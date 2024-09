We praten met Zwart Licht over vijf jaar afwezigheid en hun onvermijdelijke terugkeer

Uit het niets kwam vorige maand Geen Manieren, een nieuwe, keiharde track van de Amsterdamse rapformatie Zwart Licht. Hun laatste project dateerde alweer uit 2012 en in de afgelopen vijf jaar hebben de jongens vrijwel niets onder de groepsnaam uitgebracht. De recente comeback was dus fantastisch nieuws voor de fans die al vijf jaar hongerig wachten op nieuw materiaal. Al helemaal omdat er ook meteen werd aangekondigd dat er dit jaar nog meer muziek zou uitkomen. We zochten Akwasi, Leeroy en Hayzee op in het Volkshotel in Amsterdam om te praten over hun muzikale afwezigheid van de afgelopen jaren, de nieuwe staat van hiphop en wat Zwart Licht het komende jaar van plan is te doen.

