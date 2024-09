We namen horloges van Nederlandse rappers onder de loep

Beeld via​

Sinds jaar en dag zijn horloges het ultieme statussymbool in de hiphop. In Amerika is dit fenomeen zo’n enorme hype, dat alles waar je de tijd van af kunt lezen belegd wordt met een vermogen aan juwelen. Maar groeit het aantal horloges in de Nederlandse rapgame ook? Het Instagramaccount Celebwatchspotter​ is gespecialiseerd in het herkennen van horloges, en samen met hen hebben wij gekeken naar wat de favoriete horloges zijn onder het Nederlandse rapgilde.

​​Ali B​



​Beeld: Daniel Wolters en Instagram

We beginnen met een knaller. Op deze foto zie je de pols van Ali B. Hij draagt een Rolex Yacht-Master II in roestvrij staal. Ali heeft flink wat geld uitgegeven, want nieuw kost dit horloge rond de zeventienduizend euro. De Yacht-Master is ontwikkeld voor mensen met dure jachten die meedoen aan bootraces. Je kunt door een teringcomplex uurwerk tot op de seconde nauwkeurig aftellen tot de race begint. Ik weet niet of Ali in het bezit is van een jacht, laat staan of hij meedoet aan wedstrijden, maar het horloge werkt ook prima als je bang bent dat je de afbakbroodjes laat aanbranden.

​​Jason Futuristic​

Beeld: screenshot uit de clip Gass en Instagram



Jason Futuristic draagt in de clip van de hitsingle Gass een bijzondere Audemars Piquet Royal Oak Offshore in roségoud. Het bieden op een ongedragen versie van dit klokje begint bij dertigduizend euro. Een enorme investering voor een jonge jongen als hij, maar wie weet heeft hij dit exemplaar wel voor de opnames geleend van zijn vriend Memphis, met wie hij op deze track staat.

​​Lil’ Kleine​

Beeld: Instagram en Instagram

Lil’ Kleine is onafscheidelijk met zijn gouden Rolex. Als je op zijn Instagram kijkt, zie je bijna geen foto’s waar hij een lege pols heeft. Het exemplaar van Kleine is een gouden Rolex Day-Date. Zoals de naam verklapt, kun je op de wijzerplaat zowel de dag als de datum aflezen. En als je toch vier flessen Dom Perignon voor je hebt staan, kun je ze beter aankleden met wat klokjes. Naast de gouden Day-Date van Kleine zie je hier nog twee Submariner Date Rolexen. Alles bij elkaar is de waarde rond de vijftigduizend euro. En dan tel ik de flessen Dom Perignon niet mee.

Het is geen geheim dat Kleine houdt van het luxe leven. Zelfs voor het grote New Wave-succes had hij het over kreeft eten en champagne drinken. Als we graven in zijn twitterarchief, komen we deze foto tegen van een zilver-gouden Rolex Datejust. De bezel van dit horloge lijkt verdacht dik, waardoor het al snel kan lijken op een replica. Onder horloge-hobbyisten wordt dit fenomeen ook wel de ‘Reese Peanut Butter Cup-bezel’ genoemd, omdat het lijkt op van die koekjes.

​Sevn Alias​



Het gaat erg lekker met Sevn. Hij heeft bijna elk festival kapotgemaakt afgelopen zomer, en dat heeft hem genoeg opgeleverd om iets van waarde​ om z’n pols te hangen. Dit is een Rolex Datejust met een nieuwprijs van rond de zesduizend euro. Een Datejust is te herkennen aan de datum op de wijzerplaat.

In de clip voor Ma3lish draagt hij een Rolex Submariner. Als je heel goed kijkt op de bezel (de ring om de wijzerplaat), zie je dat er tot de vijftien streepjes staan. Zoals de naam verraadt, is dit horloge geschikt voor diepzeeduikers, en aan die streepjes kun je nauwkeurig aflezen hoe lang je al onder water bent. De Submariner wordt geleverd in verschillende uitvoeringen en in verschillende materialen, namelijk: witgoud, goud, staal en een combinatie van goud en staal. Op de foto van Sevn zijn zowel de band als de kast volledig van staal. In combinatie met een zwarte bezel wordt dit horloge in principe alleen geleverd met een zwarte wijzerplaat.

​Faberyayo​



Beeld via Tumblr ​​

Dit is de Rolex van Faberyayo. Zijn persoonlijke tumblr staat naast levensadviezen vol met foto’s van zijn horloge. Het gaat hier om een vintage Rolesor Datejust, oftewel een combinatie van staal en goud. Deze heeft een jubilee (vijf schakels) bracelet en een fluted (geribbelde) bezel. De klok van Fabergé is een klassieker, gemaakt voor 2002. Daarom zijn er vaak alleen tweedehands modellen te koop. Dan zal de prijs tussen de twee- en vierduizend euro liggen. ​

​​Boef​

Beeld: Instagram en Instagram

Boef kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. In zijn tweede vlog zien we al dat hij een Rolex haalt bij een juwelier. Het gaat hier om een goud-stalen Submariner met een blauwe wijzerplaat: een relatief klassiek model, van voor 2005. Dat kun je zien aan de bezel, die is namelijk van staal. Na 2005 werden deze horloges alleen nog geproduceerd met een bezel van keramiek. Omdat deze modellen al langer dan tien jaar niet meer gemaakt worden, is het moeilijk om aan een nieuw exemplaar te komen. Desalniettemin leg je voor een tweedehands model in zo’n goede staat als deze al snel een kleine zevenduizend euro neer. ​

​​Lexxxus​

Beeld: Instagram en Instagram

‘Met m’n manager’ schreef Lexxxus aka Vitchbaby onder deze foto op Instagram. Als het klokje om de pols mede mogelijk is gemaakt door dit management, mag Lex daar wel even langsgaan met een bloemetje. Dit is namelijk een Cartier Santos 100 met diamanten. Een echt exemplaar heeft een startprijs van bijna 38.500 euro, en kan door het toevoegen van diamanten kan het oplopen tot 82.500 euro. Als we kijken naar wat Lexxxus de laatste tijd heeft uitgebracht aan muziek kunnen we maar één ding concluderen: die Sexymowfuckaz-feestjes zijn een gigantisch gat in de markt.

