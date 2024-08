We rangschikten elke handdruk in Eminems ‘8 Mile’

Eminems semi-autobiografische film 8 Mile, die uitkwam in 2002, is een verhaal over veel belangrijke onderwerpen: ambitie, koppigheid, doorzettingsvermogen, en de kwellende gevolgen van armoede. Maar het is boven alles een film over handdrukken. 8 Mile geeft in bijna twee uur een schitterende presentatie van de meeste spectaculaire handdrukken die ooit op film zijn vastgelegd. Eminem had zijn rapvaardigheden voordat de film uitkwam al uitvoerig bewezen, maar nu kreeg hij eindelijk de kans om zijn titel als handjeklapkunstenaar te pakken. We deden een poging zijn brede assortiment aan handdrukken te rangschikken.

22. De handdruk die Rabbit en Future elkaar gaven nadat ze hun auto repareerden en ‘Sweet Home Alabama’ zongen.

Rabbit en Future delen deze handdruk nadat ze deelnemen aan een eeuwenoude traditie in Detroit: een auto repareren terwijl je de klassieker Sweet Home Alabama zingt. Dit is een perfect moment om elkaar eens goed de hand te schudden, al verliest deze uitvoering cinematografische punten doordat niet het hele proces op camera staat.

21. De handdruk die Rabbit aan Wink gaf toen hij voor zijn huis stond.

Dit is een groet tussen Rabbit en Wink, waarbij Rabbit een nieuwtje deelt over de ontwikkelingen binnen zijn rapcarrière. De trailers op de achtergrond benadrukken de schaamte van Rabbit over het feit dat hij in een trailerpark woont met zijn moeder. Die terughoudendheid komt meesterlijk terug in de handdruk, al weet Wink er toch een sterke dubbele klapper met een verfijnd rugklopje van te maken.

20. De handdruk die Rabbit aan Wink gaf toen hij zijn huis verliet.

Rabbit realiseert zich dat Wink z’n voorstel veelbelovend is, maar hij moet toch de bus naar werk halen. Rabbit zet daarom een warme schoudergreep in.

19. De handdruk die Rabbit aan DJ Iz gaf toen hij zich naar de rapbattle haastte.

Dit is de allereerste handdruk van de film, en Rabbit lijkt het door omstandigheden een beetje gehaast te doen. Toch zie je hier een hele degelijke dubbele klapper terwijl hij wandelt. Dit wordt ook wel een ‘slap-‘n-walk’ genoemd.

18. De handdruk die Rabbit van Future kreeg nadat hij een goede freestyle dropte op de parkeerplaats.

Na een fantastische freestyle waarin ‘bush’ rijmde met ‘tush,’ krijgt Rabbit een handdruk van Future. Deze gaat over naar een omarming, en je ziet duidelijk de emotie van Rabbit als zijn hoofd rust op de schouder van Future. Zo zie je hoe intens opgelucht hij is dat hij eindelijk het respect van z’n mentor heeft gewonnen. Dit wordt een terugkerend thema in de omhelzingen van deze twee.

17. De handdruk die Rabbit aan Future gaf in het ziekenhuis nadat Cheddar zichzelf in zijn been heeft geschoten.

Tijdens het ziekenhuisbezoek geven Rabbit en Future elkaar deze respectvolle dubbele klapper. Je ziet hoe somber de energie in hun handen is – er hangt een enorm emotioneel gewicht aan deze op het eerste gezicht simpele handdruk.

16. De handdruk die Rabbit aan Wink gaf toen ze hun ruzie bijlegden.

Deze handdruk is een verontschuldiging, een gebaar om een misverstand op te helderen. Vanuit een technisch perspectief bezit deze handdruk alles wat je wil hebben: een stevige dubbele klap die overgaat naar een warme omhelzing met een harde rugklop. Britanny Murphy’s personage, Alex, stopt zelfs even met alles wat ze doet na het aanschouwen hiervan. Ze begrijpt dat de mannen wat tijd nodig hebben om het goed te maken.

15 – 13. De handdrukken die Rabbits vrienden hem gaven om hem succes te wensen voor zijn rapbattle.

Deze handdrukken zijn misschien vrij standaard en zelfs wat ongeïnspireerd, maar dat geeft precies weer hoe afgeleid Rabbit is over zijn grote rapbattle. De afstandelijke blik in zijn ogen lijkt wel te zeggen: “Wat heb ik aan een handdruk als deze me niet eens zelfvertrouwen geven?”

12. De handdruk die Rabbit kreeg van Lil Tic na een goed optreden.

8 Mile speelt zich af in Detroit en gaat voor een aanzienlijk deel over de scheiding tussen zwart en wit. Rabbit worstelt met het feit dat hij een witte rapper is in een buurt waar vooral zwarte mensen wonen. Dus wanneer hij deze handdruk krijgt van Lil Tic, gespeeld door Proof, is dat een opluchting. “You killed it, good shit,” vertelt Lil Tic hem. Rabbit heeft hiermee niet alleen zijn respect gewonnen, maar ook die van het publiek.

