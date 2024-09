We praten met Zwart Licht over vijf jaar afwezigheid en hun onvermijdelijke terugkeer

Uit het niets kwam vorige maand Geen Manieren, een nieuwe, keiharde track van de Amsterdamse rapformatie Zwart Licht. Hun laatste project dateerde alweer uit 2012 en in de afgelopen vijf jaar hebben de jongens vrijwel niets onder de groepsnaam uitgebracht. De recente comeback was dus fantastisch nieuws voor de fans die al vijf jaar hongerig wachten op nieuw materiaal. Al helemaal omdat er ook meteen werd aangekondigd dat er dit jaar nog meer muziek zou uitkomen. We zochten Akwasi, Leeroy en Hayzee op in het Volkshotel in Amsterdam om te praten over hun muzikale afwezigheid van de afgelopen jaren, de nieuwe staat van hiphop en wat Zwart Licht het komende jaar van plan is te doen.

Noisey: Waarom hebben jullie in 2012 besloten te stoppen als Zwart Licht?

Alle drie: We zijn nooit gestopt!

Leeroy: We waren fucking jong toen Bliksemschicht uitkwam en in de jaren die volgden ging het allemaal best snel en waren we gegroeid als personen. Iedereen had nog eigen ambities en doelen in het leven die ze wilden navolgen, dus hebben we elkaar daarin de ruimte gegeven en hebben we elkaar gesteund.

Hayzee: Het ging vanzelf. We hebben niet om de tafel gezeten om te zeggen dat we minder of geen nummers meer uitbrengen als Zwart Licht.

Akwasi: We hebben altijd contact gehad en muziek gemaakt, maar we zijn heel zorgvuldig daarmee omgegaan. Zo zijn we al drie jaar bezig en we hebben veel tracks gemaakt de laatste jaren. Dat er niets naar buiten kwam betekent niet dat we stil hebben gezeten.

Leeroy, je zegt dat jullie bepaalde ambities hadden die jullie wilden navolgen. Wat hebben jullie de afgelopen jaren gedaan dan?

Leeroy: Ik heb een diploma gehaald in audio-engineering en voor de rest ook tracks gemaakt als soloartiest. Dat was een soort training om mijn skills bij te schaven qua flow en techniek.

Hayzee: Ik heb natuurlijk met Deux Deux muziek uitgebracht, losse tracks gedaan met verschillende artiesten, veel gedraaid als dj en ook best wat soundtracks gemaakt voor bijvoorbeeld documentaires.

Akwasi: We zitten nu in het Volkshotel waar we onze studio hebben, maar hierboven is het kantoor voor Neerlands Dope, het label dat ik meteen na mijn afstuderen ben begonnen. Oorspronkelijk was het idee om de muziek van Zwart Licht in eigen beheer uit te brengen, maar toen kwam Top Notch in beeld. Het idee om toch onafhankelijk muziek uit te brengen gonsde al die jaren nog wel door mijn hoofd. Dus toen ik een soloproject ging uitbrengen, heb ik dat daarop uitgebracht. Ik wilde kijken hoe het was om niet met management of Top Notch te werken. Een flink risico nemen en in het diepe duiken.

En hoe was het?

Akwasi: Vallen en opstaan. Ik heb heel veel geleerd over het zakelijk aspect, maar ook een nieuwe doelgroep aangeboord. Zwart Licht is meer beuken, er zijn moshpits, het publiek heeft bijvoorbeeld The Hundreds-shirts en -snapbacks. Akwasi was meer storytelling. En toen merkte ik dat er minder jongens met petjes en meer meisje met jurkjes kwamen opdagen.

Als het wel beviel om muziek in eigen beheer uit te brengen, waarom komt de nieuwe Zwart Licht-muziek dan toch bij Top Notch uit?

Akwasi: Dat is heel simpel, het contract dat we in 2008 tekenden was voor vier albums en nu zijn we bezig met het laatste album dat nog bij Top Notch uit moet komen. Dus het is wel zo netjes als we daaraan voldoen en daarom moet het ook fucking hard zijn. Als het goed is komt er op een gegeven moment ook een nieuw Akwasi-album uit en dat zal dan weer bij Neerlands Dope zijn.

