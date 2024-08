We maakten het beste van de allerschraalste kliekjes

Het is best verfrissend dat mensen zich tegenwoordig niet zo schamen om toe te geven dat ze weleens in moeilijke tijden hebben gezeten. Erkennen dat je het financieel moeilijk hebt is de eerste, noodzakelijke stap om je te realiseren dat financiële ellende universeel is, meer dan we voorheen dachten. En zodra iedereen ophoudt met stigmatiseren, kunnen we misschien, heel misschien, samen aan een eerlijke en voorspoedige toekomst voor de volgende generaties werken.



Aan de andere kant worden onze geheimen door deze culturele verschuiving ten onrechte verheven tot een prestatie waar je trots op kunt zijn. Neem bijvoorbeeld /r/shittyfoodporn en de andere subreddits waar mensen elkaar proberen te laten walgen van voedsel dat net binnen de grenzen van het eetbare valt. Deze pagina’s met culinaire gruwelijkheden maken gebruik van dezelfde tactieken als een bloederige horrorfilm: het shockeren van het publiek met beelden die de maag alleen aan kunnen vanaf een veilige afstand.



We wilden deze erbarmelijke verzameling niet nog groter maken dan-ie al is, dus besloten we het tegenovergestelde te doen. We vroegen onze vrienden en kennissen om hun smerigste maaltijden te delen, zodat het fotografiecollectief LAZY MOM (Josie Keefe en Phyllis Ma) de vadsige bende kon veranderen in een kunstwerk. Ze lieten zich inspireren door kookboeken uit het Koude Oorlog-tijdperk, en laten ons zien dat je met een beetje liefdevolle aandacht zelfs je meest duistere maaltijden op kunt fleuren.

“Een gekookte hotdog, gewikkeld in een tortilla met cheddarkaas, mosterd en Tapatillo. Taco Bell kan er nog wat van leren.” – John, 31

“Ik gebruikte Lay’s Ovenchips om mijn boterige aardappelpuree mee op te eten, alsof het een dip was. Ik noem het ‘dubbeldip-aardappelen’.” – Mitchell, 25

“Gehakt, witte bonen in tomatensaus en spaghetti. Als je brood over hebt, kun je het met wat toast eten.” – Scott, 36

“Drie plakken koude ham, besmeerd met een zakje hamburgersaus.” – Drew, 32

“Een plakje vlees met ketchup en mayo, opgerold als een taquito. Ik haat mezelf.” – Michelle, 29

“Chef Boyardee met ravioli en cheetos.” – Anh, 28

“Tortillachips met cottage cheese, hete saus en amandelen.” – Rohini, 35

“Ongekookte noodles. Die in zo’n zakje zitten. Gewoon zonder iets, of misschien met wat pikante saus erop. Ik ben walgelijk, ik weet het.” – Cynthia, 28