11. De handdruk/boks die Rabbit kreeg van de beveiliger van de club.

Nog geen seconde na de vorige handdruk krijgt Rabbit een boks van de beveiliger. Was deze herhaling nodig? Niet echt. Waarom liet de regisseur deze scène er dan toch in? Misschien zodat het echt tot ons doordringt hoe unaniem iedereen heeft genoten van Rabbits freestyle. Of misschien dwingt deze scène ons om de definitie van een handdruk te verbreden. Gaat het om de beweging of om de betekenis erachter? Is een boks eigenlijk een handdruk? Is een high-five een handdruk? Dit zijn vragen die 8 Mile op briljante wijze stelt.

10. De handdruk die Rabbit aan Sol en DJ Iz gaf toen hij naar de volgende ronde van de rapbattle ging.

Iconisch: een dubbele dubbeltik, en misschien wel de eerste in filmgeschiedenis. De choreografie achter deze handdruk moet weken, zo niet maanden, geduurd hebben om te plannen.

9. De handdruk die Rabbit deelde met Sol na een moment van diepgaand besef.

Deze handdruk komt na een diepgaand moment van besef voor Rabbit. Als hij door zijn vriend Sol wordt afgezet op zijn ontmoedigende fabrieksbaantje denkt hij hardop: “You ever wonder at what point you gotta just say fuck it, man? Like, when you gotta stop living up here, and start living down here?” Sol kan hem het antwoord uiteraard niet geven. Dit is iets wat Rabbit alleen moet doorstaan. Hij moet op een zoektocht naar zelfkennis en dient gaandeweg bijpassende handdrukken te geven.

8. De handdruk die Rabbit kreeg van een collega na het winnen van zijn rapbattle.

Rabbit wint een rapbattle van Xzibit door te suggereren dat zijn tegenstander hiv heeft, en krijgt een handshake van een omstander. Ze wisselen maar één klap uit, maar het was zo indrukwekkend dat Alex, die verlekkerd toekeek, er zo opgewonden van raakte dat ze Rabbit meteen uitnodigde voor onveilige seks in de smerige fabriek. De les hier is dat handdrukken een krachtig afrodisiacum kunnen zijn.

7. De handdruk die Rabbit aan Paul gaf toen hij zijn werkshift besloot over te nemen.

Nadat Paul toezegt om voor hem in te vallen op werk, geeft Rabbit hem deze absolute klapper. Eerder in de film werd Paul lastiggevallen omdat hij homoseksueel is, dus deze fantastische handdruk kan gezien worden als een pleidooi voor acceptatie.

6 – 3 De handdruk die Rabbits vrienden hem gaven nadat hij ‘chokete’ tijdens zijn rapbattle.

Wat een broederschap. Rabbit loopt vast tijdens zijn grote rapbattle en zet zichzelf voor schut voor de hele zaal. Maar zijn vrienden blijven loyaal, en bieden hem de handdruk die hij zo hard nodig heeft in deze tijd. “Man, don’t even worry about it, dawg,’ zegt Future met een emotionele dubbele klapper.

“Stay strong, my brother,” voegt DJ Iz toe.

“You’ll rip ‘em next time,” zegt Sol, altijd optimistisch.

“Yeah, next time,” herhaalt Cheddar.

2. De handdruk die Rabbit aan Future gaf na zijn belofte om het beter te doen in zijn volgende rapbattle.

Dit is een van de meest krachtige handdrukken in de hele film. Rabbit probeert zich te verontschuldigen voor een ruzie, maar Future is er al overheen en neemt zijn verontschuldiging niet aan. In plaats daarvan laat hij hem één ding beloven. “You flip the script on this shit, tonight.” We krijgen geen shot van de handdruk zelf, maar zien in plaats daarvan Rabbits kin op Future’s schouder rusten.

1. De handdruk die Rabbit aan Future gaf na zijn grote overwinning.

Als Rabbit zijn grote battle wint, geeft Future hem de kans om co-host te worden voor zijn battle-evenementen, een volgende stap in zijn rapcarrière. Maar hij slaat het offer af, en zegt dat hij zijn eigen ding moet doen. Future respecteert zijn antwoord. Net voordat onze held met Lose Yourself op de achtergrond de donkere nacht in loopt, zien we deze handdruk, de meest betekenisvolle van de hele film. Qua vorm is-ie niet het beste: de eerste klap is slordig, er ligt te veel nadruk op de handpalm, de beweging is niet soepel en het shot is gedeeltelijk verhuld. Maar het stroomt over van emotie. Het is een mooie laatste handdruk, de echo van de klap zal nog generaties in ons hart blijven.