We lieten tieners naar oude Nederlandse hiphop luisteren

Een van de meest deprimerende aspecten van ouder worden is dat de muziek die vroeger jouw jeugd compleet maakte, door de jeugd van nu als oubollig wordt gezien. Of nog erger, dat je een van je favoriete nummers van vroeger op een ‘classics only’-radiozender hoort. Er zijn weinig punten in je leven dat ouderdom zo hard toeslaat als op het moment dat je dertienjarige neefje Dit Moet Een Zondag Zijn van Lange Frans & Baas B in hetzelfde rijtje schaart als de muziek waar je ouders vroeger naar luisterden.

Toen wij enkele Amsterdamse tieners lieten luisteren naar wat klassiekers uit de Nederlandse hiphop (toen nog nederhop genoemd, brr) werden we flink geconfronteerd met onze vergankelijkheid. De tracks van Osdorp Posse, Brainpower, Opgezwolle en Raymzter leken voor de jongens en meisjes uit een ver verleden te komen, maar toch konden ze van de meeste liedjes nog wel genieten.

Videos by VICE

Rashid, 14

Noisey: Dat waren D-men met Mijn Feestje. Wat staat er in je eigen playlist?

Rashid: Hoorde ik daar nou Lange Frans? Thuis luister ik gewoon 101Barz en zo.

Als je zo’n nummer hoort, wat valt je dan op?

De muziek van toen was meer voor disco’s en zo. Meer feestelijk.

Wat luister jij dan? Meer straatmuziek?

Ja.

Zou je deze muziek ooit opzetten?

Dit? Nee, nooit.

Vind je het slecht?

Ik vind het écht slecht. Ik kan er niet met plezier naar luisteren.

En wat vind je er dan niet zo goed aan?

Het heeft geen moraal, het heeft geen mooi deuntje, niks.

Hoe bedoel je, het heeft geen moraal?

Er zit geen verhaal in. En het heeft ook geen mooie beat of zo, of een mooie tekst.

Hoe oud denk je dat het nummer is?

Twintig, dertig, veertig jaar?

Sarah, 13

Noisey: Wat vond je van E-Life met More Days To Come?

Sarah: Ja, ik vond het wel leuk!

Wat voor muziek luister je normaal gesproken?

Popmuziek. Bruno Mars bijvoorbeeld.

Oké, en waar deed E-Life je aan denken?

Heel relaxte muziek.

Wie luisteren hiernaar denk je?

Van die hippies.

En wat zijn hippies dan volgens jou?

Nou, iemand zoals een leraar bij ons op school. De gymleraar.

Hoe oud denk je dat het nummer is?

Dertig jaar? Nee, dat is te veel. Vijftien?

Mauve, 16

Noisey: Dit was Osdorp Posse met het nummer Moordenaar.

Mauve: Ik vond het wel leuk. Het lijkt een beetje op snelle, Engelse rap.

Wat luister je nu qua muziek?

Oei, van alles. Frank Ocean, Anderson .Paak en andere rappers. Veel in ieder geval.

Vind je dat de muziek van toen lijkt op de muziek die tegenwoordig wordt gemaakt?

Dit heeft wel wat weg van rappers zoals Dr. Dre.

Ja? Wanneer denk je dat dit is gemaakt dan?

Rare gok, maar ik denk zo’n zeventig jaar geleden?

Hoeveel?!

Oké, zestig jaar?

Dit nummer komt uit 1992.

Oh, wow. Dat is wel een verschil, ja.

Laszlo, 16

Noisey: Dit waren MC Miker G & DJ Sven met The Holiday Rap. Luister je tegenwoordig naar iets vergelijkbaars?

Laszlo: Nee, niet helemaal. Ik luister sowieso geen hiphop. Ik luister meestal indierock.

Maar zou je ‘The Holiday Rap’ thuis nog eens opzetten?

Ja, ik vind het superleuk eigenlijk.

Oké, volgende dan. Dit is West Klan met Taal Van De straat.

Ik vond die andere leuker. Ik zou eerder naar dat vorige nummer luisteren. Maar ja, ik luister sowieso niet echt naar Nederlandse rap.

Hoe oud denk je dat dit nummer is?

