeten, Baby Spice. Met platinablonde staartjes en lolly’s als accessoires was Baby Spice niet echt makkelijk serieus te nemen, maar door haar vermogen om in elke situatie iets positiefs te zien, hebben we een zwak voor haar ontwikkeld. Gat zegt dat Baby Spice het meest lijkt op lente- en zomertekens zoals Stier, Tweeling en Kreeft. Stieren zijn ontzettend rustig en vertrouwen op hun zintuigen. Net als onze jongste Spice Girl ruiken ze het liefst aan elk bloemetje of genieten ze van zoete lekkernijen. Tweelingen lijken het meest op de leuke en sprankelende kant van Baby Spice, die haar een baken van licht maken in stressvolle tijden. Kreeften zijn lief en knuffelbaar. Net als Baby Spice zegt hun intuïtie hen wanneer hun vrienden een knuffel nodig hebben, of wanneer ze gewoon iemand nodig hebben om bij te zitten zodat ze over iets anders kunnen nadenken.