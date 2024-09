We moeten geen mannen shamen die van ‘saaie’ seks houden

Ondanks dat de slutty summer een beetje tegenvalt, is de kans dat je met een wildvreemde in bed belandt nu wel wat groter dan tijdens de avondklok. En sommige mensen vinden dat ergens ook wel weer een beetje spannend, zoals mannen die niet per se down zijn voor handboeien of BDSM-kelders, en het liever wat neutraler houden.

Michael bijvoorbeeld, die zich vaak aangetrokken voelt tot vrouwen die van hem verwachten dat hij “dominant” of zelfs “agressief” is tijdens seks. “En als je daarvan houdt is er niks mis mee, maar ik heb wel een keer via via gehoord dat een vrouw met wie ik naar bed ging het toch wat saai vond,” zegt hij. “Eigenlijk vond ik dat best gemeen, want ze was vrij klein en ik wilde haar geen pijn doen. Maar ze had blijkbaar alle hoeken van de kamer willen zien.”

Videos by VICE

Alle mannen die we voor dit stuk spraken wilden anoniem worden opgevoerd, zodat ze openlijk over hun seksuele ervaringen konden spreken.

Nu specifieke kinks wat meer mainstream zijn geworden, is ook het beeld ontstaan dat als je niet zulke specifieke seksvoorkeuren hebt al snel meteen een saaie bedpartner bent. Het is normaler dan ooit om tijdens de seks te zeggen dat iemand je bij je keel moet grijpen. En aan de andere kant is het voor sommige mensen een belediging om te zeggen dat je meer van de vanilleseks bent.

Op TikTok worden jonge mensen die niet van gewelddadige of kinky seks houden te kakken gezet, in video’s die al miljoenen keren zijn bekeken. Onze Britse collega Lucy Robinson dook onlangs in de hashtag #FreakTok, waarin de lijn tussen kinkpositivity en vanilla-shaming regelmatig vervaagt. Ze vond de video’s niet bepaald prettig om naar te kijken.

“Een filmpje waarin een meisje haar vriend vraagt om haar te wurgen heeft 1,1 miljoen views,” schreef ze over een video die sindsdien is afgeschermd. “Een andere, van een gebruiker die kijkers treitert omdat ze vanilla zouden zijn, heeft 78.000 likes.”

Ook in de populaire cultuur hoef je niet ver te zoeken om mannen te vinden die worden neergesabeld omdat ze geen speciale kink hebben. In eerste aflevering van de serie Girls zegt de vriendin van het personage Charlie bijvoorbeeld dat hij “een vagina heeft” en haar aanraakt “als haar gekke oom bij Thanksgiving”, omdat hij zowel binnen als buiten de slaapkamer zo aanhankelijk was. Ze verlaat hem al snel voor een kunstenaar, die er een veel gewaagdere smaak op nahoudt.

Het feit dat kinks meer omarmd worden kan best verwarrend zijn voor mannen die van vanilleseks houden. Ben (25) merkt bijvoorbeeld dat er op datingapps meer vrouwen zijn die uitkomen voor een bepaalde kink, en heeft het idee dat dit vaak gepaard gaat met het idee dat mannen altijd dominant moeten zijn.

“Als ze zeggen dat ze op zoek zijn naar ‘een ECHTE man’ of zo kan dat best ongemakkelijk zijn,” zegt Ben. “Ik vind het fijn als vrouwen duidelijk zijn over wat ze willen op apps, maar ik ben het er niet mee eens dat ‘mannelijk’ zijn betekent dat je kinky of heel sterk bent.”

Aan de ene kant zijn mannen ervoor beducht dat ze zich niet schuldig maken aan seksueel geweld, maar aan de andere kant willen ze ook niet saai worden gevonden. Om hier een balans in te vinden wil Ben het in het begin graag vanilla houden met nieuwe partners, en vervolgens de tijd nemen om erachter te komen wat fantasie is en wat realiteit.

“Ik heb weleens gehad dat een vrouw me tijdens de seks vroeg om haar keel dicht te knijpen en ik niet wist hoe hard ik dat moest doen,” zegt hij. “Misschien ga je te ver, misschien niet ver genoeg. Je wilt niet over een grens gaan, maar haar ook niet vervelen. Dat is soms best verwarrend.”

Het kan best op je zenuwen werken als er van je verwacht wordt dat je de leiding neemt, en je mannelijkheid in twijfel wordt getrokken als je dat niet doet. Dat gebeurt niet alleen in de slaapkamer of met vrienden, maar ook openlijk op social media. Brad (26) heeft het gevoel dat er op social media een dubbele standaard heerst wat seks met mannen betreft, waar hij heel zelfbewust van wordt.

“Ik zie geregeld dat er jongens belachelijk worden gemaakt omdat ze te gewoontjes zijn, vooral in de vorm van screenshots van chatgesprekken, maar ook door vrouwen die zeggen dat de seks heel saai was,” zegt hij. “Maar uiteindelijk heb je er twee mensen voor nodig om het leuk te maken, ik vind niet dat je daar één iemand verantwoordelijk voor moet houden. Als mannen dat soort dingen over vrouwen zeggen wordt er meteen schande van gesproken – al is dat natuurlijk ook niet goed.”

Niet alleen heteromannen hebben hiermee te maken. De 27-jarige Mitch, die er een “open” seksuele voorkeur op nahoudt, zegt dat hij ook merkt dat er veel stigma heerst rond homomannen die niet zoveel met kinks hebben.

“Nu er meer over kinks gesproken wordt – wat op zich iets goeds is – groeit ook het idee dat je kinky móet zijn,” zegt hij. “Dan lees je op social media dingen als: ‘Je houdt niet van voeten of oksels? Waarom niet?’ Het is heel raar hoe sommige homomannen andere mannen belachelijk maken omdat ze ‘niet kinky genoeg’ zijn.”

Zoals jonge mensen op TikTok zich uitspreken tegen de “conventionele” oudere generatie, zou je de hoge mate waarin er in homokringen wordt neergekeken op vanilleseks kunnen zien als afwijzing van “basale” heteroseksuele normen. Zelf werd homoseksualiteit ooit ook als kink gezien, en lhbti’ers hebben door de jaren heen veel steun gekregen vanuit queer kink- en fetisj-kringen. Toen de smartphones kwamen waren homomannen ook de eerste groep die fetisj- en hookup-apps in hun armen sloten. Maar voor homomannen die onder stigma’s gebukt gaan kan het vervolgens moeilijk zijn als ze worden geshamed voor hun voorkeur voor vanilleseks.

Zoals we mensen niet belachelijk zouden moeten maken om hun kinks, zouden we ook moeten respecteren dat lang niet iedereen daar interesse in heeft. “Als je niet kinky bent, betekent dat nog niet dat je niet in staat bent om geweldige seks te hebben,” zegt Mitch. “Dat zijn echt twee verschillende dingen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.