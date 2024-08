We raden je niet aan om de nieuwe clip van Bokoesam en Jacin Trill te kijken

Het was eigenlijk de bedoeling dat hier een leuk stukje tekst zou staan ter begeleiding van de première van Nikes, de nieuwe clip van Bokoesam en Jacin Trill. Maar er is iets geks aan de hand met die video. Iedereen die ‘m keek om er wat over te schrijven, verdween op mysterieuze wijze uit het kantoorgebouw. Ze kwamen later terug met bloeddoorlopen ogen. Het duurde niet lang of de hele redactie was in een dichte mist gehuld. Overal lagen lege flesjes AA-drink en chipskruimels, vergaderruimtes bleven leeg en afspraken werden niet nagekomen. In plaats daarvan werden er potjes tafelvoetbal gespeeld en afspeellijsten met failcompilaties gemaakt. Er werd geklaagd over droge monden. Iemand tekende met een merkstift heel groot ¯\_(ツ)_/¯ op een muur. Daarna werd er sushi besteld en viel iedereen in slaap.



Bekijk de video van Nikes hierboven als je verder geen plannen meer hebt voor vandaag.