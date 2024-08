We prikten een vegan vorkje mee in een gekraakte volkskeuken in Den Bosch

Als je alleen woont kan het best een gedoe zijn om een verse maaltijd te koken. Daar zit je weer met een veel te grote zak aardappels die niet op gaat, of je eet voor de derde keer in één week spinazie. Of je bent gewoon supermoe van een dag werken. Een vette bek halen bij de snackbar, of een pizza laten bezorgen zijn dan aantrekkelijke, heerlijke alternatieven. Hierdoor komt het sociale leven van sommige soms niet veel verder dan een “hoi” en “dankjewel” tegen de pizzakoerier.

Als je helemaal geen zin hebt om alleen te eten, kun je in Nederland bij een volkskeuken aanschuiven. Dit zijn plekken waar je terecht kunt voor een verse, voedzame maaltijd én kunt ontsnappen uit een sociaal isolement. Het eten heeft een verbindende factor en zorgt ervoor dat je bij mensen aan tafel belandt waar je normaal gesproken misschien wel nooit mee zou praten. Er wordt op vrijwillige basis gekookt, en je betaalt een kostprijs. Zo kan iedereen van een goedkoop avondmaal genieten.

MUNCHIES sprak met trouwe volkskeukenbezoekers en vrijwilligers over sicke chocoladetaarten, kraakpanden draaiende houden en de kracht van samen de afwas doen.

