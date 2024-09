Horizon Zero Dawn is een kleurrijke open-world-actiegame die zich afspeelt in een verre toekomst waar robotdieren over het land heersen. Zoiets dan. Deze week mochten we het spel van de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla een paar uur spelen. Check hieronder de gameplay. Daar kan je zien hoe onze auteur Austin Walker op een robotpaard reed, stealth-bandits neerschoot en op elektrische rendieren joeg.