Is deze comeback van jullie simpelweg ingeleid door een contractuele verplichting?

Leeroy: Nee, man. Helemaal niet. We zouden het sowieso doen.

Hayzee: Het speelt natuurlijk wel een beetje een rol dat je je beloftes wil nakomen, maar het is niet zo dat we nu weer muziek uitbrengen omdat we van een contract af willen of iets dergelijks.

Akwasi: Dat zou ook niet de juiste instelling zijn om muziek te maken.

Even over iets anders. Jullie zijn vijf jaar weg geweest en in die periode is er heel veel veranderd. In de muziekindustrie in het algemeen, maar ook in de hiphopgame. Hoe hebben jullie daar naar gekeken?

Akwasi: Ik denk dat mensen nu veel sneller kijken naar views en streams. Muziek is wat makkelijker geworden, maar dat is globaal gezien zo. Het draait minder om wat je zegt maar meer om imago.

Hayzee: Mensen verkopen meer een lifestyle, het idee van wat iemand is.

Leeroy: En de aandachtspanne is echt zwaar omlaag gegaan waardoor de consistentie juist hoog is. Mensen brengen regelmatig nieuwe muziek en clips uit.

Akwasi: Maar uiteindelijk is er veel positiefs gebeurd. Artiesten als Sevn, Josylvio, Ronnie en Broederliefde zijn een verrijking voor de cultuur. Hiphop is voorbij de kinderschoenen-fase. Het woont nu op zichzelf en kan gewoon goed leven.

Leeroy: Hiphop zit niet meer in een antikraakwoning.

Welke rol zien jullie jezelf vervullen in dit vernieuwde landschap?

Hayzee: In 2009 dachten we ook niet na over hoe wij hierin passen of welke rol we vervullen. We deden gewoon ons eigen ding en dat is precies wat we nu gaan doen.

Akwasi: We vervullen de rol van Zwart Licht.

Vorige maand brachten jullie Geen Manieren uit, de eerste nieuwe track sinds hele lange tijd. Een hoop mensen waren positief, maar er waren ook negatieve reacties. Het liedje zou te ‘new school’ klinken. Wat vinden jullie daarvan?

Akwasi: (lacht) Fuck ze! Echt, fuck ze. We zitten niet in de studio muziek te maken met in ons achterhoofd ‘wat willen mensen van ons horen’. We willen maken wat wij tof vinden en dat maakt Zwart Licht wat het is. We zoeken vernieuwing op en dus gaan we zeker niet terug naar 2009 of 2010, maar naar 2017 shit.

Leeroy: Als ze niet blij zijn moeten ze gewoon Bliksemschicht weer opzetten. Om Jay Z te quoten: ‘niggas want my old shit, buy my old albums’.

Hayzee: Wij zitten niet in een tijdscapsule, wij gaan ook gewoon mee met de tijd. Wij luisteren ook Young Thug en zo.

Laten we nu even vooruitblikken op het komende jaar, wat kunnen de gretige fans verwachten?

Akwasi: We kunnen nog vrij weinig zeggen over het volgende project. We kunnen wel zeggen wanneer we iets gaan inleveren bij Top Notch en dat is deze maand. Hoe en in welke vorm het naar buitenkomt moeten we nog overleggen met alle partijen. We hebben nu in ieder geval heel veel tracks om uit te kiezen, ze zijn tot nu toe allemaal geproduceerd door Hayzee. Hij schrijft ook hooks tegenwoordig.

Leeroy: We hebben vrij weinig samenwerkingen met andere rappers. Er liggen wel wat samenwerkingen met Winne en Mula B.

Akwasi: Maar nogmaals: we moeten kijken wat we gaan uitbrengen en wanneer. Alles op zijn tijd. Het album is niet voor niets klaar wanneer het af is.

Leeroy: Wauw, dat is wel een Cruyff-uitspraak.

Akwasi: Nee, man. Gewoon Akwasi.

Lekker geheimzinnig, ik ben benieuwd. Vinden jullie het spannend wat er allemaal komen gaat?

Akwasi: Natuurlijk, gek! Het gaat stormen en donderen!

Beeld door Rebecca Camphens