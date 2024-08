We probeerden de frikandellenvlaai zodat jij je bek niet hoeft te branden

Eens in de zoveel tijd komt er een creatie bovendrijven zo wanstaltig, zo fantastisch. Een samenraapsel dat het daglicht eigenlijk niet kan verdragen, maar toch de perfecte symbiose van twee culturen is. We hebben het natuurlijk over de frikandellenvlaai. Deze vlaai werd als eerste gemaakt door de Limburgse bakkerij Engels. De stagebegeleider van de zoon van deze bakker leefde voor frikandellen. En daarom kon meneer Engels niet anders dan de seperatorsnack samenvoegen met zijn grote passie: de vlaai. Laten we eerlijk zijn, frikandellen zijn enorm duurzaam. Dus als je ergens een vleestaart van maakt, is de frikandel sowieso de beste optie.



Doordat heel Nederland in de ban was van deze geniale gehaktgollum, kon het niet anders dan dat een supermarkt er mee aan de haal zou gaan. De Aldi is de eerste grootgrutter die zijn vingers aan het taartblik durfde te branden en heeft ‘m tot morgen exclusief in het assortiment. In Enschede stonden mensen om acht uur ‘s ochtends al in de rij voor dat ding. En terecht. Zoveel inventiviteit verdient eigenlijk alleen maar liefde. Maar smaakt-ie eigenlijk wel ergens naar? Is Nederland wel echt klaar voor deze chimaera van frikandellen en vlaai? We testte het uit met wat nietsvermoedende voorbijgangers en vroegen of hij in het vaste assortiment moet. Dan hoef jij het niet meer te doen. Of wel, als je geïnspireerd bent.

Videos by VICE

Anne-Claire Roos (17) Student Ondernemen en Detailhandel

MUNCHIES: Wat vond je van de frikandellenvlaai?

Ik vond hem lekker! Het is wel een blijvertje.

Wat vind je ervan dat dit in de winkels ligt?

Ik vind het wel goed, het is een beetje verandering in het assortiment. Ik denk dit het wel goed doet. Als hij iets kleiner was, had ik hem zelf ook wel gehaald. Ik vind het wel leuk om op verjaardagen een beetje hartigheid te hebben. Maar voor deze verjaardag niet want ik ben net gezond aan het doen en ik heb net gesport.

Zou er nog iets aan veranderd moeten worden?

Nee eigenlijk niet. Misschien dat hij warm zou kunnen worden gemaakt, maar een frikandelbroodje eet je ook niet altijd warm. Een frikandelbroodje druipt soms helemaal van het vet. Dat is met deze vlaai niet. Het is bijna de gezondere variant.

Wat zou je verder nog wel eens als vlaai willen zien?

Een vlaai met ragout lijk me wel lekker, maar misschien loopt dan alle vulling eruit. Dan moet je heel dik bladerdeeg hebben.

Quemio Zegwaard (21) student Communicatie en Multimedia Design

MUNCHIES: En hoe vind je het?

Weet je waar het naar smaakt, het smaakt echt naar een mislukt frikandelbroodje. Ik was met vrienden nog aan het grappen dat we hem moesten kopen, maar hij is echt niet geslaagd.

Je eet hem nu koud, zou hij warm beter zijn denk je?

Ja misschien wel. Ik heb sowieso een beetje moeite met eten vandaag, omdat ik een gigantische kater heb.

Je zou hem zelf niet halen?

Nee, als ik hem zou halen zou ik hem met vrienden eten en even in de magnetron doen. Misschien dat ik eerder een kaasvlaai zou halen.

Denk je dat dit vast in het assortiment zou moeten komen van de Aldi?

Nou ik denk dat dit zo’n hype is in het begin omdat niemand het kent. Maar dat na verloop van tijd iedereen denkt: nu is het wel mooi geweest. Net als met die opblaasjacuzzi van de Aldi of die unicornshit van Starbucks.

Dus na zondag is het wel klaar?

Ja, dan is het wel mooi geweest.

Renske van Putten (28) werkt bij een reclamebureau

MUNCHIES: Wat vind je er van?

Nee echt niet lekker, want ik houd niet zo van currysaus. Ik heb ooit een keer een ontgroening gedaan bij een studentenvereniging en toen kregen we een feestmuts gevuld met currysaus op waar we een dag mee moesten rondlopen. Sindsdien kan ik geen curry meer ruiken, zien of proeven. Het was echt traumatisch. Dit is echt de eerst keer dat ik het weer eet en het is geen succes.

Denk je dat dit gaat verkopen?

Het is grappig om het zo op straat een keer te proberen, maar ik denk dat niemand dit echt koopt. Ik denk dat als je op een verjaardag in een kring zit met je opa, oma, oom en tante dat dit niet is wat je ze wil voorschotelen.

Wat is jouw ideale vlaai?

Toch wel een zoete vlaai, een kersenvlaai. Ik eet eigenlijk ook nooit frikandellen, ik hou meer van kroketten en kaassoufflés.

Herman Brand (69) gepensioneerd trambestuurder

MUNCHIES: Wat vindt u van de frikandellenvlaai?

Ik vind hem lekker. Ik maak zelf weleens een frikandel speciaal met uitjes. Maar niet te vaak, want het is niet goed voor mijn buik, ik mag niet te vet eten. Dus dan moet je een beetje oppassen met mayonaise enzo.

Wat vindt u er zo lekker aan?

Ik vind frikandellen gewoon heerlijk. Maar eigenlijk hoort er nog een sausje op net zoals slagroom bij een appeltaart.

Wat voor sausje zou u erop willen dan?

Nou sowieso iets zelfgemaakts – niets uit een potje. Ik zit zelf een beetje te denken aan een kerriesausje met ananas of crème fraîche.

Zou u dit uw familie en vrienden voorschotelen?

Ik heb weleens bezoek, maar dan maak ik meestal alles zelf.

Denkt u dat dit vast in het assortiment moet komen?

Ik weet het echt niet hoor, ik kan niet oordelen over iemand anders smaak. Ik denk zelf dat het wel aanslaat, maar wel met een sausje. Het moet warm gemaakt worden, dat staat op de verpakking.

Ilay Beeldsnijder (20) Student rechten

MUNCHIES: Wat vind je hier van?

Ik vind dit echt niet kunnen. Ik vind dit niet oke.

Waarom niet?

Het is een hele nare mix van hartig en vet. Een frikandellenvlaai is net alsof je een pizzahamburger maakt. Het is gewoon een hele vervelende combinatie van twee dingen die apart lekker zijn. Maar ik vind dit heel erg geforceerd.

Mag het permanent in de schappen komen?

Nee. Alhoewel als andere mensen het lekker vinden, vind ik dat cool. Maar als een vriend van mij dit haalt, zou ik hem echt uit mijn leven knippen.

En als je nu een vlaai moest verzinnen?

De classic: de Limburgse vlaai, ik weet niet precies wat er in zit maar volgens mij is dat wel echt de beste.

Je zou dit ook niet voorstellen als snackje?

Nee, ik denk ook weer dat wanneer er een feest is en dit hapje zou op tafel staan, dat ik gewoon weg zou gaan. Niet boos, maar ik zou gewoon echt netjes groeten van, “Yo, ik ga weg.” Ik zou geen drama maken.