Uit de jaren zeventig? Tachtig misschien?

Het komt uit 1986.

Dat vond ik lastig, ik heb ook niet echt veel vergelijkingsmateriaal.

Guy, 16

Noisey: Je hoort nu Spuugdingen Op De Mic van Opgezwolle.

Guy: Gatver, die spuuggeluiden zijn echt goor!

Maar wat vind je van de track?

Het heeft wel een leuke flow, het gaat wel lekker.

Wat luister je nu dan meestal voor muziek?

Ik luister nu ook wel rap en zo, maar de laatste tijd vooral XXXTentacion. Ik heb hem laatst ontdekt.

Is de Nederlandse rapmuziek van vroeger nog een beetje te vergelijken met de rap in Nederland van nu?

Ik luister zelf niet heel veel Nederlandse rap, maar het is best wel een groot verschil. De rap die Opgezwolle maakte, lijkt niet op wat voor hiphop nu in Nederland gemaakt wordt. Nederlandse rappers beginnen steeds meer Amerikaanse artiesten na te doen. Ze nemen hun stijl over eigenlijk.

Bedoel je dat rappers meer beginnen te mompelen?

Haha, ja.

Dan doen we er nog één. Dit is Arnhemsgewijs met Je Hebt Me Gebruikt.

Dit is niet iets wat ik in mijn oortjes zou zetten. Ik vind het wel grappig om het één keer te luisteren. Maar ik zou het niet opzetten terwijl ik aan het skaten ben of zo.

Nathalie, 16

Noisey: Dit nummer heet Moment Zonder Jou en het is van Nasty. Wat vind je ervan?

Nathalie: Ik neem het niet heel serieus; het is een beetje kinderachtig of zo. Wel een lekker nummer. Ik zou het best gewoon thuis luisteren hoor, maar ik moet er wel even aan wennen.

Wat voor muziek luister je normaalgesproken?

Mura Masa en Frank Ocean bijvoorbeeld. Maar ook soms gewoon popliedjes.

Oké, probeer dit eens: Postmen. Zegt je dat iets?

Nee, maar dit is best chill. Ik weet niet of ik het zelf zou luisteren maar het is niet zo lachwekkend als dat andere liedje.

De frontman had iets met Anouk.

Ja, die ken ik. Dan is dit toch niet heel oud?

Hoe oud denk je dan?

Uit 1995?

Rafi, 15

Noisey: Je hebt zojuist geluisterd naar Brainpower met Vierde Kaart. Wat luister je normaalgesproken?

Rafi: Nederlandse rappers zoals Mula B en Amerikaanse rap zoals die van 50 Cent.

Vind je dit nummer te vergelijken met wat rappers nu doen?

Vroeger ging het echt meer om de rap. Nu zijn het vaak gewoon dansliedjes. De teksten zijn nu minder belangrijk.

Zou je dit luisteren als je thuis zit te chillen?

Ja hoor!

Nick, 14

Noisey: Je hoorde Raymzter met Kutmarokkanen. Wat luister jij zelf voor muziek?

Nick: Nederlandse rapmuziek.

Welke artiesten bijvoorbeeld?

Mula B, Wilde Westen. Dat soort dingen.

Als je dat vergelijkt met het liedje dat je net hoorde, wat is het verschil dan?

De beat is anders en ze hebben een ander taalgebruik.

Zit er ook een andere boodschap achter?

Dat weet ik niet. Daar luister ik niet naar.

Hoe oud denk je dat het is?

Ik zou denken dat het net iets ouder is dan tien jaar.

Een goed gokje. Nog een nummer dan maar. Dit is Brainpower met Vierde kaart.

Deze is bijna hetzelfde, man.

Als de vorige?

Nee, als wat er nu wordt gedraaid. Die rapper komt me ook bekend voor. Brainpower zegt me verder helemaal niets, maar de stem komt me bekend voor.

Hoe lijkt dit op wat er nu wordt gemaakt?

Ze zingen en rappen op dezelfde manier.

Vind je het ook goed?

Ja, ze rappen niet te snel en niet te langzaam, daardoor kan ik het verstaan.

Dus de boodschap is wel belangrijk?

Haha, ja. Eigenlijk wel.