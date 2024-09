Het is de hoogste tijd om de make-upvlogs van Jessie Maya te gaan volgen

Melissa Rodrigues is geen dag offline te vinden. Voor Broadly Nederland bespreekt ze de vlogs, instagram- en twitteraccounts van Nederlandse sprankelpaarden die je niet over het hoofd wil zien. Zelf is Melissa dol op lippenstiften, Feyenoord en gelijkwaardigheid.



Soms denk ik dat je als moderne vrouw alles moet afwijzen wat traditioneel is, alleen maar om een punt te maken. Ik ben een hoogopgeleide vrouw van begin twintig en ik ben gek op make-up. En met gek bedoel ik dat ik door de millennialwerkloosheid geen cent te makken heb en mijn kostbaarste bezit toch een doos met glitters is. Een Glow Kit van het merk Anastasia Beverly Hills om precies te zijn, ter waarde van veertig euro.

Behalve dat ik gek ben op make-up, ben ik ook afgestudeerd in gender- en seksualiteitsstudies en zie ik mezelf als bondgenoot van de lhbt+-gemeenschap. Mijn hart maakte dan ook een sprongetje toen ik het youtubekanaal ontdekte van Jessie Maya, een Nederlandse beautyvlogger die ook transgender is.



Jessie is een beautyvlogger die op het moment van schrijven 95.000 abonnees heeft. Haar video’s zijn ondergebracht in een aantal rubrieken. In haar ‘Fleek or Fetch’-video’s velt ze bijvoorbeeld haar oordeel over verschillende soorten beautyproducten, en in een van deze afleveringen test Jessie de make-up van de Action. Ik kan niet anders dan dankbaar zijn voor de kennis dat mascara van nog geen euro na drie lagen niet gaat klonteren.





Daarnaast maakt Jessie ook ‘swatches’ van verschillende beautyproducten, wat betekent dat ze een hele rits van bijvoorbeeld één lijn lippenstift koopt en vervolgens laat zien hoe die allemaal staan. En ze maakt video’s over ‘first impressions’ van nieuwe producten.



Behalve over de nieuwste make-up, houdt Jessie haar abonnees ook op de hoogte van haar transitie van man naar vrouw. Niet alleen doet ze dat door haar persoonlijke verhaal te vertellen, maar ook door bijvoorbeeld transgenderondergoed te testen die de mogelijkheid heeft een mannelijk geslachtsdeel weg te werken.



Doordat Jessie met haar video’s zoveel kijkers bereikt, grijpt ze de kans om heel veel mensen wat bij te leren over wat het betekent om transgender in Nederland te zijn. De comments onder haar video’s laten zien dat haar fans het niet toelaten als er naar Jessie wordt verwezen met het verkeerde geslacht. En ze maakt Q&A-video’s, waarin ze zo goed als ze kan vragen van haar volgers beantwoordt, die ook gaan over transgenderissues.



Jessie beantwoord kijkersvragen die ze binnenkrijgt via Snapchat



Jessie laat zien dat make-up niet oppervlakkig is, en voor sommige mensen juist het verschil kan maken. Zij gebruikt make-up omdat het een passie van haar is, maar ook omdat het haar helpt er vrouwelijker uit te zien. En voor mij helpt make-up mijn gelige winterhuid te verbergen. Dat make-up iets zou zijn wat vrouwen alleen opdoen voor mannen, is een kortzichtige gedachte. Make-up is een kunst en meisjes zoals Jessie zijn kunstenaars.

