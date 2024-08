Even de AI testen die ingrediënten en recepten kan herkennen in foto’s

Elon Musk, CEO van Tesla, futurist en kunstmatige-intelligentie-criticus presenteerde vorige week zijn grootste zorgen aan een groep gouverneurs bij de National Governors Association in Rhode Island. Hij waarschuwde hen voor de risico’s die gepaard gaan met ongereguleerde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij noemt het “het meest angstwekkende probleem” waar de mensheid mee te kampen heeft. “Kunstmatige Intelligentie is een fundamenteel, existentieel risico voor de menselijke beschaving en ik denk niet dat men goed stil staat bij de gevolgen,” zei Musk.

Denk je dat Musk – die de ontwikkeling van AI ooit vergeleek met het oproepen van demonen – het toen had over een toekomst waarin alle recepten geanalyseerd worden door een duister verband van AI-foodie-overheersers, dat alle kookboekauteurs, recepttesters en culinair journalisten uit de weg ruimt?

Videos by VICE

Die toekomst is misschien dichterbij dan je denkt. Onderzoekers van MIT hebben onlangs laten weten dat ze een AI hebben ontwikkeld die met succes een gerecht kan ontleden. Het systeem analyseert de foto en vertelt je vervolgens de ingrediënten en het recept. Om dat te leren voerde het team van MIT de AI 800.000 foto’s van gerechten en meer dan 1 miljoen recepten.

Wat is de ijzingwekkende naam van onze gastronomische overheerser?

Pic2Recipe

De onderzoekers gebruikten verschillende databases met ingrediënten en receptenwebsites om een dataset met meer dan 1 miljoen recepten te maken, genaamd “Recipe1M”. Vervolgens werd die data gebruikt om een neuraal netwerk te trainen om ingrediënten en recepten aan de hand van foto’s van eten te herkennen.

Laat het een koekje zien en Pic2Recipe identificeert ingrediënten als bloem, eieren en boter. (misschien dat het de kaneel vergeet). Pic2Recipe is best goed met koekjes en muffins, maar heeft nog veel moeite met bijvoorbeeld sushi en smoothies. Maar dat is slechts een kwestie van tijd.

De onderzoekers vinden het een hoopvol begin en andere academici zijn het met ze eens. “Moet je voorstellen dat mensen een foto maken in een restaurant en vervolgens weten hoe ze het thuis kunnen namaken,” zegt Christoph Trattner, assistent professor bij MODUL Universiteit in Wenen. “Het werkt op een zelfde soort manier als waarop mensen oordelen, wat echt opmerkelijk is.”

Opmerkelijk? Of angstaanjagend? We weten vrijwel zeker wat Musk ervan zou denken. Inmiddels kun je een demo van de AI online testen door een afbeelding te uploaden. MUNCHIES nam de proef op de som om te kijken hoe dicht Pic2Recipe bij volledige wereldheerschappij is.

Wat blijkt: er zijn nog een boel problemen die opgelost moeten worden voordat een robotversie van Gorden Ramsey ons rond commandeert en ons dwingt om tot de dood te vechten voor een receptje.

We besloten makkelijk te beginnen met wat simpele patat. Jammer genoeg was Pic2Recipe niet in staat om een recept te vinden. Bij onze tweede poging met een andere foto eindigde we met een heerlijk recept voor appelflappen.

Friet foto door Flickr gebruiker qiaomeng

Friet foto door Flickr gebruiker Daniel Y. Go

Blijkbaar wil Pic2Recipe dat we iets met wat meer vlees om de botten maken, dus besluiten we om een kom pho te scannen. We krijgen slechts één resultaat, en ook al zitten er noodles in pho, je zit waarschijnlijk niet op een spaghetti carbonara te wachten als je de kom Vietnamese soep scant.

Pho foto door Flickr gebruiker Christopher Lyn

We waren benieuwd wat er zou gebeuren als we iets scannen waarvan het recept geheim is, dus besluiten we een Big Mac te uploaden. En opnieuw faalt Pic2Recipe. In plaats van een recept voor een Big Mac krijgen we een recept voor een broodje rosbief, pulled pork en een broodje chocolade-ijs (wat?).

Big Mac foto door Flickr gebruiker zigazou76

Blijkbaar moeten we nog een aantal jaren wachten voordat robots de culinaire wereld overnemen. Hopelijk gaat het voor Pic2Recipe in de toekomst allemaal wat soepeler want dit is nog wel een beetje sneu.