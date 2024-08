We moeten eSports in Nederland snel net zo sick gaan vinden als in Azië

Aanstaande zaterdag vindt het World Championship League of Legends plaats in China, maar daar merk je in Nederland niet veel van. Het Nederlandse mainstreampubliek heeft de esports nog niet echt ontdekt. Mede dankzij ons, het Nederlandse journaille. Een groot onrecht, want net als gewone sport is esport een arena waar de menselijke tragedie in het klein wordt afgespeeld, en wekelijks tot geconcentreerde explosies van passie, verdriet, overwinning en tranen leidt. Zowel bij het publiek, als de sporters zelf.

Case in point: LoL, kort voor League of Legends. Op dit moment is het de grootste esport ter wereld; 100 miljoen mensen spelen het spel regelmatig, en volgens de verwachting zullen zo’n 45.000 mensen een kaartje kopen voor de finale in het Nationale Stadium van Peking op 4 november. “Het is alsof je tennis, voetbal, basketbal en skaten samenvoegt,” schreeuwt VICE-host Matt Shea in onze documentaire over esports, terwijl hij boven het publiek in de grootste arena van Seoul probeert te komen.

