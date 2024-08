We lieten mensen op Lente Kabinet hun festivalervaring tekenen

Maar weinig festivals scoren zo hoog en consistent op sfeer, programmering en opzet als Lente Kabinet. Het zusje van Dekmantel Festival, zoals ze het zelf noemen, doet eigenlijk alleen nog qua schaal onder voor haar broer. Daarom hoor je ook de hele tijd mensen Engels, Duits en Vlaams spreken en word je om een vuurtje gevraagd door een Zwitserse Peruaan die het niet leuk vindt als je vraagt of-ie Frans is (hij houdt niet van Fransen).

Na zeven edities kan je wel stellen dat de organisatie de boel perfect in de vingers heeft. Misschien wel iets te goed zelfs. Vooral op zaterdag bekruipt me het gevoel dat alles zo strak geregisseerd is, dat je eigenlijk niet echt meer wordt verrast. Het is gezellig, de muziek is waanzinnig goed (met als hoogtepunt de sets van Alexander Robotnick en DMX Krew), het is heerlijk van eten en drinken, maar ik kan het niet laten om me voor te stellen dat er ergens ineens een lijpe psytrance-dj staat te draaien, of dat je per ongeluk op een onontdekt, verstopt stukje van het festivalterrein stuit. Of per abuis in een darkroom terechtkomt.

Maar ach, weet je, ik zit dit te typen op mijn telefoon terwijl ik om twee uur ’s middags stoned in een hangmat lig te luisteren naar dubreggae en gekoelde pinot noir drink. Straks ga ik lekker dansen bij DJ Python, een beetje spacen bij Black Zone Myth Chant, erachter komen dat de zanger van Crash Course in Science me ontzettend doet denken aan H.P. Baxxter en aan mensen vragen of ze hun festivalervaring willen vatten in een mooie tekening terwijl respectievelijk Ana Helder en Tzusing op de achtergrond de beste set van het hele festival spelen.

Sahar maakte een tekening met als thema ‘0653428652’. Ze wist zelf ook niet wiens nummer dat is.

Romina begon enthousiast met het idee om het hele vel rood te kleuren, ter ere van de Red Light Radio-stage. Dat enthousiasme verdween plotseling ook weer.

Carly tekende zichzelf als dj op het festival, en gaf haar werk de titel ‘Big Fun’. Waarvan akte.

Femke had het kunstprogramma van Lente Kabinet gecureerd, en kon zodoende het plattegrondje van datzelfde kunstprogramma uit het blote hoofd natekenen.

Woody hield zich niet aan de opdracht om iets gerelateerds aan het festival te maken, maar dat gaf niet. Hij maakte een vrije tekening, die ik erg mooi vind.

Lieneke had geen zin om een tekening te maken. Ik vroeg of ze last had van tekenangst, en dat bleek zo te zijn. Toen ik vroeg wat ze zou tekenen als ze een tekening moest maken, zei ze: “Een biertje met een beetje mdma erin.” Ze maakte eventjes aanstalten om aan de slag te gaan, maar uiteindelijk moest ik het zelf maar doen.

Nica tekende haar vriendin Carly. “Is dat een reageerbuis in haar hand?” vroeg ik toen de tekening klaar was, maar dat bleek niet zo te zijn.

Ik was al lang klaar met mensen vragen om tekeningen, toen ik Jan ‘Bufiman’ Schulte tegenkwam. Hij tekende een vrolijke, doch ietwat benevelde olifant en wilde weten wat een olifant zegt in het Nederlands. Ik wist het niet. Toen vertelde hij nog een droevig verhaal over een olifantenverzorger uit een dierentuin die alcoholist was, samen met de olifant die hij verzorgde.