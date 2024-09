We namen een kijkje bij ’s werelds lichtste autonoom vliegende robot in Delft

De Delfly Explorer is ’s werelds lichtste autonoom vliegende robot. Het ding weegt 20 gram, pakweg zo veel als een eetlepel bloem, en heeft alles aan boord om helemaal zelf te vliegen; een stereocamera die de omgeving bekijkt en diepte bepaalt, een processor die de beelden uit de camera’s interpreteert en de besturing plant, een piepklein batterijtje en natuurlijk de aandrijving voor de vier fladderende vleugels.

De robot is ontwikkeld door onderzoekers van de TU Delft en is bedoeld om uiteindelijk ingezet te worden voor onder andere het zoeken naar overlevenden in onveilige gebouwen, maar ook om mensen te assisteren in landbouw.

Omdat het ding zo licht is – en bovendien geen gevaarlijke draaiende propellers heeft – kan het compleet veilig worden gebruikt in de buurt van mensen.

In deze video gaan we langs bij Guido de Croon in Delft om de robot van dichtbij te bekijken.