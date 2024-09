We namen een kijkje op Current Skies, het nieuwe feest op donderdag in de Melkweg

Jarenlang kon je op donderdagnacht in de Melkweg terecht voor Cable, een feest waar steevast de nieuwste bassplaten werden gedraaid. Cable stopte er twee jaar geleden mee, en nu heeft de Melkweg het gat gevuld. Ze vroegen de jonge creatieve organisatie Mrs Mokum om de donderdag nieuw leven in te blazen met een avond vol hiphop, future r&b en beats, gedraaid door veelal lokale dj’s en met telkens een liveoptreden en een wisselende vj. We stuurden Lotte Dale naar de eerste editie om het heerlijk eclectische publiek en de nacht vast te leggen.