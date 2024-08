We moeten je iets vertellen: misschien smaken alle Skittles hetzelfde

Het blijft natuurlijk een belangrijke vraag: welke smaak Skittles is nou het allerlekkerste? Laten we beginnen met de beste smaken: rood (soort van bessensmaak of aardbei) en oranje (sinaasappel?). Dan de middenmoot, daar vind je natuurlijk het groene snoepje (limoen) en eenzaam op de laatste plek van de Skittles-ranglijst staan geel (citroen) en paars (zwarte bes).

Maar, wat als we je vertellen dat de kleurrijke snoepjes, net als gummybeertjes, allemaal dezelfde smaak hebben en dat onze hersenen ons deze smaken wijsmaken, gewoon omdat de snoepjes een ander kleurtje hebben. Volgens wetenschappelijke onderzoek naar smaak, kunnen geur en kleur invloed hebben op hoe iets smaakt, zelfs als er eigenlijk geen verschil is tussen de producten.

Dit is natuurlijk niet echt nieuws, maar door een artikel van NPR dat deze maand over dit fenomeen gepubliceerd werd, is er paniek ontstaan op Twitter. In het artikel wordt uitgelegd dat “onze hersenen de kleur geel associëren met citroengeur en een zurige smaak. Als je twee van deze drie zintuigelijke prikkels krijgt, vullen je hersenen het ontbrekende stukje automatisch in.

Op Twitter kunnen ze dit nieuws niet aan:

Om achter het mysterie van de Skittles-smaken te komen, hebben het MUNCHIES kantoor in Londen en New York hun krachten gebundeld voor een blinde smaaktest. Vergeet, Wikileaks, dit is het belangrijkste journalistieke onderzoek van onze generatie en een paar volwassenen die om vier uur ‘s middags op een heleboel Skittles kauwen, gaan de wereld veranderen.

De conclusie? Die was er niet echt. Allebei de kantoren geloven dat de snoepjes verschillende smaken hebben, ondanks de bewering in het artikel van NPR dat “Skittles verschillende geuren en kleuren hebben, maar allemaal hetzelfde smaken.” Niet elke smaak werd goed geraden, waardoor we ons afvragen of de snoepjes ook echt verschillende smaken hebben.

De MUNCHIES-medewerkers konden limoen, zwarte bes en aardbei, drie van de vijf Skittles-smaken, identificeren. Daardoor lijkt het dat ze wel degelijk onderscheidende smaken hebben. Maar er is een tweede theorie, dat het kleurlaagje misschien verschillende smaken heeft, maar dat het suikerige, witte gedeelte van hetzelfde spul is gemaakt.

Dit hebben we natuurlijk ook getest. Nadat we succesvol de kleurlaagjes hadden verwijderd door zuigkracht en wat geknabbel op de snoepjes (ja, dit is mijn baan), proefden we nog steeds verschillende smaakjes, alhoewel nu wel in mindere mate.

Door het motto van Skittles, “Taste the Rainbow”, denk je misschien dat het smaakverschil ‘m toch echt in de kleuren van de snoepjes zit. Hebben we hiermee het grootste mysterie van 2018 nu al opgelost?

We zullen het nooit weten.