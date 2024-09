We recenseerden wc’s van Amsterdamse clubs en bars met Yung Internet

Afgelopen festivalseizoen verliep beter dan verwacht voor Yung Internet. Optredens op bijvoorbeeld Pitch en Lowlands werden nog niet haalbaar geacht, maar het trio heeft dat inmiddels allemaal al afgevinkt. Als ode aan een gekke zomer vol optredens, feestjes en afters hebben de Amsterdammers hun volgende EP (die aanstaande vrijdag uitkomt) Dixiland genoemd. Het is een woordspeling op Disneyland. Want Dixi’s op festivals zijn volgens hen een pretpark – met een vies randje – voor volwassenen. Door hun voorliefde voor sanitaire voorzieningen en de talloze verwijzingen naar wc’s in hun teksten besloot ik een avondje met de heren op stap te gaan in Amsterdam en de wc’s van hun favoriete uitgaansgelegenheden te recenseren. Criteria als de aanwezigheid van wc-juffrouwen, hokcapaciteit en mate van privacy zijn uiteraard meegenomen. MC Yelli haakte last minute af omdat hij nog zijn roes van de avond/ochtend ervoor moest uitslapen.



Disclaimer: De volgende cijfers zijn in extreme staat van dronkenschap uitgedeeld.

De Kopstootbar

Als er een plek is in Amsterdam waar we ons het meest thuis voelen is het wel De Kopstootbar. Er werken alleen maar familie en vrienden en om die reden is het voor ons nooit gesloten en is de drank vaak gratis. De locatie van de wc is supergoed, het zit helemaal achterin buiten het zicht om een hoekje. Je hebt twee deuren om dicht te doen, waardoor je privacy gewaarborgd blijft. Je kunt met maximaal vier mensen in een hok gaan staan, maar drie is denk ik het aangenaamst. Het is er ook allemaal schoon, waardoor je ook gerust kunt kakken als je bodem van Wok To Walk niet helemaal lekker ligt.

Videos by VICE

Cijfer: 8





De Chicago Social Club (in de volksmond ook wel Soos genoemd)

“Even naar de Soos gaan” is een van de meest vertelde leugens in Amsterdam. Het kan helemaal niet. Als je hier bent ga je door tot het bittere eind. In de Soos heb je een bar- en een clubgedeelte met elk zijn eigen wc’s, en het zijn echt werelden van verschil. Ga nooit, maar dan ook NOOIT naar de wc van de club. Die zit bij een trap, waardoor er een constante doorstroom is van dronken mensen. Je kunt erheen, maar je riskeert je leven. De deur kan niet op slot, je moet dus de hele tijd de deur dichttrekken. Dat beperkt je natuurlijk enorm met wat je ook van plan bent. De deur is ook kleiner dan de deuropening waardoor iedereen kan zien hoeveel mensen er in het hok zitten. Daarnaast ruikt het naar een cocktail van Amnesia Haze, Wc-eend en wanhoop. Het is een absolute no-go.

Cijfer: 5

De wc van de bar is een heel ander verhaal. Het zit achterin de zaal, bij boxen. Dus het is een subtiele locatie en door het gebonk hoort niemand wat je aan het doen bent. Je kunt er ook met zeven man in als je een beetje je best doet. Er is ook maar één slot voor meerdere wc’s, dus het is totaal niet gek als je met meerdere mensen naar binnen gaat. Je alibi wordt je in de schoot geworpen. Het enige kutte aan deze wc is dat de rij altijd fucking lang is. Niemand gaat de deur van buitenaf openmaken, maar die rij betekent wel dat mensen ongeduldig worden en gaan kloppen. Dus hier moet je rap zijn met je sanitaire ontspanning.

Cijfer: 7.5





De Duivel

De Duivel is de hiphoptempel van Amsterdam. Ze hebben alleen maar classics opstaan. De wc’s zitten beneden, waar je misschien geen wc-juf hebt, maar wel een camera die je in de gaten houdt. Maar die heeft maar drie pixels en het staat er vooral om ervoor te zorgen dat niemand gaat matten of een wapen trekt. O ja, en om te zien of die gast bij de gokkast beneden nog wel lekker gaat. Het is een smeerboel, de plasbak hangt er al twintig jaar en is flink toegetakeld door de ammoniak. Het hok is er niet veel beter aan toe, ik zou er niet met m’n billetjes opgaan. Kleine tip: ga als jongen naar de dames-wc, want er komen bijna nooit dames naar de Duivel en die wc is relatief in goeie staat. De deur kan moeilijk dicht, maar niemand let op dus met de privacy is het bij de Duivel helemaal goed.

Cijfer: 6.8





Bloemenbar

De Bloemenbar zelf is een fantastische plek. Hij is elke dag van de week open en je kunt een bezoek op elk moment van de avond inplannen: voor het indrinken, als hoofdfeest of na een feest. Maar de wc is hier echt niet okay. In principe is de locatie goed, het zit beneden op een verborgen plekje, maar de bewakers zijn er tyfusscherp. Er is veel heat in de bloemen. Als ze je verdacht vinden openen ze binnen een minuut de deur en als je met iemand bent mag je meteen weg. Dat is ons ook vaak genoeg overkomen omdat we het daar net iets te gezellig hadden. Omdat er een kleine deur in dat hok zit, kunnen ze aan de enkels zien met hoeveel mensen je bent. De metalen potten zijn er ook best smerig en het urinoir is vaak defect en stroomt over. Voor de wc’s hoef je niet naar de Bloemenbar.

Cijfer: 5.3





Club NYX

Club NYX is een gek gebouw met veel vieze en donkere hoekjes, maar de wc’s zijn er van hoog niveau en niet onbelangrijk om te vermelden: het zijn dixi’s. Qua locatie ga je het waarschijnlijk ook niet beter treffen in Amsterdam. Er is een hele wc-verdieping met een bar, draaitafels waar ook grote dj’s staan, een stuk of tien dixi’s en een lange wasbak in de vorm van een lange lul. De wc is dus een party an sich. Omdat er zoveel wc’s zijn en er keihard wordt gefeest val je niet op in de menigte en kun je eigenlijk doen en laten wat je wil, behalve met meerdere personen in een dixi gaan. Dat is een no-go. Want er is misschien geen wc-juf, maar er staat wel altijd iemand op de uitkijk om ervoor te zorgen dat mensen geen seks hebben op de wc of om te checken of er niet iemand voor pampus op de plee ligt.

Cijfer: 7.5