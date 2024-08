We moeten esports in Nederland snel net zo sick gaan vinden als in Azië

Vanavond om 18.00 uur vindt het WK Counter-Strike Global Offensive plaats.

Het Nederlandse mainstreampubliek heeft de esports nog niet echt ontdekt. Mede dankzij ons, het Nederlandse journaille. Een groot onrecht, want net als gewone sport is esport een arena waar de menselijke tragedie in het klein wordt afgespeeld, en wekelijks tot geconcentreerde explosies van passie, verdriet, overwinning en tranen leidt. Zowel bij het publiek, als de sporters zelf.

Case in point: Counter Strike. Op dit moment is het een van de de grootste esports ter wereld, en dat zegt wat. “Het is alsof je tennis, voetbal, basketbal en skaten samenvoegt,” schreeuwt VICE-host Matt Shea over esports in onze documentaire, terwijl hij boven het publiek in de grootste arena van Seoul probeert te komen.

In Nederlandse kranten verschijnen sinds kort de eerste introducerende stukken over esports, alsof het iets nieuws is, terwijl het fenomeen esport wereldwijd al vergelijkbaar is met de grootste olympische disciplines. Europese esportmerken als Fnatic zijn, anders dan de grote sportteams – bijvoorbeeld een Arsenal –, niet beperkt tot maar één sport, maar leveren teams voor meerdere spellen: van Counterstrike, Dota 2, LoL tot FIFA. Ze hebben meer twittervolgers dan Ajax, en filmpjes over hun (veelal Zuid-Koreaanse of Chinese) sterren worden meer dan een half miljoen keer bekeken op YouTube.

Feit is dat westerlingen op esportgebied achterlopen op Aziatische grootmachten als China en Zuid-Korea. Zo erg, dat westerse spelers zelfs door westerse esport-commentatoren – zogenoemde shoutcasters – “buitenlanders” worden genoemd. Maar dat we hopeloos achterlopen zegt eigenlijk niet zoveel over de populariteit. Op gamebeursen zoals Gamescom in Keulen komen 34.5000 mensen af, en ook in Nederland is er een enorme esport-gemeenschap. Alleen heeft het grote publiek ze nog niet echt opgemerkt.

Daar hopen we de komende tijd verandering in te brengen. Vanaf nu zal Motherboard regelmatig de grote, grappige, verdrietige en vooral menselijke verhalen proberen te vertellen over de wereld van esports in Nederland.

Meer weten? Lees hier meer over esports. Voor de tv-kijkers onder jullie: het CS:GO WK is ook te zien op Viceland, op Ziggo kanaal 26, Caiway kanaal 22.