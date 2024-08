We lieten T-Pain zichzelf tekenen als buitenaards wezen

Er zijn een aantal dingen en mensen die we objectief kunnen bestempelen als ‘fucking goed’. Denk aan bamiblokken, honden met mensenkleren aan of het enthousiasme van Leafs. Weet je wie ook binnen deze categorie valt? T-Pain.



We nodigden dit levende wonder uit en vroegen hem zichzelf te tekenen. De beste ontplooide zich tot een moderne Bob Ross, en praat ons op zijdezachte wijze bij terwijl hij een breed scala aan viltstiften gebruikt. Op de tekening die hieruit ontstaat lijkt hij nog het meest op een buitenaards wezen, vindt hij zelf. Kijk er hieronder naar.