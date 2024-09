We nemen afscheid van de slijmerige Vine-account primetimeslime

Vorige week nam de wereld afscheid van Vine. Het is over en uit met typische video’s van zes seconden en de app wordt omgebouwd naar een foto-app à la Instagram. De grote fans van Vine kunnen wel terecht op vine.co om de vele uren aan korte filmpjes te bekijken. In dit archief zitten de de filmpjes van honderden artistieke accounts, waaronder primetimeslime.

De twintigjarige Kendahl Hawkins is de vrouw achter dit account, volledig gewijd aan het delen van de beste kleverige, slijmerige en stroperige animaties van het internet. “Ik startte primetimeslime in het verlengde van mijn Tumblr blog, waar ik beelden, video’s en GIFs van slijmerige toestanden groepeerde die ik op het internet gevonden had en bekeek als ik stress had,” vertelt Hawkins aan The Creators Project.

In de stroperige filmpjes loopt honing over drijvende bollen, vallen dominosteentjes van gelatine traag tegen elkaar aan en verandert een vreemde metalen bol een loungestoel in een smeuïge brei. Hawkins maakt de filmpjes niet zelf, maar ze is enkel een fervent verzamelaar van alles wat geanimeerd en slijmerig is. Nu ze niet meer op Vine kan, is de verzameling voortgezet op Vimeo.

“Zoals iedereen ben ik teleurgesteld dat Vine is stopgezet,” zegt Hawkins. “Het was een perfect platform en het droeg zoveel bij aan de internetcultuur. Dat de video’s ook zo beknopt waren, maakte Vine zo speciaal.” Primetimeslime had vlak voor de ondergang van Vine meer dan 31 miljoen loops en 10.000 volgers verzameld. Bekijk hieronder enkele van haar grootste hits.

Bekijk hier de andere video’s van primetimeslime.