We moeten wachten ’tot het vrouwenvoetbal zover is’ voordat Ajax-vrouwen gehuldigd worden

De Ajax-vrouwen hebben laatst de landstitel en de beker gewonnen. Gisteren werd in de gemeenteraad van Amsterdam door de fractievoorzitter van D66 Amsterdam Reinier Dantzig gepleit voor een publieke huldiging. De vraag was: “Zou er een kleinschalige huldiging georganiseerd kunnen worden voor de Ajax-vrouwen?” Dat zou dan een publieke huldiging zijn op het balkon van de raad, bij de Stopera. Gewoon, gezellig.

De dames zijn afgelopen weekend door een paar wethouders ontvangen en gefeliciteerd, en ze mochten met een bootje door de grachten varen. Volgens Dantzig zou er echter niks mooiers zijn dan de prestaties van de dames ook te vieren met een feestje. Dat verzoek werd niet ingewilligd door Kajsa Ollongren, plaatsvervangend burgermeester van de Gemeente Amsterdam. Het werd onderbouwd door Ollongren met onder andere het argument dat meisjesvoetbal “simpelweg nog niet zover is”. Ik snapte niet wat Ollongren daarmee bedoelde, dus wilde ik verhaal halen bij de gemeente om te vragen wat hier aan de hand is. Ik werd door de woordvoerder van burgermeester Van der Laan verwezen naar de uitzending van de gemeenteraad waar ik ongetwijfeld alle vragen die ik had beantwoord kon zien. Want, “het is ontzettend uitgebreid besproken”, namelijk 4,5 minuut.

Videos by VICE

Ik heb die vergadering dus maar even bekeken. Hierbij een korte beschrijving van de nogal dunnetjes onderbouwde argumenten van locoburgermeester Kajsa Ollongren, in de spannende gemeenteraad van 7 juni 2017.

De locoburgermeester begint haar relaas door te stellen dat een huldiging alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt. Begrijpelijk, je kan niet voor elke scheet die er wordt gepresteerd in sport een feestje organiseren, maar ik vraag me af wat de criteria zijn van een uitzonderlijk geval. Dat Ajax-vrouwen in een seizoen de beker én de schaal winnen, lijkt me een zeldzame prestatie, want dat hebben de Ajax-vrouwen nog niet eerder gedaan.

“We willen altijd graag Ajax huldigen,” vervolgt ze, “dat hebben we gedaan voor de mannen, dat ging niet door, maar volgens mij staan we op de vooravond van de situatie dat we damesvoetbal op dezelfde voet gaan zien als mannenvoetbal.”

Ha! Er werd een turbogroot feest georganiseerd voor Ajax-fans nog voordat de Ajax-mannen kampioen werden, maar een bescheiden feestje voor de Ajax-vrouwen organiseren, dat zit er niet in. “Meisjesvoetbal wordt heel erg groot, maar we zijn nog niet zover…”, zegt ze ten slotte. Het klopt dat vrouwenvoetbal nog lang niet zo groot is als het mannenvoetbal, maar wie bepaalt in hemelsnaam wanneer ‘we zover zijn’? Ze vervolgt: “…dat een dergelijke huldiging van die omvang hier in Amsterdam plaatsvindt.” Ho. Wacht even. Niemand heeft erom gevraagd een enorm podium op het Museumplein te zetten, om vervolgens een paar knallers van Martin Garrix in de oren van Ajacieden te pompen.

Kijk, het zou onzin zijn om een publieke huldiging te organiseren voor het Amsterdamse kampioenschap sjoelen waar alleen John en Rob toeschouwers waren, maar dat is in het geval van vrouwenvoetbal echt niet meer zo. Ajax vrouwen heeft bijna 12.000 fans op Facebook, de KNVB heeft 153.000 vrouwelijke leden, de eerste wedstrijd van Nederland op het vrouwen Europees Kampioenschap 2017 is uitverkocht, en vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is een vreemd signaal om daar in het openbaar geen aandacht aan te besteden, want zo blijft vrouwenvoetbal nog altijd in de schaduw staan.

Ollongren gaat verder met haar betoog door te zeggen dat de dames tijdens het sportgala worden uitgenodigd en geëerd zullen worden, en dat ze hoopt dat de “dag dichterbij komt dat we zo’n grote huldiging kunnen doen, vooralsnog hebben we het een maatje kleiner gedaan, maar wel met evenveel warmte en overtuiging.” Dantzig reageert terecht, door even te benadrukken dat het hier gaat om het organiseren van een kleine publieke huldiging. De locoburgemeester betoogt dan dat de vrouwen die huldiging echt wel hebben gehad, namelijk toen ze op een bootje door de grachten voeren, waar hartstikke niemand vanaf wist.

Ollongren sluit haar betoog af door te stellen dat er eerst meer fans moeten zijn, voordat een grootschalige huldiging plaats kan vinden. Nou, moe! Nu is het genoeg geweest hoor!

Tot slot dan toch ook even wat goed nieuws, want er zijn wat koppen bij elkaar gestoken en er is een evenement aangemaakt zodat Ajax-fans, los van de gemeente, nog kunnen vieren dat Ajax kampioen is. Dat evenement vind je hier. En je kan ook nog een petitie tekenen. Bovendien vertelt Dantzig me dat hij een grote jaarlijkse huldiging wil organiseren, waar alle unieke prestaties van onderbelichte sportteams worden gevierd. Ik kan alleen maar concluderen dat het weer eens een gitzwarte dag was voor de emancipatie van vrouwensport in Nederland. Maar niet getreurd, want morgen is weer een stap dichterbij het moment dat het “zover” is.